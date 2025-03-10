Т Татьяна По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых Были на увлекательной экскурсии 8 марта. Нам очень понравилось! Мария прекрасный гид с историческим образованием. Время пролетело как миг. Спасибо большое Марии за отлично проведённый день! Всём рекомендую.

Е Евгения По старым улочкам Зарайска: экскурсия с заданиями для детей и взрослых Спасибо за отличную экскурсию. Время пролетело очень быстро. Готовы были ходить и наслаждаться городом дальше