Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря 🌊, соснового леса и свежекопченой рыбы. Море и залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес 🌳, бесконечное небо, обжигающее солнце ☀️ и прохладный ветер — прогулка 👣 здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в голове и умиротворяющий покой в душе.

Свободное время на купание и отдых на широких пляжах с белоснежным песком.

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