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Экскурсия из Зеленоградска «Российскому флоту быть!»

Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Экскурсия из Зеленоградска «Российскому флоту быть!»
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 700 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Российскому флоту быть!»

Что вы увидите

  • Фридрихсбургские ворота
  • г. Балтийск
  • музей Балтийского флота
«Российскому флоту быть!»
Именно такое решение вынесла Боярская Дума осенью 1696 г. по указанию Петра I. Славная история 📖 флота Российского берет свое начало более трехсот лет назад и неразрывно связана с именем Петра Первого. Еще в юности, обнаружив в 1688 году в своем амбаре подаренный их семье ботик, названный позднее «Дедушкой Русского флота», будущий глава государства навсегда соединил свою жизнь с кораблями.
Во время пребывания в 1697 году Великого русского посольства в Кёнигсберге под именем урядника Петра Михайлова русский царь Петр I проходил артиллерийскую науку во Фридрихсбургской и Пиллауской крепостях.
Экскурсия начинается с посещения крепости Фридрихсбург (Фридрихсбургские ворота), современная экспозиция которой посвящена кораблестроению на Руси с древнейших времен.
Фридрихсбургские ворота – единственные исторические ворота в Калининграде, которые вели не в город 🏙️ Кёнигсберг, а в одноимённую крепость, которая была построена в 1657 году по указанию великого курфюрста Фридриха Вильгельма на южном берегу реки Прегель. Крепость была построена по проекту Христиана Оттера и в топографическом плане имела форму квадрата. На её углах находились четыре бастиона с благозвучными именами – Рубин, Изумруд, Алмаз и Жемчуг. На четырёхугольном дворе, окруженном земляными валами, располагались различные здания: комендатура, казармы, цейгхаус, амбары, гауптвахта, тюрьма и церковь ⛪ проводил бранденбургский специалист в этой области полковник фон Штернфельд, который отметил способности своего 25-летнего ученика. По возвращению в Москву Петр I получил аттестат, в котором говорилось: «Петра Михайлова признавать и почитать за совершенного в метании бомб, осторожного и искусного огнестрельного художника». А сам Петр, будучи здесь в составе Великого посольства, не раз повторял: «Я еду в Европу учиться строить корабли».
Вы побываете на рубеже России – в самой западной точке страны, городе Балтийске, военно-морской базе Балтийского флота. В прошлом город носил название Пиллау и известен как одноименная крепость. Город на протяжении всей своей непростой истории имел стратегическое положение. Здесь вас ожидает экскурсия ⛳ по историческому центру, осмотр крепости Пиллау, по образу и подобию которой была впоследствии была построена Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге, памятника Петру I, действующего маяка знаменитого архитектора Шинкеля, православного Свято-Георгиевского морского собора, посещение музея Балтийского флота, а также прогулка 👣 по набережной к Елизаветинскому форту. И вы, конечно же, увидите военные корабли, которые несут службу в Балтийском море 🌊, охраняя западные рубежи России. В шторм на берег часто выбрасывает янтарь, возможно и вам удастся увезти с собой осколок солнечного камня.
Что входит
  • автобусный тур
  • экскурсионное обслуживание
  • входные билеты
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 г. Зеленоградск, Курортный проспект, 21

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
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