Узнаете всё о национальной кухне народа мари, научитесь печь национальные блины коман-мелна, попробуете национальную колбасу сокта, подкоголи и ароматный марийский мёд.
Описание мастер-классаОбзорная экскурсия по Йошкар-Оле Город преобразился за последние 10 лет до неузнаваемости, многие называют его маленькой Европой в центре России. Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова и знаменитых часов с осликом. Далее отправимся в Национальную галерею, увидим Царь-Пушку, памятник святому Леониду, а также правительственные здания города: мэрию Йошкар-Олы и здание правительства республики Марий Эл. Приготовьтесь загадывать желания — ведь впереди Йошкин кот, вальяжно устроившийся на лавочке. Кот считается символом позитивного отношения к жизни, так что не забудьте потереть ему лапку. Идём в сторону мистического Царевококшайского Кремля, побываем у трехкаскадного фонтана на бульваре, заглянем в Парк культуры и отдыха и постоим у мемориала Воинской славы. Уже хочется устроить фотосессию? Перед обедом заглянем в одно из самых фотогеничных мест города — Музей-Сказку под открытым небом. Тут обитают оригинальные деревянные и глиняные персонажи, которые так и просятся на фото. Дегустация национальной кухни с мастер-классом по выпечке Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузят участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото, и эмоции на память! В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге-мелна, ароматный чай и свежий хлеб. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Оболенского-Ноготкова
- Часы с осликом
- Национальная галерея
- Царь-Пушка
- Памятник святому Леониду
- Мэрия Йошкар-Олы
- Здание правительства республики Марий Эл
- Йошкин кот
- Царевококшайский Кремль
- Трехкаскадный фонтан
- Парк культуры и отдыха
- Мемориал Воинской славы
- Музей-Сказка под открытым небом
Что включено
- Полноценный обед из 3 блюд (свежий салат, суп из печи, подкоголи с мясом, с картофелем и белыми грибами, многослойные блины двух видов, вкусный чай, хлеб)
- Экскурсионное обслуживание (услуги гида, мастер-классы, дегустации)
- Сопровождение группы.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Особенно вкусными были блины! Спасибо Мари за незабываемую экскурсию по городу и интересный национальный мастер-класс, мне так понравилось, особенно были вкусные блины:) Теперь у меня есть еще один вкусный рецепт в копилке.
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М
Особенно вкусными были блины! Спасибо Мари за незабываемую экскурсию по городу и интересный национальный мастер-класс, мне так понравилось, особенно были вкусные блины:) Теперь у меня есть еще один вкусный рецепт в копилке.
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