Зимний Сахалин

Уникальное и вряд ли сравнимое с чем-то другим зимнее путешествие откроет вам Тихоокеанский остров Сахалин. Это

5
3 отзыва
Уникальное и вряд ли сравнимое с чем-то другим зимнее путешествие откроет вам Тихоокеанский остров Сахалин. Это приключение вы запомните на всю жизнь!
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Зимний Сахалин
Ближайшие даты:
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янв
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даты

Что вас ожидает 🤩

Южно-Сахалинск
Южно-Сахалинск
Получим неизгладимое впечатление от вечерней экскурсии по городу
Широкий выбор активностей
Широкий выбор активностей
При желании мы съездим на крабалку, увидим ледопады бухты Тихой, прокатимся на снегоходах или собачьих упряжках и поучаствуем в мастер-классе
Горнолыжный курорт
Горнолыжный курорт
У нас будет время покататься на самом лучше дальневосточном комплексе
Подледная рыбалка
Подледная рыбалка
Испытаем удачу в рыбалке на реке или озере и на месте отведаем наш улов

Программа тура по дням

1 день
Встреча, экскурсия по Южно-Сахалинску

Прибытие в Южно-Сахалинск.

Встреча с гидом или представителем компании.

Трансфер в гостиницу.

Заселение в гостиницу с 14:00 (раннее заселение подтверждается с доплатой 50% от стоимости 1 суток).

18:00 Приветственный ужин.

19:00 Экскурсия по вечернему городу.

21:00 Трансфер в гостиницу

Встреча, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, экскурсия по Южно-СахалинскуВстреча, экскурсия по Южно-Сахалинску
2 день
Свободный день (экскурсии на выбор)

Завтрак (если включен в гостинице).

Будний день – прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.

В свободный день возможна организация экскурсий за доп. плату:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • ледопады бухты Тихой (с 3 декады января);
  • мастер-класс по приготовлению корейской кухни;
  • крабалка (со второй половины января).
Свободный день (экскурсии на выбор)Свободный день (экскурсии на выбор)Свободный день (экскурсии на выбор)
3 день
Свободный день (экскурсии на выбор)

Завтрак (если включен в гостинице).

Будний день – прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.

В свободный день возможна организация экскурсий за доп. плату:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • ледопады бухты Тихой (с 3 декады января);
  • мастер-класс по приготовлению корейской кухни;
  • крабалка (со второй половины января).
Свободный день (экскурсии на выбор)Свободный день (экскурсии на выбор)Свободный день (экскурсии на выбор)
4 день
Свободный день (экскурсии на выбор)

Завтрак (если включен в гостинице).

Будний день – прекрасная возможность покататься на горнолыжном курорте, так как трассы не сильно загружены.

В свободный день возможна организация экскурсий за доп. плату:

  • катание на снегоходах;
  • катание на собачьих упряжках;
  • ледопады бухты Тихой (с 3 декады января);
  • мастер-класс по приготовлению корейской кухни;
  • крабалка (со второй половины января).
Свободный день (экскурсии на выбор)Свободный день (экскурсии на выбор)Свободный день (экскурсии на выбор)
5 день
Подледная рыбалка

Завтрак (если включен в гостинице).

9:00 Отправление на подледную рыбалка на реке или озере.

Трансфер на побережье (локация будет зависеть от погодных условий).

Рыбалка (снасти предоставляются).

Приготовление пойманной рыбы – обед.

Возвращение в город.

Подледная рыбалкаПодледная рыбалкаПодледная рыбалка
6 день
Рыбный рынок, отъезд

Завтрак (если включен в гостинице).

Посещение рыбного рынка.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура в зависимости от выбранного размещения, руб.:

Средство размещениеТип номераЗавтракУдобства в номереСтоимостьДоплата за 1номестное размещение 
Хостел «Islander» HostelDBL (одна двуспальная кровать)41 2006 000
Хостел «Islander» SMALLDBL (одна двуспальная кровать)+42 0007 250
Хостел «Islander» BIGDBL (одна двуспальная кровать)+43 2508 125
Гостиница «Юность» 2*TWN (две односпальные кровати)+45 2009 000
Гостиница «Гагарин» 3*TWN (две односпальные кровати)++51 00010 800
Гостиница «Мега Палас» 4*TWN (две односпальные кровати)++55 00017 900
Гостиница «Санта ризот» 4*TWN (две односпальные кровати)++57 50020 450

