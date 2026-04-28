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Уникальный опыт – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» в Зеленоградске, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Путешествие по Калининградской области с посещением Балтийска, Витланда и Светлогорска. Узнайте о янтаре и насладитесь природой и архитектурой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
1900 ₽ за человека
Куршская коса и марципан
На машине
6 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса и марципан
Узнать об истории природного заповедника и самого главного лакомства в Кёнигсберге
Начало: Около входа в супермаркет «Спар»
Расписание: в понедельник в 08:30
6 июл в 08:30
13 июл в 08:30
4500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
Фотопрогулка по волшебному Зеленоградску
Дата посещения: 28 апр 2026
Сегодня бала фото-экскурсия по Зеленоградску с замечетельным и большим профессионалом - Настей! Невероятно обаятельный и позитивный человек. Она настоящий профессионал,
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любящий свое дело с которым Вам будет легко и приятно в общении. Она расскажет и покажет самые интересные места и обязательно запечатлит самые красивые моменты. Очень рекомендую Анастасию !!!!

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Е
Куршская коса: волшебство на каждом шагу (из Зеленоградска)
Мы провели прекрасный день. Евгений очень грамотный и интересный рассказчик, на любой наш вопрос всегда был грамотный и развернутый ответ. Прислушивался ко всем нашим пожеланиям, узнали много интересного. Огромная благодарность за такую замечательную экскурсию!
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Л
Сказания зеленоградских улиц
Добрый день. Были у Лидии и Сергея на экскурсиии 23.06. Мне очень все понравилось. Лидия замечательная рассказчица- она не только
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поведала нам историю города, но и в процессе задавала вопросы нам вопросы. это придавало беседе динамичности, умная был не только монолог гида, но и полноценный диалог. Мымзадавали вопросы и получали исчерпывающие ответы и пояснения. Кранц открылся мне с другой стороны, я узнала такие детали о которых не прочитаешь в путеводителях. Спойлера не будет - приходите и сами в этом убедитесь… 😉Однозначно рекомендую! 👍

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Е
Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Юлия- очень приятная и доброжелательная девушка, прекрасный гид, душевно рассказала о городе, о его истории и современности, подмечая и обращая
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наше внимание на мельчайшие подробности, нюансы, которые не замечаешь, когда гуляешь сам, без экскурсии. Показывала очень интересные, атмосферные фотографии, повествовала про примечательных жителей города - век назад и современных, объясняла принципы постройки вилл и их уникальные функциональные особенности. Дух Старого Кранца … сложно обьяснить- но это ощущение действительно пришло! И это очень ценно, за что несомненно Юлии большое спасибо!!! Также, что тоже важно, Юлия дала одни из самых лучших гастрономических рекомендаций среди всех гидов, с которыми мы познакомились в Калининградской области. Спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендуем!

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А
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Экскурсия понравилась,особенно моему сыну 11 лет. Он очень мечтал побывать на могиле Канта.
Экскурсия понравилась,особенно моему сыну 11 лет. Он очень мечтал побывать на могиле Канта.
Экскурсия понравилась,особенно моему сыну 11 лет. Он очень мечтал побывать на могиле Канта.
Экскурсия понравилась,особенно моему сыну 11 лет. Он очень мечтал побывать на могиле Канта.
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Иван
Зеленоградск: путешествие в прошлое
Классная обзорная прогулка по городу. Весьма познавательная.
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Наталья
Фотопрогулка по волшебному Зеленоградску
Анастасия, большое спасибо за прекрасно проведенное время и за прекрасную память об этом, которая надолго останется в отличных фотографиях! 🔥
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Е
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Большое Спасибо за Интересную и Весёлую экскурсию. Детям очень понравилось (11 и 13 лет): открывали для себя город через весёлые ребусы и загадки. Анна - взрыв эмоций, заряжает своим позитивом. Очень внимательная к слушателям. Знает Всё про город Зеленоградск. Рекомендую.
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И
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Были на экскурсии Янтарный путь 16 июня 2026. Экскурсию для нас проводила Татьяна (мама Анны) это было с нами согласовано.
Большое
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спасибо гиду Татьяне за интересное знакомство с Балтийским побережьем на экскурсии Янтарный путь! Отлично продуманный маршрут, Татьяна хороший организатор и, безусловно, профессионал. На экскурсии мы узнали много интересных фактов о её любимом крае из истории и современности. Обязательно порекомендую эту экскурсию своим знакомым:-)

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Виктория
Куршская коса из Зеленоградска для маленькой компании
Павел отличный рассказчик. Показывает много старых фотографий, видео, сопровождая свой рассказ. В арсенале есть даже антикварные вещи, которые также помогают окунуться в историю. Сама экскурсия комфортная, размеренная, без быстрых просмотров, когда только вышел из авто, а уже надо обратно
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Всего 18 отзывов в Зеленоградске в категории "Уникальный опыт"

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск;
  2. Сказания зеленоградских улиц;
  3. Куршская коса и марципан.
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Набережная;
  4. Замок Шаакен;
  5. Балтийское море;
  6. Водонапорная башня;
  7. Кирха Святой Барбары;
  8. Станция Фрингилла;
  9. Замок Нессельбек;
  10. Высота Эфа.
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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