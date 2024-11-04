Эта экскурсия для ценителей природных мест и любителей сладостей. Мы объединили то, ради чего многие и приезжают в Калининградскую область. Покажем вам красивые места заповедника и расскажем, как он образовался. А затем поближе познакомим со сладкой достопримечательностью края — знаменитым марципаном. Своими руками вы изготовите вкусный сувенир на память.

Описание экскурсии

Куршская коса

Вы увидите Королевский бор, дюны Мюллера и Эфа, прогуляетесь по Танцующему лесу. Гид расскажет о королевском заповеднике, а ещё объяснит, как формировались дюны — природой или руками человека — и каким образом экологическая катастрофа на Куршской косе могла повлиять на мир в целом.

Мастер-класс по изготовлению марципана

Вы посетите марципановое производство, попробуете разные виды этого лакомства, выберете свой любимый вкус и сами изготовите конфету. А ещё поймёте, откуда появился марципан, как он отправился в большой путь до Российской империи и почему калининградская фабрика называется Pomatti.

Организационные детали