Прибытие в г. Южно-Сахалинск. Встреча в аэропорту. Трансфер в отель, размещение.
ВНИМАНИЕ! Заселение в гостиницу с 14:00 (возможен ранний заезд с доплатой 50%/номер/сутки).
15:00 Обзорная экскурсия по городу (3 часа).
Во время экскурсии мы расскажем, как рос и развивался город в период японского правления (тогда он назывался Тойохара), вы увидите сохранившиеся японские здания, построенные в те далекие времена.
Познакомитесь с самыми яркими местами современного Южно-Сахалинска и основными достопримечательностями островной столицы:
В Сахалинском областном краеведческом музее, построенном в 1937 году японским архитектором, вы познакомитесь с историей открытия Сахалина и периодами правления, пережитыми островом.
18:00 Приветственный ужин по-сахалински.
Свое путешествие мы начнем знакомством с сахалинской кухней. На нашем ужине вы отведаете знаменитый суп хемультан, салаты из сахалинских дикоросов (папоротник, лопух).
За ужином обсудим детали путешествия и подарим вам необходимый атрибут к путешествию по Сахалину и Курильским островам.
Погода на Сахалине и Курильских островах меняется очень быстро, и чтобы ваше путешествие было комфортным, мы приготовили для вас плащ-дождевик. Ваша одежда будет оставаться всегда сухой, даже в самую ненастную погоду.
Cамостоятельное возвращение в гостиницу. Отдых.
7:00 Завтрак в ресторане или кафе гостиницы (если завтрак входит в стоимость номера).
08:00 Сдача номера. Выезд на экскурсию Останец Лягушка – место силы.
Выезд на маршрут, время в пути ~30 минут (12 км) до пос. Весточка, далее отправление на маршрут пешком.
Считается, что район Весточка – энергетический центр Сахалина.
Скала Лягушка – уникум природы возрастом 70 миллионов лет, очень необычное энергетическое место.
Время в пути по экологической тропе до подножия горы занимает примерно 20 минут. Далее недолгий, но крутой подъем к останцу «Лягушка», который занимает 20–30 минут.
С вершины открывается изумительный пейзаж и в хорошую погоду видны Анивский залив, озёра Тунайча и озеро Изменчивое.
Вы увидите магические камни в виде Сфинкса, Солнечную и Лунную поляны, камни «вопросов и ответов» и сможете искупаться в «энергетической» речке Айичка.
11:00 Лёгкий перекус (сухой паек).
12:00 Трансфер в аэропорт.
12:30 Начало регистрации на рейс.
13:55 Вылет в Южно-Курильск.
15:10 Прибытие в Южно-Курильск.
15:50 Трансфер в гостиницу.
17:00 Прогулка Прогулка по побережью, осмотр достопримечательностей побережья, кекуры Чертов палец и Чертовы ворота
19:00 Ужин в кафе гостиницы.
ВАЖНО! Программа составлена с учетом расписания авиарейсов в 2022 году.
Рекомендации: на маршруте «Останец Лягушка» необходимы удобные кроссовки или треккинговая обувь.
:00 Завтрак в кафе гостиницы «Айсберг».
10:00 выезд на экскурсию: фумарольное поле вулкана Менделеева.
Действующий вулкан южной части острова Кунашир.
Назван в честь выдающегося русского химика Д. И. Менделеева в 1946 году. Сложный стратовулкан с центральным экструзивным куполом.
На склонах вулкана располагается много фумарол и горячих источников, поверхность склонов покрыта хвойно-широколиственными лесами с густым подлеском из курильского бамбука и кедрового стланика. Статус государственного памятника природы был присвоен ему в 1983 году.
10:30 Прибытие к началу тропы.
Выход к фумарольному полю пешком.
Несмотря на трудность при подъеме на поле, тропа, ведущая к нему очень интересна.
12:00 Прибытие на фумарольное поле.
Визуальный осмотр.
Прогулка по полю. Фотосессия.
13:00 Прием ванн в термальном ручье вулкана Менделеево.
14:00 Походный перекус (чай, заваренный на природе, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
15:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
16:30 Выезд в Южно-Курильск.
17:00 Возвращение в гостиницу
Ужин (самостоятельно).
ВНИМАНИЕ! В районе фумарольного поля необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно следовать указаниям сопровождающего – можно провалиться в фумарол, получить химические ожоги.
Важная информация: Маршрут средней сложности: 17 км автотранспортом от Южно-Курильска, 3 км от дороги до фумарольного поля по пересеченной местности. Продолжительность экскурсии 6-7 часов.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, хлопчатобумажные перчатки,при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
09:00 Завтрак в кафе гостиницы.
09:30Выезд на экскурсию Кальдера вулкана Головнина, озеро Кипящее, озеро Горячее.
Кальдера Головнина (кальдера – котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана).
Диаметр кальдеры по гребню более четырех километров. Можно представить, какой силы взрыв произошел здесь при извержении вулкана.
Внутри кальдеры на высоте 130 метров над уровнем моря расположены два озера: Кипящее и Горячее.
Струи сероводородного и сернистого газов – сольфатары, выбросы горячей воды, густой пар и постоянно изменяющийся цвет воды создают впечатляющую картину!
Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)!
Вас ждет много эмоций: восхищение открывающимися видами, удивление новым знаниям, наслаждение от купания в теплых грязях кипящего озера, бодрость от прохлады горячего озера!
10:00 Остановка на смотровой площадке с видом на Головнинский клиф.
10:30 Прибытие к началу тропы.
Выход к кальдере пешком.
Во время перехода остановка на смотровой площадке с видом на кальдеру и японское побережье через пролив!
Не забудьте выключить мобильную передачу на смартфоне – может прийти солидный счет за пользование мобильным интернетом в Японии.
13:00 Прибытие к кордону заповедника.
Походный перекус (чай из термоса, овощная, мясная, рыбная нарезка, хлеб, печение, яблоко).
14:00 Выход к озерам в кальдере.
Визуальный осмотр. Подъем на смотровую площадку.
Проход по «горячей» тропе озера Кипящего.
15:00 Прием грязевых ванн в озере Кипящем.
Купание в озере Горячем.
16:00 Выход в обратный путь к стоянке автотранспорта.
18:00 Выезд в Южно-Курильск.
19:00 Возвращение в гостиницу.
19:30 Ужин в кафе гостиницы «Айсберг».
ВНИМАНИЕ!
В районе фумарольной зоны на оз. Кипящем необходимо соблюдать меры предосторожности, обязательно ступать след в след за сопровождающим – можно провалиться в горячую грязь, получить химические ожоги. Купаться и принимать грязевые ванны можно только в определенных местах.
Важная информация: от Южно-Курильска до заповедника мы движемся на автотранспорте, далее следуем пешком до кальдеры вулкана Головнина. Общая продолжительность пешеходной прогулки ~ 8 км (туда и обратно).
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь.
08:00Завтрак в кафе гостиницы. Сдача номеров.
09:00 Выезд на мыс Столбчатый.
Мыс Столбчатый – уникальное место, где естественная брусчатка «Красной площади» сменяется видами на каменные карандаши, весом 40 тонн и глубоководные фиорды.
Причудливые скалы, в которых вы слышите звук органной музыки, истинные тысячелетние памятники.
Ведь именно они были первыми участками земли, появившимися из глубин океана, и сохранились практически в первозданном виде до нашей эпохи.
Дорогие дамы, не забудьте взять с собой свое любимое платье и проведите потрясающую фотосессию среди потрясающих видов мыса Столбчатого!
13:00 Обед из свежих Курильских деликатесов на берегу моря.
Отдых на берегу моря.
Желающие могут искупаться!
14:00 Посадка на автотранспорт. Трансфер в аэропорт.
14:30 Регистрация на рейс.
16:15 Вылет из Южно-Курильска.
17:35 Прибытие в Южно-Сахалинск.
Важная информация: Движение автотранспортом до места выхода на маршрут, затем пешком по берегу моря около 40 минут до мыс Столбчатый в одну сторону.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или треккинговую обувь, резиновые тапочки для хождения по каменистому дну в воде, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ и дождевики на обувь или резиновые сапоги.
ВАЖНО! Программа составлена с учетом расписания авиарейсов в 2022 году.
05:45 Подача машин в отель, отправление к месту общего сбора группы на маяк Анива.
Важно! Накануне вечером закажите свой завтрак с собой на рецепции гостиницы.
