Найдено 3 тура в категории « Набережная » в Южно-Курильске, цены от 207 200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая На теплоходе 10 дней 3 отзыва Кунашир - Шикотан Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск «Бухта «Дельфин» расположена на юго-западе острова, которая вдается в берег почти на три километра» 207 200 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На теплоходе Канатная дорога На катамаране 16 дней 3 отзыва Три острова: Сахалин - Кунашир - Шикотан Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск «По пути посетим побережье в поселке Стародубское, где море выбрасывает на берег кусочки янтаря» от 321 600 ₽ за человека Пешая Джиппинг На автобусе На лодке На катере На теплоходе Аренда катера Джип-туры Музыкальные теплоходы 16 дней 3 отзыва Ожерелье Курильской гряды: Сахалин, Кунашир, Шикотан, Итуруп Начало: Г. Южно-Сахалинск «Походный обед на берегу Охотского моря» от 375 719 ₽ за человека Все туры Южно-Курильска

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