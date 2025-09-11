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Экскурсии к озерам из Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Озера» в Зеленоградске, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска
На машине
4 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска
Побывать в Королевском бору, у озера Чайка и на высоте Мюллера и отдохнуть в уединённом месте
Начало: На Окружной улице
«Озеро Чайка, спрятанное в лесу — самое большое на косе»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
15 авг в 08:30
4500 ₽ за человека
Экскурсия на Виштынецкое озеро (из Зеленоградска)
На автобусе
14 часов
4 отзыва
Групповая
Экскурсия на Виштынецкое озеро (из Зеленоградска)
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
«Что вас ожидает: Путешествие к Европейскому Байкалу Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру калининградской области — Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским Байкалом»»
Расписание: по субботам в 08:00
19 авг в 08:00
26 авг в 08:00
3500 ₽ за человека
Озерск, Гусев и конюшня Веедерн: королевские истории Восточной Пруссии
На машине
Конные прогулки
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Озерск, Гусев и конюшня Веедерн: королевские истории Восточной Пруссии
Покормить лошадей на легендарной ферме и пройти по улицам старинных городов (из Зеленоградска)
Начало: По вашему адресу проживания
«Вы побываете на старинной конюшне, где веками выводили ганноверскую породу лошадей, прогуляетесь по бывшему королевскому Гумбиненну и откроете для себя ремесленный Озерск»
15 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Экскурсия на Виштынецкое озеро (из Зеленоградска)
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М
Экскурсия на Виштынецкое озеро (из Зеленоградска)
Экскурсия, просто Бомба. За один день успели посетить много интересных мест. Увидели, действительно, редкие уголки Калининградской области, о которых не
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все туристы знают. По пути к озеру заехали в очаровательный город Гусев с необычными достопримечательностями. В усадьбе Заеца нас накормили сытным домашним обедом с домашней наливочкой. Прошлись по старинному немецкому железнодорожному мосту, 1901 года, который выглядит как древнеримский акведук. В небольшом, но очень душевном пос. Краснолесье, в краеведческом музее познакомились с историей этого края, с богатой геологической экспозицией и отдельной комнатой с железнодорожной тематикой. Ну и, конечно, само Виштынецкое, как и озеро Мариново не оставило никого равнодушным, с чистой, прозрачной водой и белыми лебедями. Особую благодарность хочу выразить нашему экскурсоводу, Светлане, несмотря на свою молодость, она прекрасно эрудирована в предмете данной экскурсии и отвечала на все наши вопросы. Также хочу поблагодарить водителя Руслана и компанию "Юнона" в хорошо отлаженной и организованной экскурсии.

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k
Экскурсия на Виштынецкое озеро (из Зеленоградска)
Самая необычная экскурсия из тех, что я была. Если бы не посещение музея в пос. Краснолесье, это было бы самой
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бесполезной тратой денег. Надо было видеть изумленные лица отдыхающих на озере Мариново людей, когда из автобуса вышла огромная толпища людей с экскурсоводом и речью типа: Это озеро Мариново, здесь очень красивые закаты, водиться много рыбы, а теперь попрошу всех вернуться в автобус…

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Е
Экскурсия на Виштынецкое озеро (из Зеленоградска)
Самая необычная экскурсия из тех, что я была. Если бы не посещение музея в пос. Краснолесье, это было бы самой
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бесполезной тратой денег. Надо было видеть изумленные лица отдыхающих на озере Мариново людей, когда из автобуса вышла огромная толпища людей с экскурсоводом и речью типа: Это озеро Мариново, здесь очень красивые закаты, водиться много рыбы, а теперь попрошу всех вернуться в автобус…

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Всего 14 отзывов в Зеленоградске в категории "Озера"

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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Озера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска;
  2. Экскурсия на Виштынецкое озеро (из Зеленоградска);
  3. Озерск, Гусев и конюшня Веедерн: королевские истории Восточной Пруссии.
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса;
  2. Балтийское море;
  3. Танцующий лес;
  4. Высота Эфа;
  5. Замок Шаакен;
  6. Курортный проспект;
  7. Королевский бор;
  8. Бювет «Королева Луиза»;
  9. Набережная;
  10. Водонапорная башня.
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2026
Сейчас в Зеленоградске в категории "Озера" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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