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Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»

Янтарная М.
Янтарная М. – Гид из Зеленоградска
Куршская коса — уникальное природное явление.

Самый длинный песчаный пляж 🏖️ Северо-Запада, протяженностью более 98-ми километров! Природа построила тут собственную флору и фауну, окружила это место редкими видами животных, красивыми 🤩 растениями и лесами.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 по широкому пляжу Косы, дойти до границ другого государства, посмотреть на Танцующий лес 🌳 и полюбоваться красотой дрейфующих дюн.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 900 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»

Что вы увидите

  • Высота Эфа
  • Танцующий лес
  • Дюны
  • песчаные пляжи
Вы будете очарованы вкусными запахами соленого моря 🌊, соснового леса и свежекопченой рыбы. Море и залив, движущиеся песчаные дюны и танцующий лес 🌳, бесконечное небо, обжигающее солнце ☀️ и прохладный ветер — прогулка 👣 здесь подарит вам приятную усталость в ногах, кислородное насыщение в легких, головокружение в голове и умиротворяющий покой в душе.
Свободное время на купание и отдых на широких пляжах с белоснежным песком.

Важная информация:

  • Для вашего же комфорта, на время экскурсии 🧭 надевайте удобную обувь и одежду по погоде;
  • Возьмите с собой купальные принадлежности, воду и перекус.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Въезд на территорию НП
Что не входит
  • Личные расходы на еду и напитки
Начало и место завершения
🚩 Ленина 10
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Янтарная М.
Янтарная М.
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