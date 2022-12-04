Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Узнаете всё о национальной кухне народа мари, научитесь печь национальные блины коман-мелна, попробуете национальную колбасу сокта, подкоголи и ароматный марийский мёд. 5 2 отзыва

Ольга Ваш гид в Йошкар-Оле Задать вопрос Мастер-класс в группе 3800 ₽ за человека 5 2 отзыва 3.5 часа 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание мастер-класса Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле Город преобразился за последние 10 лет до неузнаваемости, многие называют его маленькой Европой в центре России. Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл. Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идём в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем у трехкаскадного фонтана на бульваре, заглянем в Парк культуры и отдыха и постоим у мемориала Воинской славы. Уже хочется устроить фотосессию? Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото. Дегустация национальной кухни с мастер-классом по выпечке Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузят участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото, и эмоции на память! В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Площадь Оболенского-Ноготкова

Часы с осликом

Национальная галерея

Царь-Пушка

Памятник святому Леониду

Мэрия Йошкар-Олы

Здание правительства республики Марий Эл

Йошкин кот

Царевококшайский Кремль

Трехкаскадный фонтан

Парк культуры и отдыха

Мемориал Воинской славы

Музей-Сказка под открытым небом Что включено Полноценный обед из 3 блюд (свежий салат, суп из печи, подкоголи с мясом, с картофелем и белыми грибами, многослойные блины двух видов, вкусный чай, хлеб)

Экскурсионное обслуживание (услуги гида, мастер-классы, дегустации)

Сопровождение группы. Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола Завершение: Патриаршая площадь Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.