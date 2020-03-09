16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Ярославль без академизма и славословия

Легкая и нескучная экскурсия живым языком о городе и его жителях

Артём
Задать вопрос
Артём – ваш гид
Наш город — столица Золотого кольца, а ее исторический центр внесен в список ЮНЕСКО как выдающийся пример градостроительной реформы Екатерины II.

На обзорной экскурсии я познакомлю вас с ключевыми достопримечательностями Ярославля, при этом моя главная цель — рассказать о знаковых местах без отрыва от реальной жизни и помочь разглядеть за открыточными видами, древними фасадами и преданиями о средневековых дружинах менталитет и философию ярославцев.

Ведь именно люди рисуют облик города и наделяют его своей душой.
3000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Волкова д.1
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии16 отзывов
4.75
Ярославль без академизма и славословия
Ярославль без академизма и славословия

Что вас ожидает

Главные символы города
На прогулке вы увидите главные объекты исторического центра, а также побываете в других старинных районах, которые хранят прошлое города и шедевры архитектуры золотого 17 века Ярославля. На Ярославской стрелке поговорим о древнейших финно-угорских поселениях, прибытии Ярослава Мудрого и зарождении города. Пройдем по двум красивым набережным — Волжской и Которосльной, с которых открывается чудесный вид на множество архитектурных и религиозных памятников. Разберемся в феномене Ярославского кремля, под которым понимают и Рубленый город, и Спасо-Преображенский монастырь, где нашли легендарное «Слово о полку Игореве». Кроме того, вы осмотрите старейший драматический театр России — им. Волкова и беседку-ротонду, где, по преданиям, ярославский губернатор по воскресеньям наливал чай всем желающим. И, конечно, сравните реальные объекты города с их изображением на 1000-рублёвой купюре.

Ярославские ребята
Зарисовка культурной, исторической, экономической и политической жизни Ярославля непременно будет сопровождаться рассказами о горожанах и типичном портрете ярославца. Я расскажу, какие достопримечательности по-настоящему любят местные, чем они гордятся, кого считают народными героями и какие характерные черты выкристаллизовались в процессе исторического формирования городского населения. Также вы узнаете об особенностях ярославского говора, гастрономических предпочтениях и других деталях современного быта «ярославских ребят».

Организационные детали

  • Я могу провести экскурсию как в пешеходном, так и в авто-пешеходном формате (на вашем или моем транспорте).
  • Стоимость аренды легковой иномарки — 1000 руб. за 1-3 человек; минивэна (Hyundai или Mercedes Vito) — 2100руб. за 4-7 человек; фургона Mercedes Sprinter — 2800 руб. за 7-20 человек.
Ярославль без академизма и славословия
Ярославль без академизма и славословия
Ярославль без академизма и славословия
Ярославль без академизма и славословия
Ярославль без академизма и славословия
Ярославль без академизма и славословия
Ярославль без академизма и славословия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура площадь Волкова д.1.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Артём
Артём
Мне 27 лет, я настоящий фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования - историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического наследия России. Работаю профессиональным экскурсоводом с 2011 года, в том числе, за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Также организовываю поездки по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ.
Напишите мне

16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Спасибо Дарье за интересный рассказ об истории города и рекомендации по местам для посещения, которые не вошли в маршрут экскурсии.
8 января 2020
Отличный гид Мария в увлекательной и в то же время простой форме рассказала о городе, его истории. Было интересно и взрослым и детям
14 октября 2019
Артем замечательно провёл экскурсию по городу Ярославль. Рекомендую.
9 августа 2019
Делали корпоратив для сотрудников нашего медицинского центра "НувельКлиник" (Москва). Все было отлично!
9 июня 2019
Спасибо настоящему Ярославичу(Ярославцу) Артёму за прекрасную экскурсию по замечательному городу Ярославль!С шутками и прибаутками мы познакомились с историей города и его жителей!Экскурсия не была занудной,Артём позитивный человек .Так что от посещения Вашего города у нас,жителей Санкт-Петербурга ,останутся только позитивные воспоминания!Великий Город со славной историей!Спасибо!
21 мая 2019
Было много новой информации. Единственное, что хотелось бы пожелать это более размеренной её подачи
21 мая 2019
Артем был занят в ту дату/время, когда мы были в Ярославле. Артем порекомендовал нам Алену: https://experience.tripster.ru/guide/59300/ И нам понравилось - Алена адаптировала экскурсию под наших детей (8 и 4 года) - было понятно и интересно детям. Так же Алена дала нам ценные рекомендации как провести время в Ярославле и организовала посещение музея пряника, хотя в музее был выходной день. Рекомендую.
26 апреля 2019
Гид Ольга. В целом, хорошая экскурсия, увидели все, что хотели, и отчасти даже то, что не планировали (хороший маршрут благодаря транспорту). Забыли только про "Локомотив" (но если бы вовремя вспомнили, съездили бы и туда, т.к. время осталось). Единственное, не всегда удобно было фотографировать, поэтому в некоторые места пришлось вернуться после экскурсии только для того, чтобы их сфотографировать. В общем, главное, что понравился город - ведь для того и ехали. Очень приятно и спасибо!
22 апреля 2019
Экскурсия понравилась, рекоменую.
7 апреля 2019
Отлично!
Ещё 6 отзывов

