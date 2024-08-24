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не стали планировать встречу на сам день праздника, а выбрали ближайшую дату с хорошей погодой. Также по совету фотографов встретились в 9 утра, чтобы погулять по утреннему городку без большой толпы. Это было очень удачное решение! Юлия и Юрий предложили нам необычный формат фотосессии, во время которой рассказывали нам интересные факты о месте и его историю. Благодаря им мы узнали о необычных местах Зеленоградска, заслуживающих большего внимания. Фотографы быстро нашли общий язык с детьми и сделали много красивых семейных портретов. Особенно интересно было видеть работу двух художников и, как результат, фото с различных ракурсов. Для такой насыщенной событиями прогулки, одного часа, как мне показалось, маловато. Если есть возможность, лучше воспользоваться более длинными маршрутами, которые Юрий и Юлия также предлагают.