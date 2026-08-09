Увлекательная авторская экскурсия Приглашаем вас в увлекательное путешествие. Во время этой авторской экскурсии мы исследуем Заволжскую часть Ярославля:

Древнюю Тверицкую слободу, известную с 14 века, с храмом Зосимы и Савватия.

Двухсотлетний Тверицкий сосновый бор с Ярославскими «Карпатами».

Тверицкую набережную, панораму исторической части города с противоположной стороны — Речной вокзал, мосты — Романовский или Николаевский, по которым ходил последний император России.

Здание пансиона благородных девиц — второе по дате основания в империи после петербургского.

Мемориал подводной лодки «Ярославский комсомолец», поговорим о героическом подвиге наших моряков.

Дореволюционную пожарную каланчу, памятник знаменитому летчику Амет-Хану Султану. Человеку, получившему звание героя Советского Союза за первый таран немецкого бомбардировщика над Волгой во время ВОВ.

Яковлевско-Благовещенский храм с одной из главных духовных святынь — Животворящего Креста 14 века.

Свято-Введенский Толгский монастырь. Я расскажу Вам об уникальном факте сближающим Ярославль и Мекку, Толгский монастырь и главную мечеть Мекки — Аль Харам.

Крестовоздвиженскую церковь, в которой хранится главная святыня земли Ярославской — икона Толгской Богоматери. Она является чудотворной и за свою более чем 700-летнюю историю избавила тысячи людей от болезней (даже Иоанна Грозного от болезни ног в 1553 году).

Введенский собор. Верующие люди смогут приложиться к раке с мощами св. Игнатия Брянчанинова, которые обрели здесь вечную жизнь. По желанию мы заглянем в монастырскую трапезную и приобретем экологически чистые и натуральные продукты, созданные сестрами этой обители. В будний день можем посетить фирменный магазин Первой войлочно-валеночной фабрики Российской Империи. Важная информация:.

Введенский собор. Верующие люди смогут приложиться к раке с мощами св. Игнатия Брянчанинова, которые обрели здесь вечную жизнь. По желанию мы заглянем в монастырскую трапезную и приобретем экологически чистые и натуральные продукты, созданные сестрами этой обители. В будний день можем посетить фирменный магазин Первой войлочно-валеночной фабрики Российской Империи. Важная информация:.

На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.