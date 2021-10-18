Прибытие в Южно-Сахалинск.
Встреча с гидом или представителем компании.
Трансфер в гостиницу.
Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение подтверждается с доплатой 50% от стоимости 1 суток).
18:00 Приветственный ужин.
19:00 Экскурсия по вечернему городу.
21:00 Трансфер в гостиницу
Завтрак (если включен в гостинице).
Будний день – прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.
В свободный день возможна организация экскурсий за доп. плату:
Завтрак (если включен в гостинице).
Будний день – прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.
В свободный день возможна организация экскурсий за доп. плату:
Завтрак (если включен в гостинице).
Будний день – прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.
В свободный день возможна организация экскурсий за доп. плату:
Завтрак (если включен в гостинице).
9:00 Отправление на подледную рыбалка на реке или озере.
Трансфер на побережье (локация будет зависеть от погодных условий).
Рыбалка (снасти предоставляются).
Приготовление пойманной рыбы – обед.
Возвращение в город.
Завтрак (если включен в гостинице).
Посещение рыбного рынка.
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура в зависимости от выбранного размещения, руб.:
|Средство размещение
|Тип номера
|Завтрак
|Удобства в номере
|Стоимость
|Доплата за 1номестное размещение
|Хостел «Islander» Hostel
|DBL (одна двуспальная кровать)
|–
|–
|41 200
|6 000
|Хостел «Islander» SMALL
|DBL (одна двуспальная кровать)
|–
|+
|42 000
|7 250
|Хостел «Islander» BIG
|DBL (одна двуспальная кровать)
|–
|+
|43 250
|8 125
|Гостиница «Юность» 2*
|TWN (две односпальные кровати)
|–
|+
|45 200
|9 000
|Гостиница «Гагарин» 3*
|TWN (две односпальные кровати)
|+
|+
|51 000
|10 800
|Гостиница «Мега Палас» 4*
|TWN (две односпальные кровати)
|+
|+
|55 000
|17 900
|Гостиница «Санта ризот» 4*
|TWN (две односпальные кровати)
|+
|+
|57 500
|20 450
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Все экскурсии проводятся при минимальном размере группы 4 человека.
Мастер-класс по приготовлению корейской кухни.
15:40 Трансфер в ресторан «Азия».
16:00 Начало мастер класса.
Приготовление блюд корейской кухни под руководством профессиональных поваров.
Блюда из мастера класса:
После мастер-класса совместная дегустация приготовленных блюд.
К блюдам подаются корейские закуски и рис.
Обратный трансфер – самостоятельный.
Крабалка.
9:00 Сбор группы.
Трансфер на побережье (локация будет зависеть от погодных условий).
Выход на лед.
Время Крабалки.
Приготовление пойманных крабов - обед (если выбрана опция с обедом).
Возвращение в город.
Меню обеда:
Ледопады Бухты Тихой.
9:00 Сбор группы.
Переезд до бухты Тихой.
По пути остановки:
Прибытие в бухту Тихая.
Отправление к ледопадам (на снегоходных санях).
Фото стоп/перекус час с сэндвичем.
Возвращение к машинам.
Обратный путь в город.
Морская рыбалка.
9:00 Сбор группы.
Трансфер на побережье (локация будет зависеть от погодных условий).
Выход на лед.
Отправление на место рыбалки на снегоходе.
Время рыбалки
Приготовление пойманной рыбы - обед.
Возвращение в город.
Меню обеда:
Катание на собачьих упряжках.
9:00 Сбор группы.
Трансфер в с. Новое.
Экскурсия по этно-деревне.
Во время экскурсии вы успеете:
Трансфер в Южно-Сахалинск.
Снегоходные экскурсии.
9:00 Сбор группы.
Трансфер на место старта экскурсии.
Маршруты по погоде на выбор:
Продолжительность маршрута примерно 2 часа.
В стоимость входит горячий чай и перекус.
Возвращение в город.