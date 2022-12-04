Йошкар-Ола: от мистического Кремля до национальной кухни - обзорная экскурсия
Узнаете всё о национальной кухне народа мари, научитесь печь национальные блины коман-мелна, попробуете национальную колбасу сокта, подкоголи и попробуете ароматный марийский мёд.
Ближайшие даты:
1
июл
июл
2
июл
июл
3
июл
июл
4
июл
июл
5
июл
июл
6
июл
июл
7
июл
июл
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия.
- Город преобразился за последние 10 лет до неузнаваемости, многие называют его маленькой Европой в центре России. Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл.
- Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идём в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре, заглянем в Парк культуры и отдыха и постоим у мемориала Воинской славы. Уже хочется устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото.
- Дегустация национальной кухни с мастер-классом по выпечке.
Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото и эмоции на память!
В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полноценный обед из 3 блюд (свежий салат, суп из печи, подкоголи с мясом, с картофелем и белыми грибами, многослойные блины двух видов, вкусный чай, хлеб)
- Экскурсионное обслуживание (услуги гида, мастер-классы, дегустации)
- Сопровождение группы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
4 дек 2022
Особенно вкусными были блины! Спасибо Мари за незабываемую экскурсию по городу и интересный национальный мастер-класс, мне так понравилось, особенно были вкусные блины:) Теперь у меня есть еще один вкусный рецепт в копилке.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Йошкар-Олы
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Обзорные
Гастрономические
Водные развлечения
Похожие туры из Йошкар-Олы
Индивидуальная
2 часа
Гастротур по-марийски
Попробовать аутентичные блюда марийцев и прогуляться по историческому центру Йошкар-Олы
в районе Царевококшайского кремля
25 июня
26 июня
27 июня
28 июня
от 45003 150₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
5.5 часов
Гастрономический тур «Вкусная Йошкар-Ола»
Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
5 800₽ за человека
Групповая
10 часов
2 дня в Йошкар-Оле: достопримечательности и гастрономическое путешествие
Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
1 июля
2 июля
3 июля
4 июля
10 300₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии