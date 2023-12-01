Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц

Индивидуальная экскурсия в Зеленоградске

Посетить прусские города и Филинскую бухту, увидеть инклюзы в янтаре и подышать морем

Каждое место, которое вас ждёт в этом путешествии — яркое и самобытное. В Отрадном мы поговорим о скульптурах Брахерта и полюбуемся с утёса Балтийским морем. В Светлогорске поймём, почему этот город похож на сказку. Влюблённый в котов Зеленоградск расскажет нам свою историю. А я добавлю от себя сюжеты тех времён, когда все эти города звались иначе и жили в них по-другому.
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
Самобытная Прибалтика: Георгенсвальде, Раушен, Кранц
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Описание

Что вас ожидает

Георгенсвальде/Отрадное

  • Мы прогуляемся по тихим улочкам и познакомимся с архитектурными особенностями здешних вилл в стиле модерн
  • Зайдём в дом-музей скульптора Германа Брахерта, автора символа Светлогорска — скульптуры «Несущая воду»
  • Посетим парк камней и скульптур

Филинская бухта

  • С высокого утёса вы насладитесь невероятным видом Балтийского моря, постоянно меняющего цвет
  • Сделаете фото на фоне бескрайнего моря или в декорациях заросших облепихой и шиповником дюн
  • Подышите свежим воздухом под крики чаек и плеск волн

Раушен/Светлогорск

  • Вы прогуляетесь вдоль вилл в стиле фахверк, увидите кирху «Мария — Звезда моря» и символ города — водонапорную башню
  • В стеклянном лифте спуститесь на променад
  • Погуляете в Лиственничном парке и полюбуетесь скульптурами Брахерта
  • Заглянете в «Янтарь-холл» и рассмотрите этнографическую коллекцию «Люди моря»
  • Зайдёте в магазин янтаря с экспозицией инклюзов

Кранц/Зеленоградск

  • Мы прокатимся по историческому центру и полюбуемся его зданиями
  • Обсудим, почему Зеленоградск известен как город котов

Организационные детали

Экскурсия авто-пешеходная. По Кранцу мы будет передвигаться только на автомобиле.

Дополнительные расходы

  • Вход в дом-музея Г. Брахерта — 300 руб.
  • Спуск в стеклянном лифте — 100 руб.
  • Вход в музей «Люди моря» — 300 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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