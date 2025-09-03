Экскурсия «Женское сердце Ярославля» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через призму женских судеб. Участники прогуляются по историческим улицам и узнают о жизни княгинь, гимназисток и купчих. В маршруте
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные женские истории
- 🏛 Прогулка по историческим местам
- 📚 Интересные факты о культуре
- 🚶♀️ Пеший маршрут по городу
- 👩🚀 Встреча с именами великих женщин
Что можно увидеть
- Октябрьская площадь
- Волжская набережная
- Улица Терешковой
- Мариинская женская гимназия
- Усадьбы Огняновых и Оловянишниковых
Описание экскурсии
Прогулка начинается на окраине исторического центра и охватывает малоизвестные, но важные точки на карте Ярославля, среди которых:
- Октябрьская площадь — бывшая Калашная слобода с церковью Параскевы Пятницы и старыми домовладениями
- Волжская набережная в районе Октябрьского моста — одно из альтернативных мест основания города
- Улица Терешковой и сквер Сорокиных
- Здание Мариинской женской гимназии
- Училище девиц духовного звания
- Усадьбы Огняновых и Оловянишниковых
В центре рассказа — ярославские женщины: из разных эпох, сословий и судеб. Поговорим о:
- правильном, но почти забытом наименовании жительниц Ярославля
- описаниях женщин в литературе и воспоминаниях путешественников
- женском образовании в дореволюционной России: о гимназиях, училищах, жизни епархиалок и гимназической субкультуре
- значении чувств, воли и ума в судьбе женщины 19–20 вв.
Среди героинь экскурсии:
- Княгиня Ксения — регентша малолетнего князя Михаила, отстранившая от власти его отца, фаворита ордынского хана
- Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, чьё имя носит улица, по которой мы пройдём
- Елизавета Дьяконова — создательница «Дневника русской женщины» и писательница с тонким взглядом на жизнь
- Мария Оловянишникова — купеческая дочь, поставившая чувства выше сословных рамок
Организационные детали
- Экскурсия пешая. На набережной и площадях за исключением летнего сезона бывает прохладно, стоит предусмотреть тёплые вещи
- При желании за дополнительную оплату можно посетить тематическое кафе
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 4765 туристов
Историк по образованию и образу жизни: исследую, публикую, преподаю. Насколько академичен в исследовательских занятиях, столь же открыт к импровизации на экскурсиях. Понимаю, что вы приехали отдохнуть, получить новый опыт и эмоции.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 сен 2025
Очень вовлекающая манера ведения экскурсии у Олега. Ты как бы вместе с ним становишься соучастником исследования женских судеб, несмотря на то, что он историк, а ты просто обыватель. Очень вдохновляющая и даже можно сказать нежная экскурсия. Спасибо большое.
А
Александр
18 авг 2025
Добрый день!
Интересная экскурсия! Олег отличный экскурсовод! Время пролетело незаметно, всё на позитиве! Рекомендуем для небольших частных экскурсий.
С уважением,
Александр и ольга.
Интересная экскурсия! Олег отличный экскурсовод! Время пролетело незаметно, всё на позитиве! Рекомендуем для небольших частных экскурсий.
С уважением,
Александр и ольга.
Б
Белюстова
1 авг 2025
Олег, спасибо вам большое за такое прекрасное знакомство с Ярославлем! Маршрут очень продуманный и нетипичный. Было очень интересно! Всем очень рекомендуем!)
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии из Ярославля
Индивидуальная
до 10 чел.
По Ярославлю с любовью и о любви
Путешествие по Ярославлю через призму любви и традиций. Узнайте о местных обычаях, легендах и исторических событиях, которые формировали город
Начало: театр ИМ.Ф. Волкова
Завтра в 12:00
20 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Начало: У Петропавловских прудов
Завтра в 00:00
20 ноя в 00:00
6000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ярославль без академизма и славословия
Познакомьтесь с Ярославлем через истории его жителей, архитектурные шедевры и живописные набережные без академической сухости
Начало: На площади Челюскинцев, д. 13, рядом с Яр. медунив...
Завтра в 08:00
21 ноя в 08:00
4000 ₽ за всё до 6 чел.