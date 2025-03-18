Вас ждёт увлекательная прогулка с фотосессией в живом формате.
Главное в ней — вы и старинный пряничный городок у моря, где соленый воздух пропитан радостью и отпуском.
Мы побродим по знаковым и
Главное в ней — вы и старинный пряничный городок у моря, где соленый воздух пропитан радостью и отпуском.
Мы побродим по знаковым и
Описание фото-прогулки
- Мы совершим путешествие по Кранцу прошлого и познакомимся с Зеленоградском сегодняшним. Будем сравнивать виды улиц и зданий на архивных фотографиях, увидимся со старыми пожарными гидрантами и прикоснёмся с волшебному вековому дубу.
- Рассмотрим архитектурные особенности пряничных вилл и старинных отелей. Разберём все тонкости «драконьего стиля».
- Найдём самые красивые кошачьи муралы, заглянем в подъезды и дворы с секретами.
- Навестим краснокирпичную красавицу кирху, заглянем за местными специалитетами в уютные лавочки и сделаем кофе-паузу в тихой кофейне.
- И конечно, покормим и потискаем всех котиков, которых встретим. Можете припасти угощение:).
- По пути будем фотографироваться в живописных локациях. Я подскажу выгодные ракурсы, чтобы у вас получились самые волшебные снимки.
- Завершим наше фотопутешествие у моря (в летнее время подгадаем, чтобы успеть на закат).
Организационные детали
- Через неделю после прогулки каждый участник получит облачную ссылку на личный фотоальбом со снимками в лёгкой авторской цветокоррекции (от 50 до 100 фото для каждого).
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 7D Mark II или Canon EOS 6D.
- Напитки и перекус в кафе оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Краеведческого музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 1273 туристов
Привет! Меня зовут Анастасия. Я родилась и живу в прекрасном городе, существующем в двух измерениях — Калининград и Кёнигсберг. В самой красивой его части — историческом районе Амалиенау. Люблю свойЗадать вопрос
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