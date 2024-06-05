Необычные дома в Зеленоградске

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные дома» в Зеленоградске, цены от 1 500 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг! Огромное спасибо! Рекомендуем всем!!!
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  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
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    времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать!

  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
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    именно то, что была не только коса, как в большинстве предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений! Куршская коса однозначная любовь! Спасибо за знакомство с этим местом!

  • А
    Анастасия
    21 мая 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Отличная, очень приятная экскурсия! Все началось с милой встречи и стихов! Прогулка была приятная, в спокойном темпе, обошли много локаций с
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    сопровождающими рассказами об истории этого чудесного города понятным языком. Все очень понравилось, информации много, разбавляется интересными фактами и забавными рассказами) также получили много рекомендаций, где можно покушать с хорошим сервисом. В общем - всё на высшем уровне! Каждому было интересно!

    Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!Отличная, очень приятная экскурсия!
  • Н
    Надежда
    28 апреля 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Замечательно! Советую всем!
    Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!Замечательно! Советую всем!
  • Д
    Дарья
    26 апреля 2024
    Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
    Добрый день, вчера нас из Аэропорта встречал Геннадий. Остались очень довольны таким форматом встречи. Геннадий профессионал и мастер своего дела.
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    Прекрасно находит общий язык ориентируясь на возраст и интересы прибывших, тактичный, пунктуальный. Чувствует группу, умеет привлечь внимание к интересным фактам, заинтересовать. Геннадий довез и провел по всем ключевым местам Зеленоградска, порекомендовал куда сходить, и что еще посмотреть самим. Рекомендуем👍🏻

  • Н
    Надежда
    16 марта 2024
    Фотоколлаж Зеленоградска
    Очень понравилась экскурсия и фотосессия, нестандартный новый формат)) Сергей рассказывал историю почти каждого дома,много где фотографировал. Попутно с экскурсией о Зеленоградске, Сергей рассказал историю Пруссии,Калининградского края. Экскурсия прошла на одном дыхании,было не скучно и весело. Рекомендую!!!
  • V
    Valentina
    8 марта 2024
    Фотоколлаж Зеленоградска
    Мне очень понравился Сергей как человек и как профессионал. Я очень люблю людей, которым не чуждо слово эмпатия, а когда
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    они внедряют это в работу, получается вообще волшебно. У Сергея это получилось! Также на экскурсии он интересно рассказал про происхождение пруссов как нации, провел по нестандартному маршруту, делал много наших фотографий). Вообщем, молодец!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
  2. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  3. Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
  4. Фотоколлаж Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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