Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
В путешествии вы охватите три совершенно разных города, находящихся на одном побережье Калининградской области. Познакомитесь с историей военной гавани Балтийск, в прошлом, грозной немецкой цитадели Пиллау. Узнаете о легендарном поселке, где добывается 98% мировых запасов янтаря. И откроете фешенебельный курорт Балтики — сказочный Светлогорск. Самый западный город России. На страже границ Вы побываете в гавани кораблей и лебедей, где бок-о-бок живут мирные птицы и военные судна. Мы покажем старинный, до сих пор действующий маяк, гостиницу, где останавливался Иосиф Бродский, старую лоцманскую вышку и реформистскую кирху, а ныне православный Морской собор. Поговорим о жизни города-форпоста на восточных границах Европы и истории бывшего города Пиллау. Вы также пройдете по Северному молу, оберегающему пролив от обмеления и штормов, и осмотрите крупнейший памятник женщине на коне в мире. Если повезет, найдете янтарь на берегу. А при хорошей погоде, при желании, сможете покататься на яхте по морскому каналу. Поселок Янтарный: дом солнечного талисмана Затем вы посетите единственное место в мире, где ведется промышленная добыча янтаря. Узнаете об особенностях самого минерала и исторических способах его добычи. Осмотрите скромную архитектуру рабочего поселка и побываете на Площади мастеров. Прогуляетесь по великолепному парку вековых деревьев Морица Беккера и спуститесь к одному из лучших пляжей России, получивших сертификат «Голубой флаг». Дух аристократии в Светлогорске Кульминацией поездки станет погружение в атмосферу роскоши, комфорта и благоухания сочной зелени в курортном Светлогорске. Здесь мы познакомим вас с сохранившимися нетронутыми шикарными виллами и особняками богатейших жителей Кенигсберга — сегодня это частные жилые дома или корпуса санаториев и гостиниц. А также проведем по верхней и нижней частям города. Важная информация: Прогулка на катере по акватории Балтийска за доп. плату 800 с чел.
Ежедневно8.30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Балтийск
- Янтарный
- Светлогорск
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Посещение музеев, питание, прогулка на катере по акватории Балтийска 800 с чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Окружная 11,стоянка магазина Спар
Завершение: Зеленоградск Автовокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно8.30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 мар 2024
Е
Евгений
8 ноя 2023
Провели незабываемый день, посетив Балтийск, Янтарный и Светлогорск! Экскурсия была организована на высшем уровне. Гид владел удивительным количеством интересных фактов, которыми с удовольствием делился, делая каждый момент путешествия познавательным и
A
Amz74
19 сен 2023
С
Станислав
28 авг 2023
И
Ирина
20 авг 2023
Здравствуйте. Наталья открывала для меня Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Прекрасное знание истории и интересных фактов, обаяние, верно выстроенный маршрут экскурсии, легко и доступно изложенная информация, не шаблонная, оставила наилучшее впечатление! Рекомендую Наталью как опытного, веселого, жизнерадостного и любящего свою работу гида!!! И она очень симпатичная молодая женщина!
h
hi+79294
29 июля 2022
Экскурсия очень понравилась, получили море положительных впечатлений. Нас было две семьи с детьми, все остались довольны.
Входит в следующие категории Зеленоградска
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