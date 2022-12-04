Гастрономический тур с чаепитием и блинами

Йошкар-Ола: от мистического Кремля до национальной кухни - обзорная экскурсия

5
1 отзыв
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Узнаете всё о национальной кухне народа мари, научитесь печь национальные блины коман-мелна, попробуете национальную колбасу сокта, подкоголи и попробуете ароматный марийский мёд.
Гастрономический тур с чаепитием и блинами
Гастрономический тур с чаепитием и блинами
Гастрономический тур с чаепитием и блинами
Гастрономический тур с чаепитием и блинами
Гастрономический тур с чаепитием и блинами
Гастрономический тур с чаепитием и блинами
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Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия.
  • Город преобразился за последние 10 лет до неузнаваемости, многие называют его маленькой Европой в центре России. Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл.
  • Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идём в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре, заглянем в Парк культуры и отдыха и постоим у мемориала Воинской славы. Уже хочется устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото.
  • Дегустация национальной кухни с мастер-классом по выпечке.
Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото и эмоции на память!
В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полноценный обед из 3 блюд (свежий салат, суп из печи, подкоголи с мясом, с картофелем и белыми грибами, многослойные блины двух видов, вкусный чай, хлеб)
  • Экскурсионное обслуживание (услуги гида, мастер-классы, дегустации)
  • Сопровождение группы
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
4 дек 2022
Особенно вкусными были блины! Спасибо Мари за незабываемую экскурсию по городу и интересный национальный мастер-класс, мне так понравилось, особенно были вкусные блины:) Теперь у меня есть еще один вкусный рецепт в копилке.

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Пешеходные
Можно с детьми
Обзорные
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