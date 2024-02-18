Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
Индивидуальная фото-прогулка в Зеленоградске

Стать главными героями только вашей истории в атмосферных декорациях

Предлагаем вам лаконичное весёлое фотоприключение! Вы пройдёте по самым интересным местам Кранца, фотографируясь по пути.

Составите цельное яркое впечатление о приморском городе с его необычной историей и старинной архитектурой, а ещё получите живые профессиональные кадры. Вам будет что показать близким и чем поделиться с друзьями в соцсетях!
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
Ближайшие даты:
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
24
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Основными фотолокациями станут:

  • Центральная улица Зеленоградска с уютными кафе и сувенирными лавочками
  • Сквер королевы Луизы с белыми беседками
  • Столетние дома и дворики старого Кранца
  • Променад у моря и берег с волнорезами

Во время фотосессии мы расскажем о природе этого морского берега и истории Зеленоградска.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены фотосессия и услуги гидов-фотографов
  • В течение недели вы получите порядка 70-80 фото в двух размерах — максимальном и оптимизированном для соцсетей. Мы загрузим их на облачный диск и вышлем вам ссылку.
  • Маршрут съёмок можно обсудить заранее и изменить согласно вашим пожеланиям
  • Если есть макияж, то пусть он будет привычным — именно тем, который нравится вам
  • Приветствуется элегантная одежда по погоде, шляпки, что-то развевающееся вроде платка или шарфика

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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