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Экскурсия из Зеленоградска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»

4.3
10 отзывов
Юнона
Юнона – Гид из Зеленоградска
Путешествие в Средневековье по землям Восточной Пруссии.

Вы увидите самые красивые 🤩 замки 🏰 региона, например Вальдау, Тапиау, Георгенбург, Рагнит, которые принадлежали Тевтонскому ордену.

Посетите древний город 🏙️ Тильзит, нынешний Советск.

Также вас ждёт экскурсия ⛳ по замку Георгенбург и его конному заводу, основанному рыцарями в 1377 году и работающему до сих пор.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 800 ₽ за человека

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Экскурсия из Зеленоградска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»
Экскурсия из Зеленоградска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»

Что вы увидите

  • Низовье
  • Гвардейск
  • Талпаки
  • Черняховск
  • Неман
  • Советск
Экскурсия «Рыцарские замки 🏰 Восточной Пруссии» — это уникальная возможность увидеть своими глазами наследие Тевтонского ордена. Яркие примеры средневековой рыцарской архитектуры рассредоточены по всей Калининградской области.
Янтарная страна издревле манила германских воинов, завораживала, словно прекрасная женщина, перед которой нельзя устоять. С 1220г. рыцари Тевтонского ордена совместно с польскими князьями завоевывали прусские владения, и к 1265г. на этих землях стали появляться многочисленные орденские замки. Рыцарские (орденские) замки — наиболее значимые и эффектные архитектурные памятники. Замки чаще всего возводились на месте захваченных прусских вально-земляных крепостей и к началу 15в. уже возводились из камня. Все они строились по единому плану в соответствии с традициями поздне-средневековой орденской готической архитектуры.
Вас ждёт увлекательная экскурсия ⛳ с осмотром замков «Вальдау» и «Тапиау» (внешний осмотр), краткая экскурсия по центру г. Черняховск, осмотр замка «Георгенбург», осмотр замка «Рагнит», краткая пешеходная прогулка 👣 по главной улице Тильзита (ныне — города Советска) и фото-пауза у знаменитого моста, названного в честь Королевы Луизы.
Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, экскурсия проходит без посещения кафе и ресторанов.
Что входит
  • автобусный тур
  • экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • личные расходы
  • питание
Начало и место завершения
🚩 Зеленоградск, Курортный проспект 21.
Экскурсия из Зеленоградска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»
Экскурсия из Зеленоградска «Рыцарские замки Восточной Пруссии»

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Юнона
Юнона
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10 отзывов оставили туристы

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