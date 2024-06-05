1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
24 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Самобытная Прибалтика: от Георгенсвальда до Кранца - путешествие по истории
Погрузитесь в мир архитектуры, искусства и природы, путешествуя по Зеленоградску и его окрестностям
Начало: от места вашего проживания
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
6 600₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
- ВВалентина4 июня 2024Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ААлексей31 мая 2024Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
- ООксана31 мая 2024Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена30 мая 2024Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
- ММария30 мая 2024Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки! Вот таким и должен быть настоящий экскурсовод👍🏼 Спасибо!
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия прямо под запрос! Екатерина учитывает все ньюансы! Самая крутое - это посещение оринтологической станции и кольцевание комышовки! Лучшая экскурсия! Супер профи Екатерина! Рекомендую очень для семей с детьми!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Балтийское море»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Балтийское море" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 1 490 до 24 900 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Зеленоградске на 2024 год по теме «Балтийское море», 556 ⭐ отзывов, цены от 1490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август