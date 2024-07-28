Предлагаем вам погрузиться в атмосферу древней истории и романтики восточной Пруссии с нашей экскурсией.
Вас ждет посещение знаменитого ресторана-замка «Нессельбек», где можно сделать незабываемые фотографии. Исследуйте Замок Шаакен, узнайте о его
Вас ждет посещение знаменитого ресторана-замка «Нессельбек», где можно сделать незабываемые фотографии. Исследуйте Замок Шаакен, узнайте о его
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Чарующий Светлогорск Начнем нашу прогулку с аристократического Раушена. Светлогорск покорит вас зелеными улицами и необычной архитектурой. Это настоящий кусочек Европы: вы узнаете несколько его названий и поймете, как он «перемещался» во времени. В городе с классической европейской застройкой, узкими улочками и домами в стиле фахверк вы узнаете об истоках курортного поселка Раушен, ставшего позже бальнеологическим центром региона. Увидите аккуратные нарядные виллы с символом города — водонапорной башней, а еще узнаете, где снимали эпизоды «Красной Шапочки», и научитесь определять время по солнечным часам. Ухоженный променад со скульптурами Ундины и Нимфы, охватим самые яркие уголки бывшего Раушена. Вы узнаете, кто в разные времена приезжал в курортный городок, рассмотрите глиняный макет Кенигсберга и встретитесь с героями Гофмана в переулке, который носит имя сказочника. Прокатитесь на современном лифте "Панорама",со смотровой которого захватывает дух от красоты. Филинская бухта По пути мы обязательно заедем на одну из топовых инста-локаций области — Филинскую бухту. Невероятно фотогеничное место, откуда открывается потрясающий вид на мыс Таран с действующим маяком. Обрывистый склон, который хранит историю местности - от останков кораллов до реликтовых деревьев, так и манит туристов. Место завораживает своей дикой красотой. Янтарный Путешествие в удивительный мир солнечного камня в Янтарный, знаменитый на весь мир крупнейшим месторождением янтаря. Узнаете об особенностях самого минерала и исторических способах его добычи. Мы побываем на янтарном производстве Baltiс Amber Sea, познакомитесь с производством, вам покажут весь технологический процесс по обработке янтаря-сырца. Мы предлагаем для наших гостей, бесплатную экскурсию по предприятию. После экскурсии гостей ожидает просторный магазин с широким ассортиментом изделий и украшений из Балтийского янтаря с серебром и золотом, коллекцию уникальных инклюзов, а так же сувенирную продукцию. Осмотрите скромную архитектуру рабочего поселка и побываете на Площади мастеров. Прогуляетесь по великолепному парку вековых деревьев Морица Беккера и спуститесь к одному из лучших пляжей России, получивших сертификат «Голубой флаг». У вас будет возможность отобедать в «Янтарной легенде», единственным в мире ресторане украшенным сортовым камнем. Балтийск Закончилм экскурсию в самом западном портовом городе России — Балтийске. Мы с вами увидим военную гавань Балтийского флота с пришвартовавшимися здесь кораблями, все бухты, Шведско-прусскую цитадель Пиллау, ставшую прототипом Петропавловской в Санкт-Петербурге, маяк и кирху 19 века. Совершим прогулку по молу, с которого открывается интересный вид на корабли, стоящие на рейде, а при желании совершите морское путешествие по акватории на катере, где открывается чудесный вид на город. Возле военных кораблей вас будут ждать нежные лебеди, не равнодушные к гостям и с отменным аппетитом). А у памятников Петру I и Елизавете Петровне поговорим об истории этих мест Полюбуетесь лучшими закатами побережья Балтийского моря, послушаете шелест волн и остановитесь, гуляя по променаду, что бы выпить чашечку ароматного кофе и собраться с мыслями. А если повезет, даже покопаемся в морских водорослях и отыщем янтарный камешек на удачу!
9.00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурный памятник «Водонапорная башня»
- Променад Кайзерлинг
- Бывший пансионат «Вид на море»
- Католическую капеллу «Мария - звезда моря»
- Центральный парк «Лиственничный»
- Солнечные часы
- Памятный знак Томасу Манну
- Скульптуру «Царевна-лягушка»
- Дом Сказочника
- Макет средневекового Кёнигсберга
- Вилла Ильзе
- Вилла Лесной замок
- Вилла Хильдегард
- Торговый дом Хубертус
- Вилла Пасекель
- Филинская бухту
- Пляж со статусом Голубого флага
- Крепость Пиллау
- Здание Пехотных казарм
- Памятники Петру I и Елизавете Петровне
- Маяк Балтийска
- Балтийская коса
- Русская набережная
- Церковь Казанской иконы Божьей матери в Янтарном
- Особняк Беккера
- Парк Беккера
- Променад и пляж Янтарного
- Памятник холокосту в Пальмникене
- Производство янтаря
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание.
- Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит в цену
- Личные расходы на питание, сувениры., Прогулка на катере 800 рублей с человека
Место начала и завершения?
Зеленоградск, Окружная 15, на стоянке у Спара
Когда и сколько длится?
Когда: 9.00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- Экскурсия проводится на автомобиле или микроавтобусе
- Экскурсия стартует из Зеленоградска а далее мы можем отправиться в Светлогорск
- Посещение смотровой площадки Янтарного комбината за дополнительную плату (по желанию) 1400 рублей с человека
- В середине экскурсии мы можем заехать в ресторанчик с традиционной местной кухней
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 47 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 июл 2024
М
Мария
23 июл 2024
Е
Елена
19 июн 2024
А
Анна
30 мая 2024
Л
Лидия
28 мая 2024
О
Оксана
25 мая 2024
Очень интересная и ппознавательная экскурсия,Сергей очень здорово все рассказывал и показывали. Остались только положительные эмоции
Н
Наталья
22 мая 2024
Очень интересная, познавательная и спокойная экскурсия! Отдельное спасибо экскурсоводу Наталье за интересные рассказы, за комфортное передвижение! За маленькие интересные фишки в каждой локации.
Ф
Фаина
13 мая 2024
Экскурсия прошла непринужденно. По дороге и потом, в ходе прогулки, Наталья интересно рассказывала про историю и современность прибалтийских курортов. Экскурсовод владеет подробной информацией о местных достопримечательностях. Молодец, Наталья! Рекомендуем!
Е
Елена
12 мая 2024
Огромное спасибо Наталье за прекрасную поездку! Очень интересно, информативно, самые красивые виды и самые интересные истории ❤️ Успели все, что не дает никто другой за один день
С
Сергей
22 апр 2024
Хорошая душевная экскурсия!!! Советую
Е
Елена
9 апр 2024
Все очень понравилось! Большое спасибо нашему гиду Сергею 👏👍. Он быстро подстроимся под наши интересы. У нас была индивидуальная экскурсия, Сергей максимально показал и рассказал о многих достопримечательностях Калининградской области на сколько это возможно за один день. Очень его рекомендуем.
М
Марина
7 апр 2024
Были на экскурсии 5 апреля с гидом Натальей. Посетили замок и сыроварню Шаакен, Зеленоградск и Светлогорск. Очень понравилось. Наталья очень интересно рассказывала, ответила на все наши вопросы. Приятная и доброжелательная!! Всем советуем посетить экскурсию!!!
К
Комиссарова
6 апр 2024
Н
Наталья
1 апр 2024
В
Вячеслав
30 мар 2024
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
скидка
10%
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Лучший выборТри города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
46664 200₽ за человека
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
Индивидуальная экскурсия по приморским городам Калининградской области. Узнайте историю края, полюбуйтесь архитектурой и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
30 000₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Групповая
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
1 750₽ за человека