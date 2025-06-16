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Уникальный опыт – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Йошкар-Оле, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Узнайте о жизни последних язычников Европы в этнопутешествии к марийскому жрецу. Откройте для себя тайны мифов и легенд в деревне Старое Крещено
2 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 15 чел.
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
4 авг в 09:00
6 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
Пешая
2 часа
Групповая
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
Окунуться в атмосферу счастья и творчества и увидеть, как дерево превращается в волшебный сувенир
Начало: На ул. Кирпичная
Расписание: в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 июня 2025
    «Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
    14 июня с друзьями посетили экскурсию "Сила дерева". Ольга заехала за нами и через 30 мин мы были в ремесленной
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    усадьбе "Пу Вий". Виталий Николаевич (марийский жрец) очень увлеченный человек. В его доме очень интересно. Он прекрасный рассказчик.))) Время пролетело очень быстро. Пили чай, правда почему то выпечки не было(((В целом мы остались довольны. Хочется пожелать процветания и хороших путешественников.

  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
    Были на экскурсии "Вкусная Йошкар-Ола" с Ириной. Улыбчивый, обаятельный, коммуникабельный гид. Четко продуман маршрут не только по перемещению, но и
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    по времени, чтобы максимально увидеть все "фишечки" города. Получили ответы на все заданные вопросы, рекомендации по самостоятельному осмотру города после экскурсии. А мастер-класс по выпеканию команмелна в ресторане "Мари" - фееричное завершение экскурсии, да и обед с национальной кухней оставил отличные впечатления. Однозначно рекомендуем экскурсию к посещению!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
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  3. Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная Брюгге
  2. Самое главное
  3. Патриаршая площадь
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная
  6. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  7. Скульптура «Йошкин кот»
  8. Воскресенская набережная
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июле 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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