Трёхдневный тур «История Республики»

Групповой тур в Йошкар-Оле
Присоединяйтесь к трехдневному путешествию по Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл! Откройте для себя исторический центр города, посетите удивительную экоферму с дегустацией сыров и окунитесь в марийскую этнодеревню с мастерами народных ремесел. Насладитесь уникальными впечатлениями и красотой этого уникального уголка России!
Трёхдневный тур «История Республики»
Трёхдневный тур «История Республики»
Трёхдневный тур «История Республики»
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
  • Музей сказки под открытым небом
  • Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
  • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господин в Иерусалим», или «12 апостолов»)
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
  • Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
  • Набережная Амстердам
  • Улица Гоголя
  • Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
  • Экскурсия по сыроварне Заазяково cheese
  • Марийский этнокомплекс

Описание

Приглашаем вас в захватывающее трехдневное путешествие по культурным и историческим достопримечательностям столицы Республики Марий Эл — Йошкар-Олы. На этой увлекательной экскурсии вас ждут уникальные впечатления, яркие моменты и невероятные открытия. В рамках трехдневного тура вас ждет:
  • Исторический центр города. Отправимся в путешествие по времени, исследуя архитектурные шедевры и узкие улочки старинного города. Познакомим вас с увлекательными историями, связанными с каждым уголком этого уникального места.
  • Экоферма и сыроварня. Посетим настоящую экоферму, где вы сможете прикоснуться к природе, узнать секреты заботы о животных и насладиться ароматом и вкусом свежих сыров, созданных на местной сыроварне.
  • Марийская этнодеревня. Отправимся в удивительную марийскую этнодеревню, где вас ждут мастера народных ремесел, аутентичная атмосфера и возможность окунуться в традиции марийского народа. Это всего лишь малая часть того, что мы готовы предложить вам в течение трех дней увлекательного путешествия. Давайте вместе исследовать историю Республики Марий Эл, наслаждаться красотой природы и погружаться в местные традиции.

Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Проживание в отеле
  • Завтрак
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Обед в ресторане
  • Посещение экофермы
  • Экскурсия по сыроварне
  • Дегустация сыров
  • Посещение марийского этнокомплекса
Что не входит
  • Ужины
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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