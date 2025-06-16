Индивидуальная
до 15 чел.
«Сила дерева»: экскурсия в марийскую деревню
Узнайте о жизни последних язычников Европы в этнопутешествии к марийскому жрецу. Откройте для себя тайны мифов и легенд в деревне Старое Крещено
2 авг в 09:00
4 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
4 авг в 09:00
6 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Путешествие на фабрику игрушек в Йошкар-Оле
Окунуться в атмосферу счастья и творчества и увидеть, как дерево превращается в волшебный сувенир
Начало: На ул. Кирпичная
Расписание: в будние дни в 10:00, 13:00 и 15:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 июня 202514 июня с друзьями посетили экскурсию "Сила дерева". Ольга заехала за нами и через 30 мин мы были в ремесленной
- ЕЕлена29 июля 2024Были на экскурсии "Вкусная Йошкар-Ола" с Ириной. Улыбчивый, обаятельный, коммуникабельный гид. Четко продуман маршрут не только по перемещению, но и
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Уникальный опыт»
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Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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