Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«Бухта «Дельфин» расположена на юго-западе острова, которая вдается в берег почти на три километра»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
207 200 ₽ за человека
Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«По пути посетим побережье в поселке Стародубское, где море выбрасывает на берег кусочки янтаря»
5 сен в 10:00
от 321 600 ₽ за человека
Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Походный обед на берегу Охотского моря»
1 сен в 10:00
от 375 719 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Курильску в категории «Набережная»
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