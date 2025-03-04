Вы пройдетесь по улочкам этих городов, подниметесь на смотровую площадку и даже посетите кафе-музей патефонов.
Описание экскурсии
Путешествие в старинные прусские города
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческим местам — в старинные прусские города Правдинск (Friedland) и Железнодорожный (Gerdauen). Это будет незабываемое приключение, полное открытий и впечатлений!
Правдинск: история и архитектура
Правдинск, расположенный на живописном берегу реки Лава и всего в 53 километрах от областного центра, предлагает уникальную возможность увидеть фрагменты и дома, которые сохранили свой облик на протяжении веков. Мы посетим:
- Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирху Св. Георгия),
- Мельничный пруд,
- Смотровую площадку с панорамным видом на город.
Это место наполнено историей, и вы сможете насладиться атмосферой, которая сохранилась с давних времён.
Железнодорожный: средневековая атмосфера
В посёлке Железнодорожный нас ждёт прогулка по средневековому городу с его уникальной архитектурой. Здесь вы увидите:
- Замковую мельницу 1909 года,
- Орденский замок XIV века,
- Кирху Гердауэна,
- Аутентичное кафе «Патефон»,
В кафе вы сможете насладиться ароматным кофе и узнать больше о создателях музыкальных устройств. Также будет возможность услышать звучание некоторых из них за дополнительную плату (300 руб. /чел.).
Заключение
Это путешествие станет не только познавательным, но и вдохновляющим. Присоединяйтесь к нам, чтобы открыть для себя историю и культуру этих удивительных мест!
По субботам в 10:30.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1800 ₽
|Пенсионный
|1700 ₽
|Школьный
|1700 ₽
|Детский до 6 лет
|0 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замковая мельница 1909 года
- Орденский замок
- Кирха Гердауэна
- Кафе «Патефон»
- Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца (кирха Св. Георгия)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Экскурсия в музее Патефонов - 500 руб. /чел.
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- После бронирования с Вами вяжется менеджер для уточнении информации бронирования
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Отзывы и рейтинг
1. Доброжелательность
2. Организация, с точки зрения соблюдения тайминга
3. Опытные водители, хороший экскурсовод Светлана, со своим вайбом, но глубоко в теме и очень многое знает
Что не понравилось
1. Тратили много времени