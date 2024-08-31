скидка
10%
8 часов
Групповая
Лучший выборБалтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Отправляйтесь в Балтийск и на Балтийскую косу! Групповая экскурсия из Зеленоградска познакомит вас с историей и природой западного рубежа России
Начало: Ул. Ленина 10
«Останки старинных крепостей, величественные монументы, истории морских сражений, дикие пляжи и мощеные улочки — всё это вы найдете в славном Балтийске»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20991 890₽ за человека
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
«А после вы сможете отдохнуть и полюбоваться морем на пляжах Балтийской косы, а в хорошую погоду — даже искупаться или позагорать на белом песке»
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
15 730₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Сказочный лес, песчаные дюны, море, пляж и уютный курортный городок на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: в среду в 09:00
9 окт в 09:00
23 окт в 09:00
3 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 августа 2024Прекрасный гид, интересно рассказывала. Это сделало всю экскурсию. Но есть некоторые замечания к организации тура. Нас забирали из Зеленоградска, но
- ННаталья25 августа 2024Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно, великолепная подача материала, отличный экскурсовод Евгений! Спасибо! Получили новые знания и незабываемые впечатления!
- ИИрина10 августа 2024Интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья. Балтийск и Балтийская коса интересны, как с точки истории, так и прирады. Рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Пляжи»
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