Фотопрогулка по волшебному Зеленоградску

Дружеский променад по курорту с мягким послевкусием и атмосферными снимками на память
Вас ждёт увлекательная прогулка с фотосессией в живом формате.

Главное в ней — вы и старинный пряничный городок у моря, где соленый воздух пропитан радостью и отпуском.

Мы побродим по знаковым и
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неочевидным местам городка, погружаясь в неспешную атмосферу первого курорта Восточной Пруссии.

А по пути будем говорить о его истории, разглядывать яркие детали и непринуждённо фотографироваться в живописных уголках и, конечно, у моря.

Фотопрогулка по волшебному Зеленоградску
Фотопрогулка по волшебному Зеленоградску
Фотопрогулка по волшебному Зеленоградску
Ближайшие даты:
18
мар21
мар27
мар28
мар30
мар31
мар4
апр
Время начала: 11:30

Описание фото-прогулки

  • Мы совершим путешествие по Кранцу прошлого и познакомимся с Зеленоградском сегодняшним. Будем сравнивать виды улиц и зданий на архивных фотографиях, увидимся со старыми пожарными гидрантами и прикоснёмся с волшебному вековому дубу.
  • Рассмотрим архитектурные особенности пряничных вилл и старинных отелей. Разберём все тонкости «драконьего стиля».
  • Найдём самые красивые кошачьи муралы, заглянем в подъезды и дворы с секретами.
  • Навестим краснокирпичную красавицу кирху, заглянем за местными специалитетами в уютные лавочки и сделаем кофе-паузу в тихой кофейне.
  • И конечно, покормим и потискаем всех котиков, которых встретим. Можете припасти угощение:).
  • По пути будем фотографироваться в живописных локациях. Я подскажу выгодные ракурсы, чтобы у вас получились самые волшебные снимки.
  • Завершим наше фотопутешествие у моря (в летнее время подгадаем, чтобы успеть на закат).

Организационные детали

  • Через неделю после прогулки каждый участник получит облачную ссылку на личный фотоальбом со снимками в лёгкой авторской цветокоррекции (от 50 до 100 фото для каждого).
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II или Canon EOS 6D.
  • Напитки и перекус в кафе оплачиваются отдельно.
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Краеведческого музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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