Экскурсия «Женское сердце Ярославля» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через призму женских судеб. Участники прогуляются по историческим улицам и узнают о жизни княгинь, гимназисток и купчих.

Октябрьская площадь, Волжская набережная и улица Терешковой. Узнайте о ярославских женщинах, таких как княгиня Ксения и Валентина Терешкова. Это путешествие позволит вам почувствовать дух Ярославля и понять, как женщины внесли вклад в его развитие

Описание экскурсии

Прогулка начинается на окраине исторического центра и охватывает малоизвестные, но важные точки на карте Ярославля, среди которых:

Октябрьская площадь — бывшая Калашная слобода с церковью Параскевы Пятницы и старыми домовладениями

Волжская набережная в районе Октябрьского моста — одно из альтернативных мест основания города

Улица Терешковой и сквер Сорокиных

Здание Мариинской женской гимназии

Училище девиц духовного звания

Усадьбы Огняновых и Оловянишниковых

В центре рассказа — ярославские женщины: из разных эпох, сословий и судеб. Поговорим о:

правильном, но почти забытом наименовании жительниц Ярославля

описаниях женщин в литературе и воспоминаниях путешественников

женском образовании в дореволюционной России: о гимназиях, училищах, жизни епархиалок и гимназической субкультуре

значении чувств, воли и ума в судьбе женщины 19–20 вв.

Среди героинь экскурсии:

Княгиня Ксения — регентша малолетнего князя Михаила, отстранившая от власти его отца, фаворита ордынского хана

Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, чьё имя носит улица, по которой мы пройдём

Елизавета Дьяконова — создательница «Дневника русской женщины» и писательница с тонким взглядом на жизнь

Мария Оловянишникова — купеческая дочь, поставившая чувства выше сословных рамок

Организационные детали