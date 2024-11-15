Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск

Собрать калининградское комбо, полюбоваться морскими курортами и открыть прошлое Пруссии
Этот большой день вы проведете вблизи моря. Влюбитесь и в местную природу, и в города.

На Куршской косе раскроете историю приручения дюн; уютный Зеленоградск подарит ощущение, что вы в Европе.

В Светлогорске вас ждут тихие улочки с прусскими виллами, в Янтарном — секреты производства северного золота и чистейший пляж. История и отличные фото дополнят впечатления!
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Куршская коса + Янтарный, Светлогорск и Зеленоградск
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень

В первую очередь отправимся в поселок, чье название говорит само за себя. В действующем цеху вы посмотрите, как изготавливают изделия из янтаря, поймете, как отличить подделку, и угоститесь янтарной настойкой. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнете на пляже с Голубым флагом.

Светлогорск, утопающий в зелени

Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.

Пейзажи и хроники Куршской косы

Затем мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.

Зеленоградск — королевский и кошачий курорт

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Ford Focus, Hyundai Santa Fe, Honda Ridgeline, Renault Sandero, Toyota Verso и др.
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Зеленоградске
  • Время прогулок на экскурсии не нормировано
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер включён
  • Дополнительные расходы: обед (время предусмотрено) и экологический сбор при въезде на Куршскую косу (300 ₽ с человека, в т. ч. за гида + 150 ₽ за авто; для некоторых категорий граждан действуют льготы при предъявлении соответствующих документов)

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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