06:00 Выезд из Южно-Сахалинска до п. Новиково.
08:30 Прибытие в пос. Новиково. Инструктаж, подготовка к выходу в море.
09:00 Выход в море из п. Новиково на моторных лодках из ПВХ.
11:00 Прибытие на маяк Анива.
Маяк Анива (яп. Нака – Сиретокомисаки) был установлен 1939 году на небольшой скале Сивучей, возле труднодоступного скалистого мыса Анива.
Является не только самым оригинальным и сложным техническим проектом периода Карафуто, но и выдающимся мировым достижением в практике маячного строительства того времени.
Необходимость постройки маяка была обусловлена непредсказуемыми коварными течениями, при смешении вод Охотского моря и залива Анива, частыми туманами и каменистыми банками.
12:00 Переход к мысу Мраморный.
Во время морских переходов мы можем встретить сивучей, тюленей, дельфинов и косаток.
13:00 Прибытие к мысу Мраморный. Прогулка, фотосессия.
13:30 Отправление в пос. Новиково.
14:30 Прибытие в пос. Новиково. Подготовка к выезду в поселок Муравьево (лагуна Буссе).
14:45 Трансфер в лагуну Буссе.
15:15 – 18:00 Пребывание на побережье лагуны.
Мастер-класс по открыванию устриц. Фотосессия.
Обед из свежевыловленных морепродуктов и диких устриц. Устриц будет много!
Вас ждет увлекательное путешествие в уникальный «ресторан» морской кухни с дегустацией диких устриц, совершенно неповторимых по своим вкусовым качествам, которые сможете попробовать только на Сахалине.
В меню: ½ бокала вина, свежий гребешок, красная икра, нарезка из рыбы, дикие устрицы с лимоном и фирменным устричным соусом, запеченные устрицы под сыром с чесночком, блюдо «Сахалинское детство» (сезонная рыба, запеченная в листьях лопуха), уха по-сахалински, свежие овощи, морс, чай/кофе.
18:00 Трансфер из лагуны Буссе в Южно-Сахалинск.
20:00 Окончание экскурсии в г. Южно-Сахалинск.
Возвращение в гостиницу или к месту сбора.
Внимание!
Находясь на борту плавательного средства, вы должны придерживаться общепринятых норм поведения, не создавать опасные или угрожающие ситуации. Обязательно должен быть надет спасательный жилет, если вас укачивает, необходимо принять лекарственное средство от укачивания. Во время экскурсий бережно относитесь к памятникам культуры и истории, а также берегите природу.
Морская прогулка полностью зависит от милости моря. В случае плохих погодных условий и невозможности выйти в море, морская прогулка будет отменена или проведена замена на автотур к мысу Евстафия.
Рекомендации: на данном маршруте желательно иметь удобные кроссовки или трекинговую обувь, хлопчатобумажные перчатки, резиновые тапочки для хождения по песку и траве, средство от комаров, купальные принадлежности, полотенце, при неблагоприятных погодных условиях не забудьте взять плащ, дождевики на обувь или резиновые сапоги.
Маяк Анива – на данном маршруте по пути следования на лодках по морю, не забудьте взять плащ, шапку, хлопчатобумажные перчатки.
Обед с устрицами: возьмите с собой любимое вино. С устрицами хорошо сочетается белое сухое вино, просекко и брют.
07:00 Завтрак в кафе гостиницы.
Трансфер в аэропорт с возможностью заехать (по предварительной договоренности) на рыбный рынок.
Внимание! Время выселения до 12:00 (возможен поздний выезд с доплатой 50%/номер/сутки).
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|При двухместном размещении на о. Кунашир
|Доплата за одноместное размещение о. Кунашир
|Ребенок до 12 лет при двухместном или трехместном размещении
|99 208
|4 800
|96 208
Дополнительно оплачивается гостиница в Южно-Сахалинске (стоимость на 1 человека за 3 ночи), руб:
|Гостиницы
|При двухместном размещении
|При одноместном размещении
Доп. ночи
|Юность 3*
(завтраки оплачиваются дополнительно)
6 600
12 000
2 200/4 000
|Юбилейная 3*
|8 850
|16 050
|2 950/5 350
|Гагарин 3*
|10 200
|16 500
|3 400/5 500
|БЕЛКА 3*
|9 600
|16 350
|3 200/5 450
|Санта Ризот Отель 4*
(twin, номер с 2-мя кроватями)
|12 600
|22 200
|4 200/7 400
|Пасифик Плаза Сахалин 4*
|12 150
|18 600
|4 050/6 200
|Мега Палас Отель 4*
|13 350
|19 950
|4 450/6 650
Парадайз Ризот отель 4*
|13 500
|24 000
|4 500/8 000
При самостоятельном бронировании размещения в Южно-Сахалинске просим учесть:
Первая на Дальнем Востоке гостиница, выполненная по финской технологии в деревянном стиле из фрезерованного бруса.
