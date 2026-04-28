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Индивидуальная
до 3 чел.
Янтарный путь: Балтийск, Арт-Деревня Витланд, Янтарный и Светлогорск
Путешествие по Калининградской области с посещением Балтийска, Витланда и Светлогорска. Узнайте о янтаре и насладитесь природой и архитектурой
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
20 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сказания зеленоградских улиц
Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Начало: На улице Ленина
Расписание: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
8 июл в 10:00
9 июл в 10:00
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса и марципан
Узнать об истории природного заповедника и самого главного лакомства в Кёнигсберге
Начало: Около входа в супермаркет «Спар»
Расписание: в понедельник в 08:30
6 июл в 08:30
13 июл в 08:30
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 28 апр 2026
Сегодня бала фото-экскурсия по Зеленоградску с замечетельным и большим профессионалом - Настей! Невероятно обаятельный и позитивный человек. Она настоящий профессионал,
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Е
Мы провели прекрасный день. Евгений очень грамотный и интересный рассказчик, на любой наш вопрос всегда был грамотный и развернутый ответ. Прислушивался ко всем нашим пожеланиям, узнали много интересного. Огромная благодарность за такую замечательную экскурсию!
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Л
Добрый день. Были у Лидии и Сергея на экскурсиии 23.06. Мне очень все понравилось. Лидия замечательная рассказчица- она не только
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Е
Юлия- очень приятная и доброжелательная девушка, прекрасный гид, душевно рассказала о городе, о его истории и современности, подмечая и обращая
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А
Экскурсия понравилась,особенно моему сыну 11 лет. Он очень мечтал побывать на могиле Канта.
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Классная обзорная прогулка по городу. Весьма познавательная.
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Анастасия, большое спасибо за прекрасно проведенное время и за прекрасную память об этом, которая надолго останется в отличных фотографиях! 🔥
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Е
Большое Спасибо за Интересную и Весёлую экскурсию. Детям очень понравилось (11 и 13 лет): открывали для себя город через весёлые ребусы и загадки. Анна - взрыв эмоций, заряжает своим позитивом. Очень внимательная к слушателям. Знает Всё про город Зеленоградск. Рекомендую.
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И
Были на экскурсии Янтарный путь 16 июня 2026. Экскурсию для нас проводила Татьяна (мама Анны) это было с нами согласовано.
Большое
Большое
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Павел отличный рассказчик. Показывает много старых фотографий, видео, сопровождая свой рассказ. В арсенале есть даже антикварные вещи, которые также помогают окунуться в историю. Сама экскурсия комфортная, размеренная, без быстрых просмотров, когда только вышел из авто, а уже надо обратно
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Всего 18 отзывов в Зеленоградске в категории "Уникальный опыт"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Уникальный опыт»
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 1900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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