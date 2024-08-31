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оказалось, что везут сначала в Калининград, там с нескольких точек забирают туристов и только потом в Балтийск. Поэтому дорога была для нас очень длинной. Нам сказали, что будут 2 места, где можно искупаться, но в первом месте дали 20 мин на все вместе с поиском, где переодеться и вообще в этом месте купаться нельзя, приезжает катер и всех выгоняет. И смысл? Во втором месте на косе тоже 20 мин, из которых надо ещё добежать до пляжа, переодеться в полотенцах и как раз 5 мин остаётся на искупаться. Понятно, что ехали на экскурсию не для этого, а посмотреть. Но тогда лучше сразу обозначать, что купаться нет смысла. Просто в тот день было +30. И очень мало времени даётся на осмотр форта на косе, там красиво и хочется походить. Так что было бы здорово немного изменить логистику. А так в целом все очень интересно и красиво.