Золотой треугольник Ярославского Заволжья

Уникальная авторская экскурсия не только для паломников и верующих, но и для Всех ценителей...

5
3 отзыва
Уникальная авторская экскурсия не только для паломников и верующих, но и для Всех ценителей прекрасного, духовного, любителей историй, природы и, конечно, эксклюзивных маршрутов.
Золотой треугольник Ярославского Заволжья
Золотой треугольник Ярославского Заволжья
Золотой треугольник Ярославского Заволжья
Золотой треугольник Ярославского Заволжья
Золотой треугольник Ярославского Заволжья
Золотой треугольник Ярославского Заволжья
Золотой треугольник Ярославского Заволжья

Что вы увидите 🤩

  • Тверицкая слобода
  • Тверицкая Волжская набережная
  • Храм Зосимы и Савватия
  • Аллея Соловецких юнг
  • Памятник подводной лодке «Ярославский комсомолец»
  • Тверицкий бор
  • Спасский храм с животворящим крестом
  • Свято-Введенский Толгский монастырь с иконой Толгской Божией Матери

Что вас ждет:

    Во время этой авторской экскурсии мы исследуем Заволжскую часть Ярославля:

    • древнюю Тверицкую слободу, известную с 14 века, с храмом Зосимы и Савватия,
    • двухсотлетний Тверицкий сосновый бор с Ярославскими «Карпатами»,
    • Тверицкую набережную, панораму исторической части города с противоположной стороны — Речной вокзал, мосты — Романовский или Николаевский, по которым ходил последний император России,
    • здание пансиона благородных девиц— второе по дате основания в империи после петербургского,
    • мемориал подводной лодки «Ярославский комсомолец», поговорим о героическом подвиге наших моряков,
    • дореволюционную пожарную каланчу, памятник знаменитому летчику Амет-Хану Султану. Человеку, получившему звание героя Советского Союза за первый таран немецкого бомбардировщика над Волгой во время ВОВ.
    • Яковлевско-Благовещенский храм с одной из главных духовных святынь — Животворящего Креста 14 века.
    • Свято-Введенский Толгский монастырь. Я расскажу Вам об уникальном факте сближающим Ярославль и Мекку, Толгский монастырь и главную мечеть Мекки — Аль Харам.
    • Крестовоздвиженскую церковь, в которой хранится главная святыня земли Ярославской — икона Толгской Богоматери. Она является чудотворной и за свою более чем 700-летнюю историю избавила тысячи людей от болезней (даже Иоанна Грозного от болезни ног в 1553 году. )
    • Введенский собор. Верующие люди смогут приложиться к раке с мощами св. Игнатия Брянчанинова, которые обрели здесь вечную жизнь.
    • По желанию заглянем в монастырскую трапезную и приобретем экологически чистые и натуральные продукты, созданные сестрами этой обители.
    • В будний день можем посетить фирменный магазин Первой войлочно-валеночной фабрики Российской Империи.
    Важно знать
    На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

    В стоимость экскурсии включено:

    • услуги гида

    Туристы оплачивают самостоятельно:

    • транспортные расходы. Передвижение возможно на транспорте путешественников или на машине гида за доп. плату.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-4 человек
    Стандартное предложение
    4 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
    • транспортные расходы. Передвижение возможно на транспорте путешественников или на машине гида за доп. плату.
    Место начала и завершения
    Октябрьская площадь ТЦ «Флагман»
    Когда и сколько длится?
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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    По выбранному вами времени

    Егор П.
    Егор П.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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