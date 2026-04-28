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наше внимание на мельчайшие подробности, нюансы, которые не замечаешь, когда гуляешь сам, без экскурсии. Показывала очень интересные, атмосферные фотографии, повествовала про примечательных жителей города - век назад и современных, объясняла принципы постройки вилл и их уникальные функциональные особенности. Дух Старого Кранца … сложно обьяснить- но это ощущение действительно пришло! И это очень ценно, за что несомненно Юлии большое спасибо!!! Также, что тоже важно, Юлия дала одни из самых лучших гастрономических рекомендаций среди всех гидов, с которыми мы познакомились в Калининградской области. Спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендуем!