Что вас ожидает:

Обзорная экскурсия.

Экскурсия начинается с площади Оболенского-Ноготкова. Далее минуя знаменитые часы с осликом и Йошкина кота — символ города, мы пройдем к Царевококшанскому Кремлю, хранящему тайны веков. Держим путь к набережным Амстердам и Брюгге, которые и правда передают дух готической Европы. Пройдемся по Патриаршему мосту, увидим истинное украшение города — скульптурную композицию «12 апостолов», памятник Пушкину и Онегину, кукольный театр, как будто оказавшийся тут из одной из сказок. Экскурсия завершается на набережной, где можно увидеть скульптурные композиции и памятники известных исторических персонажей.

Дегустация национальной кухни с мастер-классом по выпечке.

Вам расскажут и покажут процесс приготовления блюда, приоткроют тайну рецептов и дадут возможность поучаствовать в процессе приготовления. Специальный стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузит участников группы в национальный колорит республики Марий Эл. Получите и отличные фото и эмоции на память!

В меню: салат «Лакомка», мясной суп «Мари» из печки, вареники-подкоголи с мясом, вареники-подкоголи с картофелем и грибами, национальные блины коман-мелна и паренге мелна, ароматный чай и свежий хлеб

Посещение кумысной фермы с дегустацией кобыльего молока

Никогда не пробовали кумыс? Это нужно срочно исправить! Отправляемся на марийскую кумысную ферме, где вы продегустируете кумыс и кобылье молоко, а заодно познакомитесь с очаровательными лошадками. Детей, да и взрослых, особенно увлечет посещение мини-зоопарка, катание верхом на лошади и яркая запоминающаяся фотосессия верхом. В конце программы отправляемся в торговые ряды «Базарная площадь», где можно купить сувениры от марийских производителей. Присоединяйтесь!

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.