Здание почтамта Кранца – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Здание почтамта Кранца» в Зеленоградске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Пешая
34 отзыва
1.5 часа
Аудиогид
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Погрузитесь в атмосферу начала 20 века, гуляя по центру Кранца с аудиогидом. Узнайте тайны и истории города, наслаждаясь его красотой
Начало: Возле ЖД вокзала, ул. Тургенева, 1Б, Зеленоградск ...
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 и 18:30, во вторник, четверг и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800 за человека
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
На автобусе
1 отзыв
7.5 часов
Групповая
Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
Увидеть Танцующий лес и дюны с Высоты Эфа, а затем прогуляться по уютному курорту
Начало: На ул. Ленина 10
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
16 авг в 09:30
19 авг в 09:30
1 900 за человека
Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Пешая
46 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
от 4 550 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    7 августа 2024
    Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
    Новый для нас формат экскурсии. Интересно и познавательно подается материал. Погружаешься в атмосферу города полностью. Но для меня недоставало диалога с экскурсоводом.
  • М
    Марина
    7 августа 2024
    Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
    Все понравилось. . Информативно, интересно. Группа была небольшая, получилась как индивидуальная экскурсия. Всем рекомендую
  • Т
    Татьяна
    6 августа 2024
    Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
    Очень необычная экскурсия- аудиоспектакль по центру города. Информация в такой форме воспринимается намного легче, чем в ходе обычной экскурсии. Гид ведет
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    по городу и привлекает внимание к об'ектам визуально, при этом в наушниках - связное художественное повествование. Девушка-гид тоже 'в роли', невозможно не любоваться ее внешним видом и поведением. Авторы идеи большие молодцы! Всячески рекомендуем эту экскурсию гостям Зеленоградска-Кранца.

    Очень необычная экскурсия- аудиоспектакль по центру города. Информация в такойОчень необычная экскурсия- аудиоспектакль по центру города. Информация в такойОчень необычная экскурсия- аудиоспектакль по центру города. Информация в такойОчень необычная экскурсия- аудиоспектакль по центру города. Информация в такой
  • О
    Ольга
    20 июля 2024
    Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
    Все отлично, спасибо большое вашей команде и особенно нашему гиду!!!
  • К
    Кирилл
    17 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
  • И
    Ирина
    5 июля 2023
    Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
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    приятный в общении человек, рассказала много, показала множество старых фотографий для понимания атмосферы прошлого, но ощущения перегруженности не возникло. Очень грамотно выверена экскурсионная нагрузка. В конце уже после нашей встречи Юля дала много полезных рекомендаций как по времяпрепровождению, так и по покупкам. И даже выдала приятный маленький подарочек:) В общем, Юлю рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Здание почтамта Кранца»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
  2. Групповая экскурсия по Куршской косе и Зеленоградску
  3. Дух Старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Спасо-Преображенский собор
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Здание почтамта Кранца" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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