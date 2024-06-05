Балтийское море – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 17 экскурсий в категории «Балтийское море» в Зеленоградске, цены от 1 490 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса с гидом-писателем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950 за всё до 4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
15 отзывов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900 за всё до 3 чел.
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Сёрфинг
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700 за человека
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600 за всё до 4 чел.
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
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    предостаточно. Огромное преимущество Игоря как опытного гида в понимании того, когда где сколько посетителей - обязательно соглашайтесь на ранний выезд: посетить почти безлюдную Куршскую косу - особенное удовольствие!

  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
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    месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.

    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
    Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,этоПутешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Волшебная Куршская коса
    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
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    собеседник. Время пролетело незаметно. Комфортный автомобиль, умелое вождение и бронирование столика к обеду в ресторане в Рыбной деревне добавило позитива. Рекомендую Евгения для совместных путешествий!

    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки! Вот таким и должен быть настоящий экскурсовод👍🏼 Спасибо!
    Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
    Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и кольцевание комышовки! Лучшая экскурсия! Супер профи Екатерина! Рекомендую очень для семей с детьми!
    Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции иЭкскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Балтийское море»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
  2. Куршская коса для детей и взрослых
  3. Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
  4. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
  5. Волшебная Куршская коса
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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