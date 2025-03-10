Индивидуальная
до 5 чел.
По старым улочкам Зарайска
Погрузитесь в атмосферу древнего Зарайска, разгадывая загадки и выполняя задания. Узнайте о местных легендах и традициях в увлекательной форме
Начало: У водонапорной башни
«Екатерининская улица и храм Ильи Пророка — вы узнаете, чем знаменито это место»
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Как было и как стало: узнать всё самое главное о городе за 1 час
Начало: На площади Революции
«Мы пройдём по главным улицам и обсудим историю Зарайска, а также сравним современные виды и старинные фотографии»
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 13:00
19 мар в 13:00
1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Зарайск и Коломна - две древние крепости
Увлекательное путешествие на вашем авто по Коломне и Зарайску. Откройте для себя древние крепости, монастыри и храмы, наслаждаясь живописными видами
«Ленты речек, тихие улицы, мощные стены-свидетели далекого прошлого — ждут вас в Коломне и Зарайске»
Завтра в 08:00
19 мар в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна10 марта 2025Были на увлекательной экскурсии 8 марта. Нам очень понравилось! Мария прекрасный гид с историческим образованием. Время пролетело как миг. Спасибо большое Марии за отлично проведённый день! Всём рекомендую.
- ЕЕвгения25 февраля 2025Спасибо за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Готовы были ходить и наслаждаться городом дальше
- ААндрей5 февраля 2025Рекомендую эту экскурсию и отличного экскурсовода Марию. Вы не пожалеете
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Зарайску в марте 2025
Сейчас в Зарайске в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 8000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Зарайска. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод