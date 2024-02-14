Присоединяйтесь к трехдневному путешествию по Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл! Откройте для себя исторический центр города, посетите удивительную экоферму с дегустацией сыров и окунитесь в марийскую этнодеревню с мастерами народных ремесел. Насладитесь уникальными впечатлениями и красотой этого уникального уголка России!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господин в Иерусалим», или «12 апостолов»)
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Экскурсия по сыроварне Заазяково cheese
- Марийский этнокомплекс
Описание
Приглашаем вас в захватывающее трехдневное путешествие по культурным и историческим достопримечательностям столицы Республики Марий Эл — Йошкар-Олы. На этой увлекательной экскурсии вас ждут уникальные впечатления, яркие моменты и невероятные открытия. В рамках трехдневного тура вас ждет:
- Исторический центр города. Отправимся в путешествие по времени, исследуя архитектурные шедевры и узкие улочки старинного города. Познакомим вас с увлекательными историями, связанными с каждым уголком этого уникального места.
- Экоферма и сыроварня. Посетим настоящую экоферму, где вы сможете прикоснуться к природе, узнать секреты заботы о животных и насладиться ароматом и вкусом свежих сыров, созданных на местной сыроварне.
- Марийская этнодеревня. Отправимся в удивительную марийскую этнодеревню, где вас ждут мастера народных ремесел, аутентичная атмосфера и возможность окунуться в традиции марийского народа. Это всего лишь малая часть того, что мы готовы предложить вам в течение трех дней увлекательного путешествия. Давайте вместе исследовать историю Республики Марий Эл, наслаждаться красотой природы и погружаться в местные традиции.
Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание в отеле
- Завтрак
- Обзорная экскурсия по городу
- Обед в ресторане
- Посещение экофермы
- Экскурсия по сыроварне
- Дегустация сыров
- Посещение марийского этнокомплекса
- Что не входит
- Ужины
- Личные расходы (сувениры и пр.)
- Место начала и завершения?
- Царьградский проспект, 37 к2 киоск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50Экскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Мой номер +79613361841
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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