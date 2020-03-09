16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные символы города

На прогулке вы увидите главные объекты исторического центра, а также побываете в других старинных районах, которые хранят прошлое города и шедевры архитектуры золотого 17 века Ярославля. На Ярославской стрелке поговорим о древнейших финно-угорских поселениях, прибытии Ярослава Мудрого и зарождении города. Пройдем по двум красивым набережным — Волжской и Которосльной, с которых открывается чудесный вид на множество архитектурных и религиозных памятников. Разберемся в феномене Ярославского кремля, под которым понимают и Рубленый город, и Спасо-Преображенский монастырь, где нашли легендарное «Слово о полку Игореве». Кроме того, вы осмотрите старейший драматический театр России — им. Волкова и беседку-ротонду, где, по преданиям, ярославский губернатор по воскресеньям наливал чай всем желающим. И, конечно, сравните реальные объекты города с их изображением на 1000-рублёвой купюре.

Ярославские ребята

Зарисовка культурной, исторической, экономической и политической жизни Ярославля непременно будет сопровождаться рассказами о горожанах и типичном портрете ярославца. Я расскажу, какие достопримечательности по-настоящему любят местные, чем они гордятся, кого считают народными героями и какие характерные черты выкристаллизовались в процессе исторического формирования городского населения. Также вы узнаете об особенностях ярославского говора, гастрономических предпочтениях и других деталях современного быта «ярославских ребят».