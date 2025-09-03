Мои заказы

Женское сердце Ярославля

Погрузитесь в историю Ярославля через судьбы женщин, которые оставили след в культуре и памяти города. Уникальные истории ждут вас
Экскурсия «Женское сердце Ярославля» предлагает уникальную возможность погрузиться в историю города через призму женских судеб. Участники прогуляются по историческим улицам и узнают о жизни княгинь, гимназисток и купчих. В маршруте
Октябрьская площадь, Волжская набережная и улица Терешковой. Узнайте о ярославских женщинах, таких как княгиня Ксения и Валентина Терешкова.

Это путешествие позволит вам почувствовать дух Ярославля и понять, как женщины внесли вклад в его развитие

3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные женские истории
  • 🏛 Прогулка по историческим местам
  • 📚 Интересные факты о культуре
  • 🚶‍♀️ Пеший маршрут по городу
  • 👩‍🚀 Встреча с именами великих женщин
Женское сердце Ярославля© Олег
Женское сердце Ярославля© Олег
Женское сердце Ярославля© Олег

Что можно увидеть

  • Октябрьская площадь
  • Волжская набережная
  • Улица Терешковой
  • Мариинская женская гимназия
  • Усадьбы Огняновых и Оловянишниковых

Описание экскурсии

Прогулка начинается на окраине исторического центра и охватывает малоизвестные, но важные точки на карте Ярославля, среди которых:

  • Октябрьская площадь — бывшая Калашная слобода с церковью Параскевы Пятницы и старыми домовладениями
  • Волжская набережная в районе Октябрьского моста — одно из альтернативных мест основания города
  • Улица Терешковой и сквер Сорокиных
  • Здание Мариинской женской гимназии
  • Училище девиц духовного звания
  • Усадьбы Огняновых и Оловянишниковых

В центре рассказа — ярославские женщины: из разных эпох, сословий и судеб. Поговорим о:

  • правильном, но почти забытом наименовании жительниц Ярославля
  • описаниях женщин в литературе и воспоминаниях путешественников
  • женском образовании в дореволюционной России: о гимназиях, училищах, жизни епархиалок и гимназической субкультуре
  • значении чувств, воли и ума в судьбе женщины 19–20 вв.

Среди героинь экскурсии:

  • Княгиня Ксения — регентша малолетнего князя Михаила, отстранившая от власти его отца, фаворита ордынского хана
  • Валентина Терешкова — первая женщина-космонавт, чьё имя носит улица, по которой мы пройдём
  • Елизавета Дьяконова — создательница «Дневника русской женщины» и писательница с тонким взглядом на жизнь
  • Мария Оловянишникова — купеческая дочь, поставившая чувства выше сословных рамок

Организационные детали

  • Экскурсия пешая. На набережной и площадях за исключением летнего сезона бывает прохладно, стоит предусмотреть тёплые вещи
  • При желании за дополнительную оплату можно посетить тематическое кафе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Октябрьской площади
Экскурсия длится около 2 часов
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Олег
Олег — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 4765 туристов
Историк по образованию и образу жизни: исследую, публикую, преподаю. Насколько академичен в исследовательских занятиях, столь же открыт к импровизации на экскурсиях. Понимаю, что вы приехали отдохнуть, получить новый опыт и эмоции.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
3 сен 2025
Очень вовлекающая манера ведения экскурсии у Олега. Ты как бы вместе с ним становишься соучастником исследования женских судеб, несмотря на то, что он историк, а ты просто обыватель. Очень вдохновляющая и даже можно сказать нежная экскурсия. Спасибо большое.
А
Александр
18 авг 2025
Добрый день!
Интересная экскурсия! Олег отличный экскурсовод! Время пролетело незаметно, всё на позитиве! Рекомендуем для небольших частных экскурсий.
С уважением,
Александр и ольга.
Б
Белюстова
1 авг 2025
Олег, спасибо вам большое за такое прекрасное знакомство с Ярославлем! Маршрут очень продуманный и нетипичный. Было очень интересно! Всем очень рекомендуем!)

