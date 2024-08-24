скидка
5%
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
69506 603₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Групповая
до 21 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 11:15
3 сен в 11:15
850₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
4 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина24 августа 2024Прекрасная познавательная экскурсия! Спасибо Екатерине
- ООльга24 августа 2024Замечательная прогулка по Зеленоградску в компании прекрасных сопровождающих - Юлии и Юрия! У нас была нестандартная ситуация - нас было
- ММарина23 августа 2024Нам очень хотелось порадовать дочку ко дню рождения, который мы отмечали во время отдыха в Зеленоградске. Но по совету Юлии
- ООльга17 августа 2024Замечательная экскурсия. Марина показала город Зеленоградск с другой - исторической точки зрения. Обратила внимание на особенности архитектуры. Вся экскурсия (объекты
- ЕЕкатерина13 августа 2024Совершенно потрясающая семейная пара. Ребята легкие, позитивные, открытые, начитанные, интересные рассказчики. Время в такой компании пролетает незаметно. С их помощью увидела детали, которые позволили проникнуться духом города. Всем советую экскурссию с ребятами, заряд хорошего настроения вам обеспечен на весь день!
- ААнна12 августа 2024Благодарю за экскурсию по Зеленоградску! Екатерина, очень интересно, экспертно и с любовью, рассказывает о городе. Экскурсия прошла на одном дыхание
- ММария10 августа 2024Экскурсия состоялась. Очень интересная и теплая прогулка получилась. Хочу отметить глубину знаний и эрудированность экскурсовода. Голос мягкий,приятный. Однозначно рекомендую!
- ООльга23 июля 2024Большое спасибо гиду Марине за мнтересную экскурсию, не смотря на дождь, мы были очень довольны. Доброжелательная, с индивидуальным подходом, хорошо ладящая с маленькими детьми. Огромное спасибо. Всем искренне рекомендую
- ЮЮлия19 июля 2024Спасибо Марине, за великолепную экскурсию! Были первый раз в Зеленоградске и хотелось узнать побольше о городе. Марина великолепный рассказчик, поведала
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Сквер королевы Луизы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Сквер королевы Луизы" можно забронировать 3 экскурсии от 850 до 6 603 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
Забронируйте экскурсию в Зеленоградске на 2024 год по теме «Сквер королевы Луизы», 97 ⭐ отзывов, цены от 850₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь