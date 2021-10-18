В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.