Гастрономический тур «Вкусная Йошкар-Ола»

Готический Йошкар-Ола: обзорная экскурсия с посещением скульптурных композиций

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Пройдетесь по главным красотам города, побываете в ресторане национальной кухни и попробуете блины коман-мелна. Прокатитесь верхом, и отведаете местный деликатес — кумыс на кобыльей ферме.
Гастрономический тур «Вкусная Йошкар-Ола»
Гастрономический тур «Вкусная Йошкар-Ола»
Гастрономический тур «Вкусная Йошкар-Ола»
Гастрономический тур «Вкусная Йошкар-Ола»
Гастрономический тур «Вкусная Йошкар-Ола»
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Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия.
  • Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова. Далее минуя знаменитые часы с осликом и Йошкина кота — символ города, мы пройдем к Царевококшанскому Кремлю, хранящему тайны веков. Держим путь к набережным Амстердам и Брюгге, которые и правда передают дух готической Европы. Пройдемся по Патриаршему мосту, увидим истинное украшение города — скульптурную композицию «12 апостолов», памятник Пушкину и Онегину, кукольный театр, как будто оказавшийся тут из одной из сказок. Экскурсия завершается на набережной, где можно увидеть скульптурные композиции и памятники известных исторических персонажей.
  • Дегустация национальной кухни с мастер-классом по выпечке.
Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото и эмоции на память!
В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге мелна, ароматный чай и свежий хлеб
Посещение кумысной фермы с дегустацией кобыльего молока
Никогда не пробовали кумыс? Это нужно срочно исправить! Отправляемся на марийскую кумысную ферме, где вы продегустируете кумыс и кобылье молоко, а заодно познакомитесь с очаровательными лошадками. Детей, да и взрослых, особенно увлечет посещение мини-зоопарка, катание верхом на лошади и яркая запоминающаяся фотосессия верхом. В конце программы отправляемся в торговые ряды «Базарная площадь», где можно купить сувениры от марийских производителей. Присоединяйтесь!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полноценный обед из 3 блюд (свежий салат, суп из печи, подкоголи с мясом, с картофелем и белыми грибами, многослойные блины двух видов, вкусный чай, хлеб).
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи, услуги гида, мастер-классы, дегустации)
  • Сопровождение группы
  • Все трансферы и комфортабельное обслуживание автобуса
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
25 мая 2022
Отлично составленный маршрут. Я люблю пробовать разные блюда и мне всегда интересны были в новых местах гастрономические маршруты. Спасибо Мари за отлично составленный маршрут и я узнала много интересных секретов и рецептов для кухни, думаю мужу очень понравится!!!

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