Свято-Введенский Толгский монастырь с иконой Толгской Божией Матери
Что вас ждет:
Во время этой авторской экскурсии мы исследуем Заволжскую часть Ярославля:
древнюю Тверицкую слободу, известную с 14 века, с храмом Зосимы и Савватия,
двухсотлетний Тверицкий сосновый бор с Ярославскими «Карпатами»,
Тверицкую набережную, панораму исторической части города с противоположной стороны — Речной вокзал, мосты — Романовский или Николаевский, по которым ходил последний император России,
здание пансиона благородных девиц— второе по дате основания в империи после петербургского,
мемориал подводной лодки «Ярославский комсомолец», поговорим о героическом подвиге наших моряков,
дореволюционную пожарную каланчу, памятник знаменитому летчику Амет-Хану Султану. Человеку, получившему звание героя Советского Союза за первый таран немецкого бомбардировщика над Волгой во время ВОВ.
Яковлевско-Благовещенский храм с одной из главных духовных святынь — Животворящего Креста 14 века.
Свято-Введенский Толгский монастырь. Я расскажу Вам об уникальном факте сближающим Ярославль и Мекку, Толгский монастырь и главную мечеть Мекки — Аль Харам.
Крестовоздвиженскую церковь, в которой хранится главная святыня земли Ярославской — икона Толгской Богоматери. Она является чудотворной и за свою более чем 700-летнюю историю избавила тысячи людей от болезней (даже Иоанна Грозного от болезни ног в 1553 году. )
Введенский собор. Верующие люди смогут приложиться к раке с мощами св. Игнатия Брянчанинова, которые обрели здесь вечную жизнь.
По желанию заглянем в монастырскую трапезную и приобретем экологически чистые и натуральные продукты, созданные сестрами этой обители.
В будний день можем посетить фирменный магазин Первой войлочно-валеночной фабрики Российской Империи.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида
Туристы оплачивают самостоятельно:
транспортные расходы. Передвижение возможно на транспорте путешественников или на машине гида за доп. плату.
Цены на экскурсию
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
услуги гида
Что не входит
транспортные расходы. Передвижение возможно на транспорте путешественников или на машине гида за доп. плату.
Место начала и завершения
Октябрьская площадь ТЦ «Флагман»
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.