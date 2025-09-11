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Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска
Побывать в Королевском бору, у озера Чайка и на высоте Мюллера и отдохнуть в уединённом месте
Начало: На Окружной улице
«Озеро Чайка, спрятанное в лесу — самое большое на косе»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
15 авг в 08:30
4500 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия на Виштынецкое озеро (из Зеленоградска)
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«Что вас ожидает: Путешествие к Европейскому Байкалу Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру калининградской области — Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским Байкалом»»
Расписание: по субботам в 08:00
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Озерск, Гусев и конюшня Веедерн: королевские истории Восточной Пруссии
Покормить лошадей на легендарной ферме и пройти по улицам старинных городов (из Зеленоградска)
Начало: По вашему адресу проживания
«Вы побываете на старинной конюшне, где веками выводили ганноверскую породу лошадей, прогуляетесь по бывшему королевскому Гумбиненну и откроете для себя ремесленный Озерск»
15 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
О
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М
Экскурсия, просто Бомба. За один день успели посетить много интересных мест. Увидели, действительно, редкие уголки Калининградской области, о которых не
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k
Самая необычная экскурсия из тех, что я была. Если бы не посещение музея в пос. Краснолесье, это было бы самой
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Е
Самая необычная экскурсия из тех, что я была. Если бы не посещение музея в пос. Краснолесье, это было бы самой
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Всего 14 отзывов в Зеленоградске в категории "Озера"
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Озера»
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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