Трёхэтажное здание с цокольным этажом построено по индивидуальному проекту, разработанному японскими архитекторами, с максимальным сохранением всех неповторимых свойств дерева — здоровый микроклимат, особая глубинная теплота, уют, создающие благоприятную атмосферу и дающие чувства защищённости и покоя. В стенах гостиницы – атмосфера теплого, таежного дерева в своей первозданной красоте.
Гостиница открыта в 2003 году.
Реновирована в 2019 году.
Во всех номерах: телевизор, Интернет Wi-Fi, сейф, кондиционер, холодильник, мини-бар, халат, тапочки, средства личной гигиены, фен.
Отель «Гагарин» расположен в тихом месте в парковой зоне Южно-Сахалинска, в 15 минутах езды от аэропорта Хомутово. В отеле «Гагарин» к услугам гостей сауна с мини-бассейном.
Номера отеля «Гагарин» в Южно-Сахалинске оформлены с использованием элементов японского и европейского стилей. В числе удобств рабочий стол и телевизор с более чем 100 спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с ванной укомплектована феном, халатами и тапочками.
По утрам в отеле подают полный завтрак «шведский стол». Ресторан «Гагарин» специализируется на блюдах европейской кухни.
Гости могут отдохнуть в караоке-баре. Рядом с отелем раскинулся парк им. Гагарина с красивым садом камней.
На территории отеля «Гагарин» обустроена бесплатная парковка. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации могут организовать для гостей трансфер.
Этот отель находится на дальневосточном русском острове Сахалин, у подножия Сусунайских гор. К услугам гостей ресторан интернациональной кухни, спа-центр и ночной клуб. До центра Южно-Сахалинска можно доехать за 15 минут.
Многоэтажный отель «Мега Палас» располагает современными номерами и апартаментами с мебелью в старинном стиле. Все номера с кабельным телевидением оснащены сейфом и мини-баром.
К числу удобств спа-центра относятся фитнес-центр, гидромассажная ванна и сауна. Вечером гости могут посетить караоке-бар или ночной клуб с выступлениями диджея.
Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол». В ресторане «Маркиз» подают блюда русской, европейской и японской кухни, а сербскую кухню можно отведать в ресторане «Гриль на небе». Также работают ресторан азиатской кухни «Азия» и японский ресторан BamBoo. Гости могут расслабиться в караоке-баре Duke.
Этот отель находится на главной улице Южно-Сахалинска – проспекте Мира. К услугам гостей отеля номера с кондиционером и фитнес-центр. До театра имени А. П. Чехова от отеля "Пасифик Плаза Сахалин" можно дойти пешком всего за 5 минут.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. В их собственной ванной комнате предоставляются банные халаты и тапочки.
В современном кафе Aromas сервируется завтрак "шведский стол", а в ресторане Valentine’s подаются блюда европейской и азиатской кухни. В свою очередь, из бара Lounge 8 гости могут полюбоваться панорамным видом на город и Сусунайские горы.
Курортный отель «Санта Ризот» расположен в Южно-Сахалинске, рядом с живописным парком имени Гагарина у подножия горы Парковой, в 10 минутах езды от делового района города. К услугам гостей сауна, гидромассажная ванна, ресторан и теннисный корт.
В ресторане «Рубин» подают блюда русской, европейской, паназиатской и японской кухни. В баре «Кристалл» гости могут заказать экзотические коктейли, выпить которые можно на открытой террасе, откуда открывается панорамный вид.
В номерах курортного отеля «Санта Ризот» имеется балкон и доступен бесплатный Wi-Fi. В числе удобств кондиционер, телевизор с плоским экраном и мини-бар. Собственные ванные комнаты укомплектованы туалетно-косметическими принадлежностями, банными халатами и феном.
