Эта экскурсия — отличный способ увидеть город с другой стороны: не только парадные улицы, но и оборонительные укрепления, которые хранят память о Кёнигсберге.
Вы побываете у Бранденбургских ворот, заглянете в старинный форт и завершите прогулку приятной дегустацией марципана.
Вы побываете у Бранденбургских ворот, заглянете в старинный форт и завершите прогулку приятной дегустацией марципана.
Описание экскурсии
Бранденбургские ворота. Вы увидите единственные городские ворота, которые до сих пор выполняют свою функцию — через них проходит автомобильное движение. Сделаем остановку и заглянем в Музей марципана, где вы сможете купить знаменитое лакомство.
Форт №11 «Дёнхофф». Один из хорошо сохранившихся фортов Кёнигсберга. Вы познакомитесь с его историей и узнаете, почему в 1945 году он почти не пострадал. По пути заглянем в фотозоны и на мини-ферму с кроликами и индоутками.
Редюит бастиона «Обертайх». Фортификация 19 века сегодня превратилась в музейное пространство «Объект №13». Вы услышите истории о янтаре и антиквариате, а в завершение попробуете марципан на небольшой дегустации.
Организационные детали
- В стоимость включены все входные билеты и дегустация марципана в бастионе
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
в четверг в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1400 ₽
|Школьники
|1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Окружная 11
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 10:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — Организатор в Зеленоградске
Провёл экскурсии для 323 туристов
Наша компания — крупнейший туроператор Калининградского региона. Мы работаем на рынке туристических услуг Калининграда с 1993 года. Все экскурсии проходят на собственных комфортабельных туристических автобусах в сопровождении квалифицированного и доброжелательного персонала.
Входит в следующие категории Зеленоградска
Похожие экскурсии из Зеленоградска
Мини-группа
до 7 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Оценить визитные карточки национального парка и осмотреть изнутри Форт №1
Начало: На ул. Окружная 15 Около входа в супермаркет «Спар...
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:00, 09:30 и 10:00
Завтра в 08:30
8 фев в 08:30
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
По Куршской косе и Зеленоградску (из Зеленоградска)
Откройте для себя уникальные места Куршской косы и Зеленоградска, насладитесь видами Балтики и посетите замок Шаакен с дегустацией сыра
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30
14 фев в 08:30
21 фев в 08:30
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Калининград и Кёнигсберг: связь времён
Погрузитесь в атмосферу старого Кёнигсберга, исследуя исторические районы и знаковые места Калининграда
Начало: В Зеленоградске или Калининграде
Завтра в 08:00
9 фев в 08:00
8900 ₽ за всё до 4 чел.