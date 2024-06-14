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о мифах, легендах и обычаях древнего народа. Посетите священные места. Попьёте чай с традиционной выпечкой. Полюбуетесь заповедной природой края. Встретитесь в городе и отправитесь в Оршанский район, в деревню Старое Крещено.



В деревне посетите ремесленную усадьбу, где марийский жрец познакомит вас с языческим миром народа мари.



Узнаете, во что они верят, какое значение для них имеют деревья, какие ритуалы выполняют и как им удалось сохранить свои традиции.



Побываете в доме ремёсел, откроете секреты лозоплетения и попьёте иван-чай, собранный на марийских полях, с блинами и пирожками. Затем навестите место почитания национального героя, после чего вернётесь обратно в Йошкар-Олу