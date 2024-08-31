Пляжи Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Пляжи» в Зеленоградске, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
9 отзывов
8 часов
Групповая
Лучший выбор
Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
Отправляйтесь в Балтийск и на Балтийскую косу! Групповая экскурсия из Зеленоградска познакомит вас с историей и природой западного рубежа России
Начало: Ул. Ленина 10
«Останки старинных крепостей, величественные монументы, истории морских сражений, дикие пляжи и мощеные улочки — всё это вы найдете в славном Балтийске»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20991 890 за человека
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)
Мощь Балтийского флота, истории морского города и белоснежные пляжи косы
«А после вы сможете отдохнуть и полюбоваться морем на пляжах Балтийской косы, а в хорошую погоду — даже искупаться или позагорать на белом песке»
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
15 730 за всё до 4 чел.
Куршская коса и Зеленоградск за один день
На машине
На микроавтобусе
8 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и Зеленоградск за один день
Сказочный лес, песчаные дюны, море, пляж и уютный курортный городок на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: в среду в 09:00
9 окт в 09:00
23 окт в 09:00
3 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 августа 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
    Прекрасный гид, интересно рассказывала. Это сделало всю экскурсию. Но есть некоторые замечания к организации тура. Нас забирали из Зеленоградска, но
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    оказалось, что везут сначала в Калининград, там с нескольких точек забирают туристов и только потом в Балтийск. Поэтому дорога была для нас очень длинной. Нам сказали, что будут 2 места, где можно искупаться, но в первом месте дали 20 мин на все вместе с поиском, где переодеться и вообще в этом месте купаться нельзя, приезжает катер и всех выгоняет. И смысл? Во втором месте на косе тоже 20 мин, из которых надо ещё добежать до пляжа, переодеться в полотенцах и как раз 5 мин остаётся на искупаться. Понятно, что ехали на экскурсию не для этого, а посмотреть. Но тогда лучше сразу обозначать, что купаться нет смысла. Просто в тот день было +30. И очень мало времени даётся на осмотр форта на косе, там красиво и хочется походить. Так что было бы здорово немного изменить логистику. А так в целом все очень интересно и красиво.

  • Н
    Наталья
    25 августа 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
    Отличная экскурсия! Очень интересно и познавательно, великолепная подача материала, отличный экскурсовод Евгений! Спасибо! Получили новые знания и незабываемые впечатления!
  • И
    Ирина
    10 августа 2024
    Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
    Интересная экскурсия, замечательный экскурсовод Наталья. Балтийск и Балтийская коса интересны, как с точки истории, так и прирады. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Пляжи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Балтийск и Балтийская коса: автобусная экскурсия из Зеленоградска
  2. Балтийск и Балтийская коса - западный рубеж России (из Зеленоградска)
  3. Куршская коса и Зеленоградск за один день
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Высота Мюллера
  10. Королевский бор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в сентябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Пляжи" можно забронировать 3 экскурсии от 1 890 до 15 730 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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