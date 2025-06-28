Квест-экскурсия по Йошкар-Оле - это уникальная возможность познакомиться с историей и архитектурой двух живописных набережных.
Участники узнают, как появились памятники Онегину, князю Монако и персонажу мультфильма, а также разберутся во фламандской архитектуре. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям от 5 лет.
Гид из команды поможет вам пройти маршрут и разгадать ключевое слово, раскрывающее тайну набережных Брюгге и Амстердам
6 причин купить этот квест
- 🗺️ Увлекательный маршрут
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏛️ Исторические памятники
- 🔍 Загадки и головоломки
- 🌉 Прогулка по набережным
- 🧩 Интересные факты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Памятник Рембрандту
- Памятник Грейс Келли
- Памятник князю Монако Ренье III
- Памятник Елизавете Петровне
- Памятник уточке Серой Шейке
Описание квеста
Вы увидите памятники — художнику Рембрандту, актрисе Грейс Келли и князю Монако Ренье III, императрице Елизавете Петровне на коне и даже уточке Серой Шейке.
Узнаете, что общего у монумента Гоголю и набережной Амстердам и правда ли, что только в Йошкар-Оле есть совместное изваяние Пушкина с вымышленным персонажем.
Прогуляетесь по мостику, бросите монетку в воду и загадаете желание.
Расшифруете загаданное слово и раскроете тайну набережных Брюгге и Амстердам.
Организационные детали
- Квест будет интересен взрослым и детям от 5 лет
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Амстердам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1185 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
28 июн 2025
Не то что бы эта экскурсия совсем квест, но всё равно было интересно. Ирина нам много всего рассказала, несколько сумбурно, но мы разобрались. Спасибо, благодаря Вам в том числе нам понравился этот замечательный город, приедем ещё.
Светлана
23 июн 2025
Интересная экскурсия, мини квест)
Время пролетело быстро.
Ирина очень интересно провела экскурсию. Рекомендуем
