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Куршская Коса — хрупкий мир первозданной природы вдали от суеты. Я покажу удивительные места, наполненные хвойными ароматами и солёными морскими брызгами. Мы погуляем по безлюдному берегу, послушаем песни дюн и полюбуемся реликтовыми папоротниками. Сделаем красочные фото — на «диком» море, в песчаных дюнах и волшебном мшистом лесу.