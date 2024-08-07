1.5 часа
Аудиогид
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу начала 20 века, гуляя по центру Кранца с аудиогидом. Узнайте тайны и истории города, наслаждаясь его красотой
Начало: Возле ЖД вокзала, ул. Тургенева, 1Б, Зеленоградск ...
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 и 18:30, во вторник, четверг и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800₽ за человека
7.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Увидеть Танцующий лес и дюны с Высоты Эфа, а затем прогуляться по уютному курорту
Начало: На ул. Ленина 10
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
16 авг в 09:30
19 авг в 09:30
1 900₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория7 августа 2024Новый для нас формат экскурсии. Интересно и познавательно подается материал. Погружаешься в атмосферу города полностью. Но для меня недоставало диалога с экскурсоводом.
- ММарина7 августа 2024Все понравилось. . Информативно, интересно. Группа была небольшая, получилась как индивидуальная экскурсия. Всем рекомендую
- ТТатьяна6 августа 2024Очень необычная экскурсия- аудиоспектакль по центру города. Информация в такой форме воспринимается намного легче, чем в ходе обычной экскурсии. Гид ведет
- ООльга20 июля 2024Все отлично, спасибо большое вашей команде и особенно нашему гиду!!!
- ККирилл17 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
- ННаталья11 июля 2023Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
- ИИрина5 июля 2023Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Здание почтамта Кранца»
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