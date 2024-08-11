Приглашаем на новый исторический аудиоспектакль в специальных наушниках! Иммерсивный аудиоспектакль сотканный из увлекательных эпизодов, в которых задействовано большое количество персонажей.
Это не аудиогид и не простая экскурсия, а авторское аудио путешествие из современного Зеленоградска в довоенный Кранц.
Это не аудиогид и не простая экскурсия, а авторское аудио путешествие из современного Зеленоградска в довоенный Кранц.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 18:30
Описание аудиогида
Вас ждут совершенно разные истории, собранные в одну сюжетную линию, о главной улице Зеленоградска — Курортный проспект. Мы окунемся в события начала 20 века, станем участниками происшествий в бывшем немецком Кранце, насладимся описанием архитектурных особенностей домов и погрузимся в атмосферу прусского курорта с историями о его жителях и туристах того времени. Мы собрали яркие голоса профессиональных актеров, добавили настроение с помощью великолепных музыкальных произведений и аутентичных звуковых эффектов с высококлассным саунд-дизайном. Что вас ждет:• Вас ждет необычная аудио-прогулка по историческому центру — сквозь столетие.
- Увлекательные рассказы про дома, людей, жизнь Кранца — голосами профессиональных актеров, с аутентичным звуковым сопровождением.
- Вы увидите главные достопримечательности Курортного проспекта. Нашу любовь к Зеленоградску мы вложили в звук и город ответил нам взаимностью.
- Историческая прогулка в наушниках по знаковым местам Кёнигсбергерштрассе — ныне Курортный проспект города Зеленоградска: от ЖД вокзала до отеля Юста.
- Вы услышите истории домов и их жителей. Узнаете, как и о чем общались между собой вечерами господа за чашечкой чая или кружкой янтарного прусского.
- Попробуем понять причину удивительной гармонии в соседстве самых красивых вилл, отелей Кранца и простых рыбацких домов. Проживем эпизоды жизни известных путешественников, богатых отдыхающих и простых горожан. На нашей аудио экскурсии вас ждет много интересного! Вы услышите, увидите и узнаете:• о катастрофе, ошеломившей город;
- что такое «директорский» поезд;
- как послать привет из Кранца;
- какой лесной великан был любимцем горожан;
- где женщины теряли голову от красоты мерцающих звезд и шоппинга;
- об удивительной находке в стене Виллы Крелль;
- откуда в городе Драконы и где предпочитали отдыхать блондинки;
где самые большие крылья летучей мыши и «свидетельство о рождении» шикарного отеля. Чтобы вы могли прочувствовать атмосферу старинного Кранца… Приходите на встречу с Кранцем и город расскажет Вам свои истории! ©Идем гулять 39 Важная информация:.
где самые большие крылья летучей мыши и «свидетельство о рождении» шикарного отеля. Чтобы вы могли прочувствовать атмосферу старинного Кранца… Приходите на встречу с Кранцем и город расскажет Вам свои истории! ©Идем гулять 39 Важная информация:.
• где самые большие крылья летучей мыши и «свидетельство о рождении» шикарного отеля. Чтобы вы могли прочувствовать атмосферу старинного Кранца… Приходите на встречу с Кранцем и город расскажет Вам свои истории! ©Идем гулять 39 Важная информация:
- Наш маршрут проведет Вас по самому центру Кранца — по красивейшей оживленной улице Кенигбергерштрассе..
- Пешеходная аудиоэкскурсия рассчитана на семьи с детьми от 7+ лет.
- На детский билет (возраст ребенка до 14 лет) скидка 20%.
- Для групп от 10 человек (любого возраста) самостоятельных туристов действует скидка 20%.
- На групповые туры для турагентств, гидов, экскурсоводов предусмотрена скидка 20%v • Для детских групп школьников – скидка 20%.
Ежедневно в 13:00Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 18:30
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Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕШЕХОДНАЯ ЭКСКУРСИЯ-АУДИОСПЕКТАКЛЬ «ИДЕМ ГУЛЯТЬ ПО КРАНЦУ»
|800 ₽
|Детский «ИДЕМ ГУЛЯТЬ ПО КРАНЦУ»
|650 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- МАРШРУТ АУДИОЭКСКУРСИИ ПО КУРОРТНОМУ ПРОСПЕКТУ ЗЕЛЕНОГРАДСКА
- ТУР № 1 «КЕНИГСБЕРГЕРШТРАССЕ»
- 1. Start
- 2. Эпиграф
- 3. Железнодорожный вокзал
- 4. Крушение поезда на вокзале Кранца
- 5. Банхофсотель
- 6. Вилла Крелль
- 7. Доходный дом Фридриха Баста и пансионат Цаморы
- 8. Отель Балтийское Море
- 9. Почтамт Кранца (Телеграф)
- 10. Пансионат Густава Штарка
- 11. Аптека Вальтера Врешински
- 12. Доходный дом сестер Шутц
- 13. Дом с драконами
- 14. Торговый дом Натана Штернфельда
- 15. Курхаус
- 16. Дом с магазинами
- 17. Хаус Даудерт и Лось
- 18. Пансионат Ханны Мази
- 19. Водонапорная башня Кранца
- 20. Отель Юста
- 21. Эпилог
Что включено
- Аренда беспроводных наушников на время экскурсии
- Сопровождающий гид
- Посещение основных достопримечательностей Курортного проспекта
- Образовательный и развлекательный контент, голосами профессиональных актеров и оригинальный звук
- Новые знакомства, впечатления и хорошее настроение
Что не входит в цену
- Транспортные расходы до Зеленоградска
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 1Б (возле SPAR)
Завершение: Зеленоградск, ул. Пограничная, 1 (возле отеля Юста)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 18:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Спасибо за бронирование. Ждем Вас на экскурсии
- С любовью, команда идемгулять39. рф
- +7 (901) 3907878 / gowalk39@mail. ru
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
11 авг 2024
Ю
Юлия
11 авг 2024
Огромное Спасибо Зинаиде!!! Всё на высшем уровне! Очень интересно, ребёнок 6 лет второй день под впечатлением. Гуляем по городу и он мне пересказывает то, что слушал. Всем советую! Спасибо огромное! ❤
М
Мария
8 авг 2024
Сегодня посетили данную экскурсию с чудесным гидом Ольгой!
