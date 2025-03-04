Правдинск и Железнодорожный: волшебство южных окраин

Правдинск и Железнодорожный
Мы отправимся в два интересных города — Правдинск и Железнодорожный, которые могут похвастаться интересной архитектурой, сохранившейся здесь со Средневековья.

Вы пройдетесь по улочкам этих городов, подниметесь на смотровую площадку и даже посетите кафе-музей патефонов.
4.83
12 отзывов
Правдинск и Железнодорожный: волшебство южных окраин
Правдинск и Железнодорожный: волшебство южных окраин
Правдинск и Железнодорожный: волшебство южных окраин
Ближайшие даты:
22
мар29
мар5
апр12
апр19
апр26
апр3
мая
Время начала: 09:30, 10:30

Описание экскурсии

Путешествие в старинные прусские города

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам — в старинные прусские города Правдинск (Friedland) и Железнодорожный (Gerdauen). Это будет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений!

Правдинск: история и архитектура

Правдинск, расположенный на живописном берегу реки Лава и всего в 53 километрах от областного центра, предлагает уникальную возможность увидеть фрагменты и дома, которые сохранили свой облик на протяжении веков. Мы посетим:

  • Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирху Св. Георгия),
  • Мельничный пруд,
  • Смотровую площадку с панорамным видом на город.

Это место наполнено историей, и вы сможете насладиться атмосферой, которая сохранилась с давних времён.

Железнодорожный: средневековая атмосфера

В посёлке Железнодорожный нас ждёт прогулка по средневековому городу с его уникальной архитектурой. Здесь вы увидите:

  • Замковую мельницу 1909 года,
  • Орденский замок XIV века,
  • Кирху Гердауэна,
  • Аутентичное кафе «Патефон»,

В кафе вы сможете насладиться ароматным кофе и узнать больше о создателях музыкальных устройств. Также будет возможность услышать звучание некоторых из них за дополнительную плату (300 руб. /чел.).

Заключение

Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя историю и культуру этих удивительных мест!

По субботам в 10:30.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1800 ₽
Пенсионный1700 ₽
Школьный1700 ₽
Детский до 6 лет0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замковая мельница 1909 года
  • Орденский замок
  • Кирха Гердауэна
  • Кафе «Патефон»
  • Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирха Св. Георгия)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Питание
  • Экскурсия в музее Патефонов - 500 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 10:30.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • После бронирования с Вами вяжется менеджер для уточнении информации бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
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1
Е
4 мар 2025
Замечательная экскурсия! Гид очень интересно рассказывала об истории этих городов, делилась фактами и легендами. Запомнились старинные улочки Железнодорожного и уютная атмосфера Правдинска. Рекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую провинцию во всей её красоте!
М
10 фев 2025
Мне очень понравилась экскурсия. Интресно, когда показывают, как то или иное место выглядело раньше. Это помогает окунуться в историю. А эта экскурсия как раз по таким истрическим местам. Жаль только, маловато времени для посещения смотровой площадки кирхи в Правдинске.
О
21 янв 2025
Понравилась организация этой экскурсии и сама поездка вместе с нашим экскурсоводом. Хотелось посмотреть что-то помимо курортов, как люди живут в малых городах. Маршрут интересный, рада, что выбрала эту экскурсию.
Т
12 янв 2025
И
5 янв 2025
Что понравилось
1. Доброжелательность
2. Организация, с точки зрения соблюдения тайминга
3. Опытные водители, хороший экскурсовод Светлана, со своим вайбом, но глубоко в теме и очень многое знает
Что не понравилось
1. Тратили много времени
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на второстепенные архитектурные объекты, вместо того чтобы сосредоточиться на основном - в Правдинске времени на посещение кирхи (в т. ч. подъем на смотровую) и поход в туалет оставили всего 25 минут. При этом час с лишним топтались у приметных, но не очень домов или слушали про то, каким здесь все было раньше разглядывая распечатанные картинки. Очень обидно тратить время на историю про неудавшийся бассейн, а не гулять по парку и набережной у кирхи. То же самое касается кирхи в Железнодорожном - стояли минут 10 снаружи, мол, внутрь нельзя, а оказалось, что все работает, просто вход 150 рублей с человека. Проездом в Знаменск рассказывали про Мазурский канал, вместо того, чтобы его показать - это вопрос 20-30 минут, которые лееегко можно найти выбросив из экскурсии лишнее.
2. Половину просто не было слышно - динамик гида слабый, людей набрали аж 36 человек, все стоят вытянувшись колбаской вдоль тратуара - кому повезло быть поближе, тот что-то послушал, кому не повезло, просто постоял в снегу у дороги. А учитывая, что группа разномастная были и люди в возрасте, так вот они вообще всегда были догоняющими и успевали подтянуться, когда группа начинала двигаться дальше.
Есть ещё пара важных моментов, но тут можно только 1500 знаков написать

Л
3 янв 2025
Насыщенная интересная экскурсия, чудесные места посмотрели. Но лучше, конечно, чтобы было тепло и светло: морось и ветер - не самые подходящие условия, чтобы наслаждаться видами Правдинска со смотровой площадки кирхи.
А
2 янв 2025
Эта экскурсия к отдалённым городам Калининградской области. Рекомендую её всем посетить. Интересные места с архитектурной точки зрения, буквально каждый дом со своей историей. Очень интересно было слушать экскурсовода, представлять, как там всё было до нас.
П
29 дек 2024
Экскурсия в целом понравилась. Приятные города, интересные факты из прошлого о зданиях узнали - что было до, кто жил и т. д. Обидно только, что в Знаменк попали, когда было уже совсем темно. Совершенно не видно было то, о чем рассказывала экскурсовод.
С
16 дек 2024
Мне понравилась поездка. Небольшие, приятные города. Видно, что ими занимаются - нет ощущения заброшенности. Единственное, хотелось бы побольше свободного времени в Правдинске - едва успели подняться на смотровую площадку, как уже надо бежать к автобусу.
A
9 дек 2024
Экскурсия понравилась. Был организован трансфер из Зеленоградска до Калининграда. Там добрали туристов и двинулись в путь на этом же микроавтобусе. По пути слушали гида. Она рассказывала с привязкой к местности - где ехали, про то и слушали. Побродили по Правдинску и Железнодорожному. Интересные городки, игрушечные какие-то, особенно если с высоты смотреть.
А
9 дек 2024
Ездили маленькой группой. Это удобно - хорошо слышно экскурсовода и видно, что показывает. В принципе всё понравилось. Но на мой вкус слишком много внимания рыцарям тевтонского ордена - на протяжении всей поездки. По организации нареканий нет.
А
4 дек 2024
Замечательная экскурсия - как будто окунулась в прошлые века. Кирха Св. Георгия такая красивая, не хотелось оттуда уходить. Спасибо, такая поездка останется в памяти надолго!

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