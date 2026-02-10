16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Про Ярославль - легко

История, символы и быт города
Мы покажем вам самое главное в Ярославле — от Стрелки, где зарождался город, до уютных набережных и старинных кварталов.

Поговорим об истоках и символах Ярославля, о том, что скрывается за его открыточным обликом, а ещё приоткроем характер горожан — чем они гордятся и как живут сегодня.
4.9
28 отзывов
Про Ярославль - легко
Про Ярославль - легко
Про Ярославль - легко

Описание экскурсии

Вы пройдёте по историческому центру Ярославля и старинным районам с архитектурой 17 века.

Побываете на Стрелке — месте основания города.

Прогуляетесь по Волжской и Которосльной набережным с видами на храмы и монастыри.

Увидите Спасо-Преображенский монастырь и старейший драматический театр России.

И узнаете:

  • откуда берёт начало Ярославль — про финно-угорские корни и Ярослава Мудрого
  • какие городские символы попали на 1000-рублёвую купюру
  • что называют Ярославским кремлём и почему здесь нашли «Слово о полку Игореве»
  • какие достопримечательности любят местные, чем они гордятся и кого считают народными героями
  • что особенного в ярославском говоре и гастрономических предпочтениях горожан

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ул. Революционная д. 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 633 туристов
Я фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования — историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического
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наследия России. Работаю гидом с 2010 года, в том числе за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ с опытными коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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3
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1
Кирилл
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Слушали Артёма с удовольствием. Колоритные старорусские слова, которые Артём уместно вставлял в свой рассказ - украшение экскурсии. Познавательно, интересно, с юмором - нам очень понравилось!
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Слушали Артёма с удовольствием. Колоритные старорусские слова, которые Артём уместно вставлял
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Владимир
Артём отличный гид, всё прошло прекрасно, узнали много интересного. Спасибо.
Артём отличный гид, всё прошло прекрасно, узнали много интересного. Спасибо.
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Е
Артём отличный рассказчик, увлечённый своим делом и знающим много о родном городе. Провёл для нас экскурсию по самым значимым местам Ярославля, рассказал о важных местах города весело и увлекательно. Ответил попутно на массу вопросов. Осталось очень приятное ощущение от общения!
Артём отличный рассказчик, увлечённый своим делом и знающим много о родном городе. Провёл для нас экскурсию
Артём отличный рассказчик, увлечённый своим делом и знающим много о родном городе. Провёл для нас экскурсию
Артём отличный рассказчик, увлечённый своим делом и знающим много о родном городе. Провёл для нас экскурсию
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Ю
Мы впервые посетили Ярославль и для нашей разновозрастной компании Артёму удалось очень интересно, потрясающе увлекательно и многообразно тематически рассказать нам об этом удивительном городе, столице золотого кольца. Всем очень понравилось,
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маршрут экскурсии был выстроен очень умело, по всем местам, мимо которых мы проходили, Артём рассказывал много интересных фактов, сумев заинтересовать как детей, так и взрослых!!! Спасибо, большое, гиду за яркое впечатление от посещения Ярославля!!!

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И
На самом деле, почти без славословия;) Рассказывал интересно, были как исторические факты и "официальные" байки (куда уж совсем без академизма), так и пояснения относительно новейшей истории города и текущего положения дел. Рекомендую для общего знакомства с городом. Экскурсия динамичная, ненапряжная, нигде надолго не застревали. 2.5 часа под это выделить, однозначно, имеет смысл в самом начале знакомства с городом.
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Е
Артем был занят в ту дату/время, когда мы были в Ярославле. Артем порекомендовал нам Алену: https://experience.tripster.ru/guide/59300/ И нам понравилось - Алена адаптировала экскурсию под наших детей (8 и 4 года) - было понятно и интересно детям. Так же Алена дала нам ценные рекомендации как провести время в Ярославле и организовала посещение музея пряника, хотя в музее был выходной день. Рекомендую.
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