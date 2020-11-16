1 день

Прибытие на Сахалин. Обзорная экскурсия

Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.

ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).

15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).

Во время экскурсии мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.

Познакомитесь с самыми яркими местами современного Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы:

площадь Ленина;

музейно-мемориальный комплекс «Победа»;

кафедральный собор Рождества Христова;

Площадь Славы;

смотровая площадка СТК «Горный воздух», откуда открывается великолепный вид на весь город (Внимание! Подъем на среднюю площадку осуществляется автотранспортом).

В Сахалинском областном краеведческом музее, построенном в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитыми островом.

18:00 Приветственный ужин по-сахалински.

Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).

За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.

Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.

Cамостоятельное возвращение в гостиницу. Отдых.