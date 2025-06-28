Квест-экскурсия по Йошкар-Оле - это уникальная возможность познакомиться с историей и архитектурой двух живописных набережных. Участники узнают, как появились памятники Онегину, князю Монако и персонажу мультфильма, а также разберутся во фламандской архитектуре. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям от 5 лет. Гид из команды поможет вам пройти маршрут и разгадать ключевое слово, раскрывающее тайну набережных Брюгге и Амстердам

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Вы увидите памятники — художнику Рембрандту, актрисе Грейс Келли и князю Монако Ренье III, императрице Елизавете Петровне на коне и даже уточке Серой Шейке.

Узнаете, что общего у монумента Гоголю и набережной Амстердам и правда ли, что только в Йошкар-Оле есть совместное изваяние Пушкина с вымышленным персонажем.

Прогуляетесь по мостику, бросите монетку в воду и загадаете желание.

Расшифруете загаданное слово и раскроете тайну набережных Брюгге и Амстердам.

Организационные детали