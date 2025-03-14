От площади Революции – экскурсии в Зарайске

Найдено 3 экскурсии в категории «От площади Революции» в Зарайске, цены от 1200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Зарайск - очарование старинного города
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Зарайск - очарование старинного города
Исследуйте улицы Зарайска, где история оживает. Узнайте о знаменитых жителях и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На площади Революции
Завтра в 00:00
19 мар в 00:00
3000 ₽ за всё до 5 чел.
Зарайск - первое знакомство
Пешая
1 час
-
10%
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Зарайск - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Приглашаю на увлекательную прогулку по историческому центру Зарайска. Исследуем площадь Революции, улицу Красноармейская и завершим у Водонапорной башни
Начало: В районе площади Революции
Завтра в 09:00
19 мар в 09:00
3600 ₽4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Зарайск
Пешая
1 час
Групповая
Знакомьтесь, Зарайск
Как было и как стало: узнать всё самое главное о городе за 1 час
Начало: На площади Революции
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 13:00
19 мар в 13:00
1200 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    14 марта 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Добрый всем день. 8. Марта мы были в Зарайске. Знакомила нас с этим городом Юлия. У нас была экспресс экскурсия,
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    но за это короткое время мы много узнали. Юлия большой патриот своего города и видно что она очень волнуется что происходит и будет дальше происходить в нем. Экскурсией мы остались довольны и с удовольствием порекомендуем Юлию знакомым. Небольшое «но»:на вопросы нужно всетаки время выделять.

  • Т
    Татьяна
    12 марта 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Большое спасибо Юлии за интересный и познавательный рассказ. Мы были на экскурсии Зарайск - Очарование старинного города 8 марта, видимо,
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    гостей в городе в этот день было много, удалось забронировать экскурсию только на 16:30. При этом мы сходу озвучили, что уже были на экскурсии по стенам Кремля и Юлия раскрыла для нас новые исторические детали (чтобы не повторять уже полученную информацию - сверялась с тем, что мы уже усвоили об истории города ранее). Сразу чувствуется, что она глубоко знает и любит родной Зарайск, рассказала о городе через истории его жителей, интересно отвечала на вопросы, посоветовала места к посещению. Искренне рекомендуем!

  • Б
    Борис
    10 марта 2025
    Зарайск - очарование старинного города
    Это мини экскурсия, информации много, очень интересная, экскурсовод Юлия прекрасный рассказчик. Хотелось бы двигаться, а не стоять на одном месте, но это видимо на другой программе. Для знакомства с историей города - прекрасно.
  • О
    Ольга
    9 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Дарья, прекрасно подает информацию. Рассказывает интересно, познавательно, доступно. Не заметили как пролетело время экскурсии. Однозначно рекомендую Зарайск для посещения, экскурсию и Дарью.
  • О
    Ольга
    8 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Огромная благодарность Дарье за экскурсию. Интересно, динамично, с чувством юмора. Сплетение древности и современности. Старые фотографии… Прекрасный милый городок.
  • н
    наталья
    2 марта 2025
    Зарайск - первое знакомство
    Прекрасно. Структурировано, четко, ясно. Жалко что быстро закончилось. Чайку с коврижками попили. Прям замечательно провели время. Всем рекомендую
    Прекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясноПрекрасно. Структурировано, четко, ясно

Ответы на вопросы от путешественников по Зарайску в категории «От площади Революции»

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  2. Водонапорная башня
  3. Зарайский кремль
  4. Торговые Ряды
  5. Белый Колодец
  6. Иоанно-Предтеченский собор
  7. Благовещенский храм
  8. Ильинский храм
  9. Дом-музей А. С. Голубкиной
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Зарайску в марте 2025
Сейчас в Зарайске в категории "От площади Революции" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 3600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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