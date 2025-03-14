Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Завтра в 00:00
19 мар в 00:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
3600 ₽
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Как было и как стало: узнать всё самое главное о городе за 1 час
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 13:00
19 мар в 13:00
1200 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина14 марта 2025Добрый всем день. 8. Марта мы были в Зарайске. Знакомила нас с этим городом Юлия. У нас была экспресс экскурсия,
- ТТатьяна12 марта 2025Большое спасибо Юлии за интересный и познавательный рассказ. Мы были на экскурсии Зарайск - Очарование старинного города 8 марта, видимо,
- ББорис10 марта 2025Это мини экскурсия, информации много, очень интересная, экскурсовод Юлия прекрасный рассказчик. Хотелось бы двигаться, а не стоять на одном месте, но это видимо на другой программе. Для знакомства с историей города - прекрасно.
- ООльга9 марта 2025Дарья, прекрасно подает информацию. Рассказывает интересно, познавательно, доступно. Не заметили как пролетело время экскурсии. Однозначно рекомендую Зарайск для посещения, экскурсию и Дарью.
- ООльга8 марта 2025Огромная благодарность Дарье за экскурсию. Интересно, динамично, с чувством юмора. Сплетение древности и современности. Старые фотографии… Прекрасный милый городок.
- ннаталья2 марта 2025Прекрасно. Структурировано, четко, ясно. Жалко что быстро закончилось. Чайку с коврижками попили. Прям замечательно провели время. Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «От площади Революции»
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