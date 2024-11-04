Эта экскурсия для ценителей природных мест и любителей сладостей. Мы объединили то, ради чего многие и приезжают в Калининградскую область. Покажем вам красивые места заповедника и расскажем, как он образовался. А затем поближе познакомим со сладкой достопримечательностью края — знаменитым марципаном. Своими руками вы изготовите вкусный сувенир на память.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Куршская коса
Вы увидите Королевский бор, дюны Мюллера и Эфа, прогуляетесь по Танцующему лесу. Гид расскажет о королевском заповеднике, а ещё объяснит, как формировались дюны — природой или руками человека — и каким образом экологическая катастрофа на Куршской косе могла повлиять на мир в целом.
Мастер-класс по изготовлению марципана
Вы посетите марципановое производство, попробуете разные виды этого лакомства, выберете свой любимый вкус и сами изготовите конфету. А ещё поймёте, откуда появился марципан, как он отправился в большой путь до Российской империи и почему калининградская фабрика называется Pomatti.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Transporter T5 или автомобиле Toyota Camry
- Дополнительно оплачиваются вход на Куршскую косу — 300 ₽ за чел., посещение марципанового производства и мастер-класс — 700 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около входа в супермаркет «Спар»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 635 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я представляю дружную команду гидов в Калининградской области. Мы проводим экскурсии уже более 3 лет. Делаем всё возможное, чтобы они проходили на высшем уровне и надолго запоминались гостям.Задать вопрос
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