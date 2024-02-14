Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»

Индивидуальный тур в Йошкар-Оле
Мы приглашаем вас на уникальную индивидуальную пешеходную экскурсию по живописным уголкам столицы Республики Марий Эл, города Йошкар-Ола. Вас ожидает четырехдневное приключение, наполненное интересными открытиями и впечатлениями.
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
  • Музей сказки под открытым небом
  • Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
  • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господин в Иерусалим», или «12 апостолов»)
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
  • Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
  • Набережная Амстердам
  • Улица Гоголя
  • Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
  • Экскурсия по сыроварне заазяково cheese
  • Марийский этнокомплекс
  • Замок Шереметьева

Описание

Приглашаем вас принять участие в уникальной четырехдневной индивидуальной обзорной экскурсии по живописным уголкам города Йошкар-Ола — столицы Республики Марий Эл! Вас ждет захватывающее путешествие, наполненное красотой природы, увлекательными историческими местами и настоящими сокровищами этого удивительного региона. День 1:

Знакомство с городом

Панорамная прогулка по центральным улицам и площадям Йошкар-Олы. Посещение исторических мест и памятников, рассказывающих о богатой культуре и истории города. День 2:

Экологическое путешествие.

Поездка на настоящую экоферму, где вы сможете познакомиться с жизнью фермерского хозяйства и насладиться свежими продуктами. Экскурсия по сыроварне с уникальной дегустацией местных сыров. День 3:

Погружение в марийскую культуру.

Посещение марийской этнодеревни, где вы сможете познакомиться с традиционной культурой, ремеслами и обрядами народа Марий Эл. День 4:

  • Замок Шереметьева и завершение тура.
  • Экскурсия в усадьбу и замок Шереметьева, который поразит вас своей архитектурой и историей. Мы гарантируем вам незабываемые впечатления, интересные знакомства и удовольствие от путешествия в этот уникальный регион. Не упустите шанс увидеть все прекрасные места и насладиться атмосферой уюта и гостеприимства Республики Марий Эл! С нетерпением ждем вас в нашем увлекательном туре.

Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Проживание в отеле
  • Завтрак
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Обед в ресторане
  • Посещение экофермы
  • Экскурсия по сыроварне
  • Дегустация сыров
  • Посещение марийского этнокомплекса
  • Посещение замка Шереметьева
Что не входит
  • Ужины
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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