В курортном отеле «Санта Ризот» в распоряжении гостей спа-комплекс с сауной с плавательным бассейном, а также хорошо оборудованный тренажерный зал.
Эта гостиница находится в Южно-Сахалинске, в 10 минутах ходьбы от горнолыжного центра «Горный воздух». К услугам гостей номера с микроволновой печью, сауна и бесплатная частная парковка.
Номера гостиницы «Юбилейная» оформлены в классическом стиле и располагают рабочим столом и ванной комнатой с феном.
В кафе «Тайм» подают блюда европейской и восточной кухни, а в 10 минутах ходьбы от гостиницы работает несколько ресторанов.
Гости могут посетить сауну. Прогулка от гостиницы «Юбилейная» до парка имени Гагарина, где проходят развлекательные программы, займет 3 минуты.
Новый отель открылся в Южно-Сахалинске в непосредственной близи от горнолыжного курорта "Горный воздух".
Курортный отель «Парадиз» расположен в Южно-Сахалинске, в 4,3 км от площади Победы. К услугам гостей ресторан и бар. Курортный отель располагает семейными номерами.
Номера курортного отеля оснащены письменным столом и телевизором с плоским экраном. Номера курортного отеля Paradise располагают собственной ванной комнатой с биде и феном. Из окон открывается вид на город. Все номера оснащены холодильником.
Ежедневно в отеле сервируется завтрак «шведский стол».
Сотрудники отеля говорят на английском и русском языках и будут рады предоставить гостям информацию о регионе на стойке регистрации.
Отель «Юность» расположен в Южно-Сахалинске, в 300 метрах от площади Победы. К услугам гостей ресторан, общий лаундж и бесплатная частная парковка. Отель находится в 4,1 км от центра Южно-Сахалинска и в 4,4 км от железнодорожного вокзала Южно-Сахалинск. Желающие могут забронировать семейные номера.
Номера отеля «Юность» оснащены телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В распоряжении гостей собственная ванная комната. Постельное белье и тапочки предоставляются.
Этот отель находится на главной улице Южно-Сахалинска – проспекте Мира. К услугам гостей отеля номера с кондиционером и фитнес-центр. До театра имени А. П. Чехова от отеля «Пасифик Плаза Сахалин» можно дойти пешком всего за 5 минут.
Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле и оборудованы телевизором с плоским экраном, мини-баром и сейфом. В их собственной ванной комнате предоставляются банные халаты и тапочки.
В современном кафе Aromas сервируется завтрак "шведский стол", а в ресторане Valentine’s подаются блюда европейской и азиатской кухни. В свою очередь, из бара Lounge 8 гости могут полюбоваться панорамным видом на город и Сусунайские горы.
Путь пешком от отеля «Пасифик Плаза Сахалин» до здания местной администрации займет всего 5 минут. Железнодорожный вокзал Южно-Сахалинска находится в 10 минутах езды на автомобиле от отеля «Пасифик Плаза Сахалин», а расстояние от отеля до аэропорта Южно-Сахалинска составляет 8 км.
Гостиница «Айсберг-1» – это двухэтажная гостиница. Душ и туалет идут на блок из двух номеров (2-местного и одноместного).
На первом этаже: один блок 2-местного и одноместного номеров, а так же небольшое кафе, тренажерный зал. На втором этаже расположен номер люкс и три блока их 2-местных и одноместного номеров.
Во всех номерах вид на морской порт.
Номерной фонд:
Походное снаряжение:
Плащ и дождевики на обувь будут выданы перед началом тура.
На каждом маршруте, необходимо при себе иметь сменную одежду и обувь.
Документы:
Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:
Информация о туристе:
Сроки подачи документов для оформления пропуска:
Пешие экскурсии на острове Кунашир не требуют специальной физической подготовки, но могут оказаться сложными для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата (болезни суставов, слабые колени и т. д)
На вулкан Головнина мы идем 8 км в одну сторону (уклон небольшой, но прогулка продолжительная).
На мыс Столбчатый основной маршрут сложный, но есть альтернатива - обход по берегу с другой стороны. Решение о выборе маршрута принимает гид исходя из уровня подготовки группы.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.