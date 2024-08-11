Вас ждут совершенно разные истории, собранные в одну сюжетную линию, о главной улице Зеленоградска — Курортный проспект. Мы окунемся в события начала 20 века, станем участниками происшествий в бывшем немецком Кранце, насладимся описанием архитектурных особенностей домов и погрузимся в атмосферу прусского курорта с историями о его жителях и туристах того времени. Мы собрали яркие голоса профессиональных актеров, добавили настроение с помощью великолепных музыкальных произведений и аутентичных звуковых эффектов с высококлассным саунд-дизайном. Что вас ждет:• Вас ждет необычная аудио-прогулка по историческому центру — сквозь столетие.

Увлекательные рассказы про дома, людей, жизнь Кранца — голосами профессиональных актеров, с аутентичным звуковым сопровождением.

Вы увидите главные достопримечательности Курортного проспекта. Нашу любовь к Зеленоградску мы вложили в звук и город ответил нам взаимностью.

Историческая прогулка в наушниках по знаковым местам Кёнигсбергерштрассе — ныне Курортный проспект города Зеленоградска: от ЖД вокзала до отеля Юста.

Вы услышите истории домов и их жителей. Узнаете, как и о чем общались между собой вечерами господа за чашечкой чая или кружкой янтарного прусского.

Попробуем понять причину удивительной гармонии в соседстве самых красивых вилл, отелей Кранца и простых рыбацких домов. Проживем эпизоды жизни известных путешественников, богатых отдыхающих и простых горожан. На нашей аудио экскурсии вас ждет много интересного! Вы услышите, увидите и узнаете:• о катастрофе, ошеломившей город;

что такое «директорский» поезд;

как послать привет из Кранца;

какой лесной великан был любимцем горожан;

где женщины теряли голову от красоты мерцающих звезд и шоппинга;

об удивительной находке в стене Виллы Крелль;

откуда в городе Драконы и где предпочитали отдыхать блондинки;

где самые большие крылья летучей мыши и «свидетельство о рождении» шикарного отеля. Чтобы вы могли прочувствовать атмосферу старинного Кранца… Приходите на встречу с Кранцем и город расскажет Вам свои истории! ©Идем гулять 39 Важная информация:.

где самые большие крылья летучей мыши и «свидетельство о рождении» шикарного отеля. Чтобы вы могли прочувствовать атмосферу старинного Кранца… Приходите на встречу с Кранцем и город расскажет Вам свои истории! ©Идем гулять 39 Важная информация:.

• где самые большие крылья летучей мыши и «свидетельство о рождении» шикарного отеля. Чтобы вы могли прочувствовать атмосферу старинного Кранца… Приходите на встречу с Кранцем и город расскажет Вам свои истории! ©Идем гулять 39 Важная информация: