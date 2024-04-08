Приглашаем вас на трехдневную экскурсию по Йошкар-Оле, включающую обед с мастер-классом национальной кухни, осмотр замка Шереметевых и посещение настоящей экофермы «Заазяково Cheese» с дегустацией 15 видов сыров.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господин в Иерусалим», или «12 апостолов»)
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Сыроварня Заазяково cheese
- Замок Шереметьева
Описание
Приглашаем вас на захватывающую трехдневную индивидуальную пешеходную экскурсию по красивому и вкусному городу Йошкар-Ола, столице Республики Марий Эл. Этот маршрут представляет собой самый популярный и часто выбираемый, включая уникальные культурные и исторические достопримечательности. Программа экскурсии:
- Обед в ресторане национальной кухни и знакомство с городом. Погрузитесь в атмосферу марийской культуры, посетив ресторан национальной кухни. Примите участие в мастер-классе по выпечке национальных блинов коман-мелна, где вы не только узнаете тайны рецептов, но и сможете принять активное участие в процессе приготовления. Интерьер, музыка и атмосфера создадут неповторимый национальный колорит. Панорамная прогулка по центральным улицам и площадям Йошкар-Олы. Посещение исторических мест и памятников, рассказывающих о богатой культуре и истории города.
- Посещение настоящей экофермы. Отправьтесь на экскурсию по сыроварне «Заазяково Cheese». Познакомьтесь с полным циклом превращения молока в сыр, наблюдая за процессами через панорамное стекло, и загляните в сырохранилище. После этого вас ждет дегустация 15 видов различных фермерских сыров, фирменных соусов и Иван-чая.
- Экскурсия по замку и парковой зоне Шереметевых. Осмотрите замок и парковую зону Шереметевых, где вас ожидают многочисленные залы и комнаты, переходы и балконы, поражающие искусством выполнения. Отреставрированные залы и комнаты предоставят возможность насладиться первозданным видом творений Шереметьевской эпох.
- Прогулка по парку и общение с животными. Завершите день прогулкой по парку, где вы сможете покормить и погладить животных, наслаждаясь спокойствием природы.
Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господин в Иерусалим», или «12 апостолов»)
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Сыроварня Заазяково cheese
- Замок Шереметьева
Что входит
- "Проживание в отеле"
- Завтрак
- "Озорная экскурсия по городу"
- "Обед в ресторане"
- Трансфер
- "Услуги гида"
- "Посещение экофермы"
- "Экскурсия по сыроварне, дегустация сыров"
- "Посещение замка"
Что не входит
- Ужины
- "Личные расходы (сувениры и пр.)"
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
- Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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