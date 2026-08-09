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Золотой треугольник Ярославского Заволжья

Индивидуальная экскурсия по Золотому треугольнику Ярославского Заволжья
Уникальная авторская экскурсия не только для паломников и верующих, но и для всех ценителей прекрасного, духовного, любителей историй, природы и, конечно, эксклюзивных маршрутов.
Золотой треугольник Ярославского Заволжья
Золотой треугольник Ярославского Заволжья
Золотой треугольник Ярославского Заволжья

Описание экскурсии

Увлекательная авторская экскурсия Приглашаем вас в увлекательное путешествие. Во время этой авторской экскурсии мы исследуем Заволжскую часть Ярославля:

  • Древнюю Тверицкую слободу, известную с 14 века, с храмом Зосимы и Савватия.
  • Двухсотлетний Тверицкий сосновый бор с Ярославскими «Карпатами».
  • Тверицкую набережную, панораму исторической части города с противоположной стороны — Речной вокзал, мосты — Романовский или Николаевский, по которым ходил последний император России.
  • Здание пансиона благородных девиц — второе по дате основания в империи после петербургского.
  • Мемориал подводной лодки «Ярославский комсомолец», поговорим о героическом подвиге наших моряков.
  • Дореволюционную пожарную каланчу, памятник знаменитому летчику Амет-Хану Султану. Человеку, получившему звание героя Советского Союза за первый таран немецкого бомбардировщика над Волгой во время ВОВ.
  • Яковлевско-Благовещенский храм с одной из главных духовных святынь — Животворящего Креста 14 века.
  • Свято-Введенский Толгский монастырь. Я расскажу Вам об уникальном факте сближающим Ярославль и Мекку, Толгский монастырь и главную мечеть Мекки — Аль Харам.
  • Крестовоздвиженскую церковь, в которой хранится главная святыня земли Ярославской — икона Толгской Богоматери. Она является чудотворной и за свою более чем 700-летнюю историю избавила тысячи людей от болезней (даже Иоанна Грозного от болезни ног в 1553 году).
Введенский собор. Верующие люди смогут приложиться к раке с мощами св. Игнатия Брянчанинова, которые обрели здесь вечную жизнь. По желанию мы заглянем в монастырскую трапезную и приобретем экологически чистые и натуральные продукты, созданные сестрами этой обители. В будний день можем посетить фирменный магазин Первой войлочно-валеночной фабрики Российской Империи. Важная информация:.
Введенский собор. Верующие люди смогут приложиться к раке с мощами св. Игнатия Брянчанинова, которые обрели здесь вечную жизнь. По желанию мы заглянем в монастырскую трапезную и приобретем экологически чистые и натуральные продукты, созданные сестрами этой обители. В будний день можем посетить фирменный магазин Первой войлочно-валеночной фабрики Российской Империи. Важная информация:.
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

Время по согласованию с гидом

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Тверицкая слобода
  • Тверицкая Волжская набережная
  • Храм Зосимы и Савватия
  • Аллея Соловецких юнг
  • Памятник подводной лодке «Ярославский комсомолец»
  • Тверицы
  • Спасский храм с животворящим крестом
  • Свято-Введенский Толгский монастырь с иконой Толгской Божией Матери
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы передвижение возможно на транспорте путешественников или на машине гида за доп. плату - 2500 руб.
Место начала и завершения?
Октябрьская площадь ТЦ «Флагман», Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Время по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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