Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия.

Город преобразился за последние 10 лет до неузнаваемости, многие называют его маленькой Европой в центре России. Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл.

Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идём в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем на трехкаскадном фонтан на бульваре, заглянем в Парк культуры и отдыха и постоим у мемориала Воинской славы. Уже хочется устроить фотосессию. Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото.

Дегустация национальной кухни с мастер-классом по выпечке.

Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото и эмоции на память!

В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.