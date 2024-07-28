Описание экскурсии

Чарующий Светлогорск Начнем нашу прогулку с аристократического Раушена. Светлогорск покорит вас зелеными улицами и необычной архитектурой. Это настоящий кусочек Европы: вы узнаете несколько его названий и поймете, как он «перемещался» во времени. В городе с классической европейской застройкой, узкими улочками и домами в стиле фахверк вы узнаете об истоках курортного поселка Раушен, ставшего позже бальнеологическим центром региона. Увидите аккуратные нарядные виллы с символом города — водонапорной башней, а еще узнаете, где снимали эпизоды «Красной Шапочки», и научитесь определять время по солнечным часам. Ухоженный променад со скульптурами Ундины и Нимфы, охватим самые яркие уголки бывшего Раушена. Вы узнаете, кто в разные времена приезжал в курортный городок, рассмотрите глиняный макет Кенигсберга и встретитесь с героями Гофмана в переулке, который носит имя сказочника. Прокатитесь на современном лифте "Панорама",со смотровой которого захватывает дух от красоты. Филинская бухта По пути мы обязательно заедем на одну из топовых инста-локаций области — Филинскую бухту. Невероятно фотогеничное место, откуда открывается потрясающий вид на мыс Таран с действующим маяком. Обрывистый склон, который хранит историю местности - от останков кораллов до реликтовых деревьев, так и манит туристов. Место завораживает своей дикой красотой. Янтарный Путешествие в удивительный мир солнечного камня в Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Узнаете об особенностях самого минерала и исторических способах его добычи. Мы побываем на янтарном производстве Baltiс Amber Sea, познакомитесь с производством, вам покажут весь технологический процесс по обработке янтаря-сырца. Мы предлагаем для наших гостей, бесплатную экскурсию по предприятию. После экскурсии гостей ожидает просторный магазин с широким ассортиментом изделий и украшений из Балтийского янтаря с серебром и золотом, коллекцию уникальных инклюзов, а так же сувенирную продукцию. Осмотрите скромную архитектуру рабочего поселка и побываете на Площади мастеров. Прогуляетесь по великолепному парку вековых деревьев Морица Беккера и спуститесь к одному из лучших пляжей России, получивших сертификат «Голубой флаг». У вас будет возможность отобедать в «Янтарной легенде», единственным в мире ресторане украшенным сортовым камнем. Балтийск Закончилм экскурсию в самом западном портовом городе России — Балтийске. Мы с вами увидим военную гавань Балтийского флота с пришвартовавшимися здесь кораблями, все бухты, Шведско-прусскую цитадель Пиллау, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк и кирху 19 века. Совершим прогулку по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, а при желании совершите морское путешествие по акватории на катере, где открывается чудесный вид на город. Возле военных кораблей вас будут ждать нежные лебеди, не равнодушные к гостям и с отменным аппетитом). А у памятников Петру I и Елизавете Петровне поговорим об истории этих мест Полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете шелест волн и остановитесь, гуляя по променаду, что бы выпить чашечку ароматного кофе и собраться с мыслями. А если повезет, даже покопаемся в морских водорослях и отыщем янтарный камешек на удачу!