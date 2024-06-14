Как живут последние язычники Европы? Об этом наглядно узнаете в небольшом этнопутешествии. Поедете в ремесленную усадьбу «Пу Вий», что в 30 минутах от Йошкар-Олы.
Пообщаетесь с картом (марийский жрец), который расскажет
Пообщаетесь с картом (марийский жрец), который расскажет
6 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Уникальная этнографическая экскурсия
- 🕊 Общение с марийским жрецом
- 🛖 Посещение ремесленной усадьбы
- 🌿 Дегустация традиционного иван-чая
- 🗿 Священные места и легенды
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
Что можно увидеть
- Ремесленная усадьба
- Дом ремёсел
- Место почитания национального героя
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся в городе и отправимся в Оршанский район, в деревню Старое Крещено
- В деревне вы посетите ремесленную усадьбу, где марийский жрец познакомит вас с языческим миром народа мари. Вы узнаете, во что они верят, какое значение для них имеют деревья, какие ритуалы они выполняют и как им удалось сохранить свои традиции. А также побываете в доме ремёсел, откроете секреты лозоплетения и попьёте иван-чай, собранный на марийских полях, с блинами и пирожками
- Затем вы навестите место почитания национального героя, после чего мы отвезём вас обратно в Йошкар-Олу
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кому интересна этнография марийского народа, места силы, язычество, обряды и быт марийцев.
Организационные детали
- Поездка для компании до 4-х человек проходит на автомобиле BMW, для большей компании — на минивэне/микроавтобусе Ford
- Сопровождать в пути вас буду я или другой гид из нашей команды, на территории усадьбы экскурсию проводят местные жители
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 215 туристов
Наша команда гидов более 8 лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю старого и нового города, нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.Задать вопрос
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