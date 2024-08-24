Сквер королевы Луизы – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер королевы Луизы» в Зеленоградске, цены от 850 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
Пешая
скидка
5%
23 отзыва
1 час
Фотопрогулка
до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
69506 603 за всё до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Пешая
41 отзыв
1.5 часа
Групповая
до 21 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 11:15
3 сен в 11:15
850 за человека
Атмосферный Кранц
Пешая
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
4 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    24 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Прекрасная познавательная экскурсия! Спасибо Екатерине
    Прекрасная познавательная экскурсия! Спасибо ЕкатеринеПрекрасная познавательная экскурсия! Спасибо ЕкатеринеПрекрасная познавательная экскурсия! Спасибо ЕкатеринеПрекрасная познавательная экскурсия! Спасибо ЕкатеринеПрекрасная познавательная экскурсия! Спасибо Екатерине
  • О
    Ольга
    24 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Замечательная прогулка по Зеленоградску в компании прекрасных сопровождающих - Юлии и Юрия! У нас была нестандартная ситуация - нас было
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    много, аж 9 человек, пятеро из которых дети и подростки) Мы договорились о бронировании двух смежных часов и в назначенный день чудесно провели время)) А через пару недель получили яркие, отличные, живые фотографии. Спасибо!

    Замечательная прогулка по Зеленоградску в компании прекрасных сопровождающих - Юлии и Юрия! У нас была нестандартная
  • М
    Марина
    23 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Нам очень хотелось порадовать дочку ко дню рождения, который мы отмечали во время отдыха в Зеленоградске. Но по совету Юлии
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    не стали планировать встречу на сам день праздника, а выбрали ближайшую дату с хорошей погодой. Также по совету фотографов встретились в 9 утра, чтобы погулять по утреннему городку без большой толпы. Это было очень удачное решение! Юлия и Юрий предложили нам необычный формат фотосессии, во время которой рассказывали нам интересные факты о месте и его историю. Благодаря им мы узнали о необычных местах Зеленоградска, заслуживающих большего внимания. Фотографы быстро нашли общий язык с детьми и сделали много красивых семейных портретов. Особенно интересно было видеть работу двух художников и, как результат, фото с различных ракурсов. Для такой насыщенной событиями прогулки, одного часа, как мне показалось, маловато. Если есть возможность, лучше воспользоваться более длинными маршрутами, которые Юрий и Юлия также предлагают.

  • О
    Ольга
    17 августа 2024
    Атмосферный Кранц
    Замечательная экскурсия. Марина показала город Зеленоградск с другой - исторической точки зрения. Обратила внимание на особенности архитектуры. Вся экскурсия (объекты
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    показа, маршрут, рассказ) методически очень грамотна. Доставила одно удовольствие. Марина ответила на все возникшие вопросы. Спасибо большое. очень рекомендую этого экскурсовода.

  • Е
    Екатерина
    13 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Совершенно потрясающая семейная пара. Ребята легкие, позитивные, открытые, начитанные, интересные рассказчики. Время в такой компании пролетает незаметно. С их помощью увидела детали, которые позволили проникнуться духом города. Всем советую экскурссию с ребятами, заряд хорошего настроения вам обеспечен на весь день!
  • А
    Анна
    12 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Благодарю за экскурсию по Зеленоградску! Екатерина, очень интересно, экспертно и с любовью, рассказывает о городе. Экскурсия прошла на одном дыхание
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    и оставила массу положительных эмоций, а главное новых знаний. Рекомендую всем гостям Зеленоградска, посетить экскурсию по городу, именно с Екатериной! Получите огромное удовольствие, как эмоциональное так и интеллектуальное.

  • М
    Мария
    10 августа 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Экскурсия состоялась. Очень интересная и теплая прогулка получилась. Хочу отметить глубину знаний и эрудированность экскурсовода. Голос мягкий,приятный. Однозначно рекомендую!
  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Атмосферный Кранц
    Большое спасибо гиду Марине за мнтересную экскурсию, не смотря на дождь, мы были очень довольны. Доброжелательная, с индивидуальным подходом, хорошо ладящая с маленькими детьми. Огромное спасибо. Всем искренне рекомендую
  • Ю
    Юлия
    19 июля 2024
    Атмосферный Кранц
    Спасибо Марине, за великолепную экскурсию! Были первый раз в Зеленоградске и хотелось узнать побольше о городе. Марина великолепный рассказчик, поведала
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    историю города, провела нас красивейшим маршрутом. Порекомендовала нам кафе, как в Зеленоградске так и в Калининграде, за что ей отдельное спасибо!!!

    Спасибо Марине, за великолепную экскурсию! Были первый раз в Зеленоградске и хотелось узнать побольше о городеСпасибо Марине, за великолепную экскурсию! Были первый раз в Зеленоградске и хотелось узнать побольше о городеСпасибо Марине, за великолепную экскурсию! Были первый раз в Зеленоградске и хотелось узнать побольше о городеСпасибо Марине, за великолепную экскурсию! Были первый раз в Зеленоградске и хотелось узнать побольше о городеСпасибо Марине, за великолепную экскурсию! Были первый раз в Зеленоградске и хотелось узнать побольше о городе

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Сквер королевы Луизы»

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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
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