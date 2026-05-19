Вы отправитесь на Куршскую косу — место, где ветер формирует причудливые дюны, а лес ведёт себя по своим законам.
За один день вы пройдёте по ключевым точкам маршрута, услышите разные версии происхождения местных феноменов и почувствуете, как меняется ритм — от любопытства к спокойному наблюдению.
Описание экскурсии
Танцующий лес
Одна из самых необычных локаций косы:
- вы увидите сосны с причудливо изогнутыми стволами.
- узнаете научные версии этого явления и услышите местные легенды.
- разберётесь, почему лес до сих пор остаётся загадкой.
Высота Эфа
Главная обзорная точка маршрута:
- панорама песчаных дюн, Балтийского моря и Куршского залива.
- понимание, как формируется этот хрупкий ландшафт.
- возможность увидеть косу как единую природную систему.
Прогулка по экотропам с выходом к Балтийскому морю
- Маршрут по оборудованным дорожкам среди дюн и соснового леса.
- Спокойный темп, чтобы не просто пройти, а рассмотреть детали.
- Возможность почувствовать масштаб и силу природы без спешки.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе.
- Дополнительно оплачивается экосбор на Куршскую косу: 400 ₽ за взрослого; пенсионерам, детям до 18 лет, другим льготным категориям граждан — бесплатно.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 09:45 и 13:45, в субботу в 09:45 и 14:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 18 лет
|1700 ₽
|Пенсионеры
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Окружной улице
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 73 туристов
Лицензированные гиды нашего агентства проводят экскурсии на туристических автобусах по Калининграду и области. В наших поездках ваша безопасность — приоритет, обеспечиваемый квалифицированными водителями с многолетним опытом. Обзорные экскурсии проводят знающие и полные энтузиазма гиды, благодаря которым вы увидите наши интересные места с неожиданных ракурсов. Будем рады приветствовать вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ю
Хорошо организована экскурсия, не напряжно, очень познавательно,, отличная прогулка! Обязательно стоит съездить, подышать морским воздухом, полюбоваться красотой природы и купить вкуснейшей рыбки! Большое спасибо!
Екатерина
Ответ организатора:
Юлия, спасибо большое за вашу оценку нашей работы! Наша команда очень старалась, чтобы вы отдохнули и получили самые хорошие впечатления. Ждём еще раз в наш любимый Калининград!