Обзорные экскурсии в Ярославле

Обзорная экскурсия по ЯрославлюОбзорная экскурсия по ЯрославлюОбзорная экскурсия по Ярославлю
2600 за экскурсию
2.5 часа
231 отзыв
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Вы познакомитесь с уникальной градостроительной культурой Ярославля и погрузитесь в тысячелетнюю историю города, где в воздухе витает русский дух. Жемчужина Золотого кольца в разное время была и новатором, и блюстителем традиций, город до сих пор остаётся важным транспортным узлом, а его исторический центр представляет общемировую ценность. Я помогу вам открыть для себя древний Ярославль в его современном облике.
Ярославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперекЯрославль вдоль и поперек
520 за человека
2.5 часа
157 отзывов
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Если вы хотите за пару часов проникнуться духом Ярославля и увидеть всё самое важное в городе, добро пожаловать на нашу дружескую прогулку! Перед вами предстанут храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и красавица-Стрелка, оживут сюжеты купеческого прошлого Ярославля, истории о его доблестных жителях и старинные легенды. Вы познакомитесь с символами города, разведаете самые «вкусные» кофейни и ресторанчики и, конечно, потрете нос стражу Ярославля.
Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!Добро пожаловать в Ярославль!
2500 за экскурсию
2.5 часа
31 отзыв
Исследовать знаковые места древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
Приглашаю на неспешную прогулку по старинному Ярославлю. Вы услышите самые интересные факты его тысячелетней истории, ощутите колорит древних площадей, бульваров и переулков. Познакомитесь с биографией людей, повлиявших на город, и увидите знаменитую Стрелку.
Вечерний ЯрославльВечерний ЯрославльВечерний Ярославль
2220 за экскурсию
2 часа
52 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
На обзорной прогулке по древнейшей части Ярославля - Рубленому городу – вы узнаете, с чего началась история будущей столицы Золотого кольца, и по ландшафтным очертаниям сможете представить несохранившийся до наших дней треугольный кремль. А на территории Земляного города я познакомлю вас с главными достопримечательностями – выдающимися памятниками зодчества 17 века, которые стали значимой частью всей древнерусской культуры.
Ярославль, до чего же ты хорош!Ярославль, до чего же ты хорош!Ярославль, до чего же ты хорош!
520 за человека
2.5 часа
6 отзывов
Узнать больше о городе через площади, церкви, набережные и смотровые
На чьи средства здесь строились величественные храмы? Что происходило в городе во времена Смуты? Как раньше жили ярославские князья, губернаторы и простой народ? Я расскажу многовековую историю Ярославля увлекательно и без сухих цифр. А вы разглядите любопытное прошлое в почтенной архитектуре и полноценно познакомитесь с городом на нашей прогулке.
Обзорная экскурсия по центру ЯрославляОбзорная экскурсия по центру ЯрославляОбзорная экскурсия по центру Ярославля
2600 за экскурсию
2 часа
158 отзывов
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль — единственный древнерусский город, исторический центр которого включен в список объектов всемирного культурного наследия. Во время прогулки вы узнаете, почему так получилось.

Выбирайте и другие экскурсии в Ярославле

ОбзорныеНеобычные маршрутыХрам Ильи ПророкаГубернаторский домПешкомЗа городомВечерниеПарк СтрелкаИстория и архитектураВсеНа велосипедеВ другой городТолгский монастырьХрам Иоанна ПредтечиМузей-заповедникСо скидкойНа автомобилеКвестыДля детейЯрославский кремльНабережнаяГрупповыеИндивидуальные