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гостей в городе в этот день было много, удалось забронировать экскурсию только на 16:30. При этом мы сходу озвучили, что уже были на экскурсии по стенам Кремля и Юлия раскрыла для нас новые исторические детали (чтобы не повторять уже полученную информацию - сверялась с тем, что мы уже усвоили об истории города ранее). Сразу чувствуется, что она глубоко знает и любит родной Зарайск, рассказала о городе через истории его жителей, интересно отвечала на вопросы, посоветовала места к посещению. Искренне рекомендуем!