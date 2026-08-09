Уникальная авторская экскурсия не только для паломников и верующих, но и для всех ценителей прекрасного, духовного, любителей историй, природы и, конечно, эксклюзивных маршрутов.
Описание экскурсии
Увлекательная авторская экскурсия Приглашаем вас в увлекательное путешествие. Во время этой авторской экскурсии мы исследуем Заволжскую часть Ярославля:
- Древнюю Тверицкую слободу, известную с 14 века, с храмом Зосимы и Савватия.
- Двухсотлетний Тверицкий сосновый бор с Ярославскими «Карпатами».
- Тверицкую набережную, панораму исторической части города с противоположной стороны — Речной вокзал, мосты — Романовский или Николаевский, по которым ходил последний император России.
- Здание пансиона благородных девиц — второе по дате основания в империи после петербургского.
- Мемориал подводной лодки «Ярославский комсомолец», поговорим о героическом подвиге наших моряков.
- Дореволюционную пожарную каланчу, памятник знаменитому летчику Амет-Хану Султану. Человеку, получившему звание героя Советского Союза за первый таран немецкого бомбардировщика над Волгой во время ВОВ.
- Яковлевско-Благовещенский храм с одной из главных духовных святынь — Животворящего Креста 14 века.
- Свято-Введенский Толгский монастырь. Я расскажу Вам об уникальном факте сближающим Ярославль и Мекку, Толгский монастырь и главную мечеть Мекки — Аль Харам.
- Крестовоздвиженскую церковь, в которой хранится главная святыня земли Ярославской — икона Толгской Богоматери. Она является чудотворной и за свою более чем 700-летнюю историю избавила тысячи людей от болезней (даже Иоанна Грозного от болезни ног в 1553 году).
Введенский собор. Верующие люди смогут приложиться к раке с мощами св. Игнатия Брянчанинова, которые обрели здесь вечную жизнь. По желанию мы заглянем в монастырскую трапезную и приобретем экологически чистые и натуральные продукты, созданные сестрами этой обители. В будний день можем посетить фирменный магазин Первой войлочно-валеночной фабрики Российской Империи. Важная информация:.
Введенский собор. Верующие люди смогут приложиться к раке с мощами св. Игнатия Брянчанинова, которые обрели здесь вечную жизнь. По желанию мы заглянем в монастырскую трапезную и приобретем экологически чистые и натуральные продукты, созданные сестрами этой обители. В будний день можем посетить фирменный магазин Первой войлочно-валеночной фабрики Российской Империи. Важная информация:.
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
Время по согласованию с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверицкая слобода
- Тверицкая Волжская набережная
- Храм Зосимы и Савватия
- Аллея Соловецких юнг
- Памятник подводной лодке «Ярославский комсомолец»
- Тверицы
- Спасский храм с животворящим крестом
- Свято-Введенский Толгский монастырь с иконой Толгской Божией Матери
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы передвижение возможно на транспорте путешественников или на машине гида за доп. плату - 2500 руб.
Место начала и завершения?
Октябрьская площадь ТЦ «Флагман», Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Время по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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