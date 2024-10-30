Куршская Коса — хрупкий мир первозданной природы вдали от суеты. Я покажу удивительные места, наполненные хвойными ароматами и солёными морскими брызгами. Мы погуляем по безлюдному берегу, послушаем песни дюн и полюбуемся реликтовыми папоротниками. Сделаем красочные фото — на «диком» море, в песчаных дюнах и волшебном мшистом лесу.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание фото-прогулки
Вас удивят:
- Дюна Эфа и завораживающий вид на песчаные барханы, море и Куршский залив.
- Высота Мюллера и сказочный лес с лишайниками и мхами.
- Озеро Чайка со множеством водоплавающих птиц — цаплями, лебедями, бакланами.
- Танцующий лес — самое загадочное место косы. Специалисты до сих пор не могут объяснить причину этой природной аномалии.
Я не только сделаю профессиональные снимки, но и расскажу:
- Об авандюне и песколюбах, мхах и лишайниках, гигантских 300-летних туях и соснах до небес.
- Добыче и использовании янтаря.
- Станции кольцевания птиц.
- Жизни древних язычников — куршей.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-фотографа и трансфер на автомобиле Nissan Qashqai.
- Дополнительно оплачивается въезд на Куршскую косу — 300 ₽ за человека, 150 ₽ за автомобиль.
- В течение 3 дней после прогулки вы получите ссылку на 100–150 обработанных и отретушированных фотографий.
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Зеленоградске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 163 туристов
Я Маргарита, живу в Зеленоградске. Опытный гид с историческим образованием. Путешествую, изучаю, знаю историю Тевтонского ордена на Калининградской земле и легенды средневековых замков.Задать вопрос
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