Сказать, что мы остались довольны- ничего не сказать! Это было не только познавательно, но ещё и очень атмосферно и вдохновляюще! Благодаря аудио спектаклю, гуляя по улицам современного Зеленоградска, нам удалось виртуально перенестись в старый город Кранц, с его шумом, жизнью и атмосферой!
Нам очень понравилась данная экскурсия.
Сказать, что мы остались довольны- ничего не сказать! Это было не только познавательно, но ещё и очень атмосферно и вдохновляюще! Благодаря аудио спектаклю, гуляя по улицам современного Зеленоградска, нам удалось виртуально перенестись в старый город Кранц, с его шумом, жизнью и атмосферой!
Нам очень понравилась данная экскурсия.
А
Анна
8 авг 2024
Экскурсия понравилась, она, конечно, тематическая, история жд вокзала и история и архитектура некоторых домов на Курортном проспекте. С другой стороны, если бы бегали по большему кругу, устали бы однозначно. 1,5
И
Ирина
6 авг 2024
По своей невнимательности направильно поняла формат экскурсии. Плюсы, что всё слышно и понятно. Минусы, что лично для меня без живого участия экскурсовода было неинтересно. В целом, много фактов, прогулка по самому красивому проспекту)
Я
Янышевская
5 авг 2024
Экскурсия понравилась.
Всё очень хорошо организованно.
Экскурсия проходит в наушниках, поэтому рассказу не мешают посторонние звуки.
Рассказ познавательный, хорошо озвучен, интересные и своевременные звуковые эффекты.
Полтора часа пролетели незаметно.
Сопровождающая показывала старые фото, указывала на объекты, куда надо смотреть, отвечала на вопросы.
Рекомендуем эту прогулку.
Всё очень хорошо организованно.
Экскурсия проходит в наушниках, поэтому рассказу не мешают посторонние звуки.
Рассказ познавательный, хорошо озвучен, интересные и своевременные звуковые эффекты.
Полтора часа пролетели незаметно.
Сопровождающая показывала старые фото, указывала на объекты, куда надо смотреть, отвечала на вопросы.
Рекомендуем эту прогулку.
О
Ольга
4 авг 2024
Отличная альтернатива обычной экскурсии-детям такой формат точно больше понравится.
В нашей прогулке город «подыгрывал»-вызывало улыбку.
В нашей прогулке город «подыгрывал»-вызывало улыбку.
Н
Нина
4 авг 2024
А
Анна
3 авг 2024
Очень атмосферная экскурсия с погружением в старину. История города через жизни и события городских жителей. Очень интересно)
Э
Эльвира
3 авг 2024
1-й день на отдыхе в Зеленоградске решили начать с небольшой пешей обзорной экскурсии. Понравился формат: благодаря наушникам весь материал слышно хорошо, можно зрительно отвлекаться и не терять нити повествования. С нами был ребенок 6 лет, который тоже не остался равнодушным и оценил подачу. Рекомендую для неспешной и познавательной прогулки.
О
Ольга
28 июл 2024
Интересная, познавательная прогулка, технически хорошо подготовлена, аудиоспектакль погружает в историю курортного Кранца
В
Виктория
26 июл 2024
И
Инна
26 июл 2024
Это была увлекательная экскурсия в прошлое Кранца. Целый спектакль. Профессиональные актеры рассказывали интереснейшие истории. как будто видишь все своими глазами. Благодарю Евгению за эту удивительную прогулку. Очень рекомендую любителям истории
О
Оксана
25 июл 2024
М
Маргарита
21 июл 2024
Огромное спасибо за доставленное удовольствие от пешеходной экскурсии! Остались потрясающие впечатления. Зная, что экскурсия будет проходить в формате аудиогида, организаторам удалось приятно удивить. Всем рекомендую посетить экскурсию по Зеленоградску именно в этом формате.
Входит в следующие категории Зеленоградска
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