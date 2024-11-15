Этот большой день вы проведете вблизи моря. Влюбитесь и в местную природу, и в города. На Куршской косе раскроете историю приручения дюн; уютный Зеленоградск подарит ощущение, что вы в Европе. В Светлогорске вас ждут тихие улочки с прусскими виллами, в Янтарном — секреты производства северного золота и чистейший пляж. История и отличные фото дополнят впечатления!

Описание экскурсии

Янтарный: чистейший пляж и солнечный камень

В первую очередь отправимся в поселок, чье название говорит само за себя. В действующем цеху вы посмотрите, как изготавливают изделия из янтаря, поймете, как отличить подделку, и угоститесь янтарной настойкой. В завершение увидите старую немецкую кирху, заглянете в парк имени Беккера и отдохнете на пляже с Голубым флагом.

Светлогорск, утопающий в зелени

Город на крутых склонах Балтийского побережья запомнится вам нарядными виллами меж сосен. Петляя по узким улочкам, поговорим об исторической ценности этого места, о традициях и высоких гостях элитного немецкого курорта. Будут и культовые места: водонапорная башня, скульптуры и самые большие в мире солнечные часы.

Пейзажи и хроники Куршской косы

Затем мы отправимся к главному месту притяжения Калининградской области. Как образовалась Куршская коса? В чем уникальность этой узкой полоски суши между пресноводным заливом и Балтийским морем? Вы узнаете ответы, услышите историю дюн и вдоволь полюбуетесь ими с высот Мюллера и Эфа.

Зеленоградск — королевский и кошачий курорт

Прогулка по главной улице с прусскими домиками и по променаду вдоль моря перенесет нас во времена расцвета Кранца, где кенигсбержцы поправляли здоровье. Вы увидите водонапорную башню, попробуете воду из бювета королевы Луизы и поймете, почему Зеленоградск носит титул «столицы кошек».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобиле Ford Focus, Hyundai Santa Fe, Honda Ridgeline, Renault Sandero, Toyota Verso и др.

Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Зеленоградске

Время прогулок на экскурсии не нормировано

Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

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