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы по программе
  • Питание, указанное в программе
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе
  • Размещение в двухместном номере (удобства в номере и завтраки в зависимости от выбранного типа размещения)
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Одноместное размещение
  • Ski-pass (цена на 2021 год) – 3 900 руб. безлимит на 3 дня
  • Мастер-класс по приготовлению корейской кухни – 5 500 руб. /чел.
  • Крабалка:
  • Без обеда – 8 000 руб. /чел.
  • С горячим обедом – 9 400 руб. /чел.
  • Ледопады Бухты Тихой – 7 500 руб. /чел.
  • Морская рыбалка – 9 400 руб. /чел.
  • Катание на собачьих упряжках – 9 500 руб. /чел.
  • Снегоходные экскурсии (за снегоход, посадка 2 человека) – 7 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Южно-Сахалинск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Будет ли трансфер в случае более раннего прибытия или более позднего убытия?

В случае прибытия на Сахалин раньше начала программы и убытия с Сахалина позже завершения программы, трансферы в день прилета и убытия туристов предоставляться не будут. При желании туристов трансферы могут быть заказаны дополнительно за отдельную плату. Все трансферы в рамках туров групповые и будут предоставлены согласно программам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Программа дополнительных экскурсий

Все экскурсии проводятся при минимальном размере группы 4 человека.

Мастер-класс по приготовлению корейской кухни.

15:40 Трансфер в ресторан «Азия».

16:00 Начало мастер класса.

Приготовление блюд корейской кухни под руководством профессиональных поваров.

Блюда из мастера класса:

  • суп Хемультан – корейский суп из морепродуктов;
  • закуска – чесночные стрелки с мясом по-корейски.

После мастер-класса совместная дегустация приготовленных блюд.

К блюдам подаются корейские закуски и рис.

Обратный трансфер – самостоятельный.

Крабалка.

9:00 Сбор группы.

Трансфер на побережье (локация будет зависеть от погодных условий).

Выход на лед.

Время Крабалки.

Приготовление пойманных крабов - обед (если выбрана опция с обедом).

Возвращение в город.

Меню обеда:

  • варка краба;
  • нарезка сыр/колбаса;
  • корейский салаты;
  • горячий чай.

Ледопады Бухты Тихой.

9:00 Сбор группы.

Переезд до бухты Тихой.

По пути остановки:

  • ворота Тории;
  • крабовый рынок.

Прибытие в бухту Тихая.

Отправление к ледопадам (на снегоходных санях).

Фото стоп/перекус час с сэндвичем.

Возвращение к машинам.

Обратный путь в город.

Морская рыбалка.

9:00 Сбор группы.

Трансфер на побережье (локация будет зависеть от погодных условий).

Выход на лед.

Отправление на место рыбалки на снегоходе.

Время рыбалки

Приготовление пойманной рыбы - обед.

Возвращение в город.

Меню обеда:

  • жаренная рыба;
  • нарезка сыр/колбаса;
  • корейский салаты;
  • горячий чай.

Катание на собачьих упряжках.

9:00 Сбор группы.

Трансфер в с. Новое.

Экскурсия по этно-деревне.

Во время экскурсии вы успеете:

  • познакомиться с северными оленями;
  • покататься на собачьей упряжке;
  • попробовать вкусный горячий обед;
  • получить сувенир на память;
  • пообщаться с настоящими ездовыми собаками.

Трансфер в Южно-Сахалинск.

Снегоходные экскурсии.

9:00 Сбор группы.

Трансфер на место старта экскурсии.

Маршруты по погоде на выбор:

  • Мицульский хребет;
  • г. Быкова.

Продолжительность маршрута примерно 2 часа.

В стоимость входит горячий чай и перекус.

Возвращение в город.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
18 окт 2021
Всё организовано замечательно. Всегда знали кто нас где встретит, куда отвезут, где покормят, кто проводит на самолёт, во сколько, на какой машине.
С
13 авг 2021
Организация отлична, все четко, вовремя. Очень внимательные менеджеры и превосходные гиды!
И
15 июля 2021
Большая страна ответственно подходит в подбору партнеров. Быстро реагирует на нестандартные ситуации, гибко подходит к работе с клиентом.
Буду рассматривать их как возможность быстрого поиска тура в различных регионах.

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