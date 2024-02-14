Мы приглашаем вас на уникальную индивидуальную пешеходную экскурсию по живописным уголкам столицы Республики Марий Эл, города Йошкар-Ола. Вас ожидает четырехдневное приключение, наполненное интересными открытиями и впечатлениями.
Ближайшие даты:
14
фев
фев
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господин в Иерусалим», или «12 апостолов»)
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Экскурсия по сыроварне заазяково cheese
- Марийский этнокомплекс
- Замок Шереметьева
Описание
Приглашаем вас принять участие в уникальной четырехдневной индивидуальной обзорной экскурсии по живописным уголкам города Йошкар-Ола — столицы Республики Марий Эл! Вас ждет захватывающее путешествие, наполненное красотой природы, увлекательными историческими местами и настоящими сокровищами этого удивительного региона. День 1:
Знакомство с городом
Панорамная прогулка по центральным улицам и площадям Йошкар-Олы. Посещение исторических мест и памятников, рассказывающих о богатой культуре и истории города. День 2:
Экологическое путешествие.
Поездка на настоящую экоферму, где вы сможете познакомиться с жизнью фермерского хозяйства и насладиться свежими продуктами. Экскурсия по сыроварне с уникальной дегустацией местных сыров. День 3:
Погружение в марийскую культуру.
Посещение марийской этнодеревни, где вы сможете познакомиться с традиционной культурой, ремеслами и обрядами народа Марий Эл. День 4:
- Замок Шереметьева и завершение тура.
- Экскурсия в усадьбу и замок Шереметьева, который поразит вас своей архитектурой и историей. Мы гарантируем вам незабываемые впечатления, интересные знакомства и удовольствие от путешествия в этот уникальный регион. Не упустите шанс увидеть все прекрасные места и насладиться атмосферой уюта и гостеприимства Республики Марий Эл! С нетерпением ждем вас в нашем увлекательном туре.
Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание в отеле
- Завтрак
- Обзорная экскурсия по городу
- Обед в ресторане
- Посещение экофермы
- Экскурсия по сыроварне
- Дегустация сыров
- Посещение марийского этнокомплекса
- Посещение замка Шереметьева
- Что не входит
- Ужины
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- Царьградский проспект, 37 к2 киоск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50Экскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Мой номер +79613361841
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Йошкар-Олы
Похожие туры из Йошкар-Олы
Авторский тур
3 дня
Трёхдневный тур «История Республики»
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Завтра
15 фев
16 фев
17 фев
37 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Завтра
15 фев
16 фев
17 фев
20 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Золотой Казан и Красный город. Экскурсионный осенне-зимний тур в Казань и Йошкар-Олу на 5 дней
Татарстан, Казань
23 фев
1 мар
8 мар
15 мар
от 20 620₽ за человека