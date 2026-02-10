16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кирилл Очень интересная и увлекательная экскурсия. Слушали Артёма с удовольствием. Колоритные старорусские слова, которые Артём уместно вставлял в свой рассказ - украшение экскурсии. Познавательно, интересно, с юмором - нам очень понравилось! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Владимир Артём отличный гид, всё прошло прекрасно, узнали много интересного. Спасибо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Артём отличный рассказчик, увлечённый своим делом и знающим много о родном городе. Провёл для нас экскурсию по самым значимым местам Ярославля, рассказал о важных местах города весело и увлекательно. Ответил попутно на массу вопросов. Осталось очень приятное ощущение от общения! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия читать дальше уменьшить маршрут экскурсии был выстроен очень умело, по всем местам, мимо которых мы проходили, Артём рассказывал много интересных фактов, сумев заинтересовать как детей, так и взрослых!!! Спасибо, большое, гиду за яркое впечатление от посещения Ярославля!!! Мы впервые посетили Ярославль и для нашей разновозрастной компании Артёму удалось очень интересно, потрясающе увлекательно и многообразно тематически рассказать нам об этом удивительном городе, столице золотого кольца. Всем очень понравилось, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Илья На самом деле, почти без славословия;) Рассказывал интересно, были как исторические факты и "официальные" байки (куда уж совсем без академизма), так и пояснения относительно новейшей истории города и текущего положения дел. Рекомендую для общего знакомства с городом. Экскурсия динамичная, ненапряжная, нигде надолго не застревали. 2.5 часа под это выделить, однозначно, имеет смысл в самом начале знакомства с городом. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет