Анастасия — ваш гид в Зеленоградске

Провела экскурсии для 1273 туристов

читать дальше город и уже давно увлечена изучением его невероятной истории. А ещё я фотограф. На фотосессии помогаю расслабиться перед камерой и подсказываю красивые позы. Всегда стараюсь создавать позитивную атмосферу, чтобы у вас остались только приятные воспоминания о городе и нашей встрече. Буду рада знакомству!

Привет! Меня зовут Анастасия. Я родилась и живу в прекрасном городе, существующем в двух измерениях — Калининград и Кёнигсберг. В самой красивой его части — историческом районе Амалиенау. Люблю свой