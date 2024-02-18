Стать главными героями только вашей истории в атмосферных декорациях
Предлагаем вам лаконичное весёлое фотоприключение! Вы пройдёте по самым интересным местам Кранца, фотографируясь по пути.
Составите цельное яркое впечатление о приморском городе с его необычной историей и старинной архитектурой, а ещё получите живые профессиональные кадры. Вам будет что показать близким и чем поделиться с друзьями в соцсетях!
Составите цельное яркое впечатление о приморском городе с его необычной историей и старинной архитектурой, а ещё получите живые профессиональные кадры. Вам будет что показать близким и чем поделиться с друзьями в соцсетях!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Основными фотолокациями станут:
- Центральная улица Зеленоградска с уютными кафе и сувенирными лавочками
- Сквер королевы Луизы с белыми беседками
- Столетние дома и дворики старого Кранца
- Променад у моря и берег с волнорезами
Во время фотосессии мы расскажем о природе этого морского берега и истории Зеленоградска.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены фотосессия и услуги гидов-фотографов
- В течение недели вы получите порядка 70-80 фото в двух размерах — максимальном и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем вам ссылку.
- Маршрут съёмок можно обсудить заранее и изменить согласно вашим пожеланиям
- Если есть макияж, то пусть он будет привычным — именно тем, который нравится вам
- Приветствуется элегантная одежда по погоде, шляпки, что-то развевающееся вроде платка или шарфика
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия и Юрий — ваш гид в Зеленоградске
Мы — профессиональные фотографы Юрий и Юлия. К тому же мы — семейная пара. В съёмках нашей главной задачей остается живое восприятие, радость и ясный профессиональный взгляд. Мы любим этот берег и море, леса и поля, хорошо знаем историю нашей земли. Эту любовь мы выразили в выставках, выпущенных книгах о нашей прекрасной земле и, конечно, в фотопутешествиях. Мы с нетерпением ждём совместной работы с вами! До встречи!
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