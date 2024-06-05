А Алексей Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!

Н Наталия Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)

М Мария Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг! Огромное спасибо! Рекомендуем всем!!!

В Виталий Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска читать дальше времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать! Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по

О Ольга Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска читать дальше именно то, что была не только коса, как в большинстве предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений! Куршская коса однозначная любовь! Спасибо за знакомство с этим местом! Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось

А Анастасия Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта читать дальше сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом. В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно! Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с

Н Надежда Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта Замечательно! Советую всем!

Д Дарья Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта читать дальше Прекрасно находит общий язык ориентируясь на возраст и интересы прибывших, тактичный, пунктуальный. Чувствует группу, умеет привлечь внимание к интересным фактам, заинтересовать. Геннадий довез и провел по всем ключевым местам Зеленоградска, порекомендовал куда сходить, и что еще посмотреть самим. Рекомендуем👍🏻 Добрый день, вчера нас из Аэропорта встречал Геннадий. Остались очень довольны таким форматом встречи. Геннадий профессионал и мастер своего дела.

Н Надежда Фотоколлаж Зеленоградска Очень понравилась экскурсия и фотосессия, нестандартный новый формат)) Сергей рассказывал историю почти каждого дома,много где фотографировал. Попутно с экскурсией о Зеленоградске, Сергей рассказал историю Пруссии,Калининградского края. Экскурсия прошла на одном дыхании,было не скучно и весело. Рекомендую!!!