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все туристы знают. По пути к озеру заехали в очаровательный город Гусев с необычными достопримечательностями. В усадьбе Заеца нас накормили сытным домашним обедом с домашней наливочкой. Прошлись по старинному немецкому железнодорожному мосту, 1901 года, который выглядит как древнеримский акведук. В небольшом, но очень душевном пос. Краснолесье, в краеведческом музее познакомились с историей этого края, с богатой геологической экспозицией и отдельной комнатой с железнодорожной тематикой. Ну и, конечно, само Виштынецкое, как и озеро Мариново не оставило никого равнодушным, с чистой, прозрачной водой и белыми лебедями. Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу, Светлане, несмотря на свою молодость, она прекрасно эрудирована в предмете данной экскурсии и отвечала на все наши вопросы. Также хочу поблагодарить водителя Руслана и компанию "Юнона" в хорошо отлаженной и организованной экскурсии.