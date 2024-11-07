Представляем уникальную возможность познакомиться с самобытной культурой и историей Прибалтики в рамках индивидуальной экскурсии.
Вас ждет захватывающее путешествие по Георгенсвальду (Отрадное), где вы узнаете об архитектурных особенностях местных вилл и посетите
Вас ждет захватывающее путешествие по Георгенсвальду (Отрадное), где вы узнаете об архитектурных особенностях местных вилл и посетите
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальные архитектурные особенности
- 🏛 Посещение дома-музея Германа Брахерта
- 🌊 Невероятные виды Балтийского моря
- 🚶 Прогулки по историческим улочкам
- 🎨 Этнографическая коллекция «Люди моря»
- 🐾 Город котов - Зеленоградск
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Идеальные месяцы для экскурсии по Зеленоградску - июнь, июль и август. В это время погода тёплая, что позволяет насладиться прогулками и видами Балтийского моря. Май и сентябрь также подходят для посещения, так как туристов меньше, а погода остаётся комфортной. В остальные месяцы экскурсия возможна, но может быть прохладнее и дождливее, что может повлиять на впечатления от прогулок на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом-музей Германа Брахерта
- Парк камней и скульптур
- Кирха «Мария - Звезда моря»
- Водонапорная башня
- Янтарь-холл
- Магазин янтаря с экспозицией инклюзов
Описание экскурсии
Георгенсвальде/Отрадное
- Мы прогуляемся по тихим улочкам и познакомимся с архитектурными особенностями здешних вилл в стиле модерн
- Зайдём в дом-музей скульптора Германа Брахерта, автора символа Светлогорска — скульптуры «Несущая воду»
- Посетим парк камней и скульптур
Филинская бухта
- С высокого утёса вы насладитесь невероятным видом Балтийского моря, постоянно меняющего цвет
- Сделаете фото на фоне бескрайнего моря или в декорациях заросших облепихой и шиповником дюн
- Подышите свежим воздухом под крики чаек и плеск волн
Раушен/Светлогорск
- Вы прогуляетесь вдоль вилл в стиле фахверк, увидите кирху «Мария — Звезда моря» и символ города — водонапорную башню
- В стеклянном лифте спуститесь на променад
- Погуляете в Лиственничном парке и полюбуетесь скульптурами Брахерта
- Заглянете в «Янтарь-холл» и рассмотрите этнографическую коллекцию «Люди моря»
- Зайдёте в магазин янтаря с экспозицией инклюзов
Кранц/Зеленоградск
- Мы прокатимся по историческому центру и полюбуемся его зданиями
- Обсудим, почему Зеленоградск известен как город котов
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная. По Кранцу мы будет передвигаться только на комфортабельном легковом автомобиле.
Дополнительные расходы
- Вход в дом-музея Г. Брахерта — 300 руб.
- Спуск в стеклянном лифте — 100 руб.
- Вход в музей «Люди моря» — 300 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 288 туристов
Я Маргарита, живу в Зеленоградске. Опытный гид с историческим образованием. Путешествую, изучаю, знаю историю Тевтонского ордена на Калининградской земле и легенды средневековых замков.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Маргарите за отличный день! Наше первое знакомство с этими городами, было очень интересно❤🔥 Обрадовал индивидуальный подход. Маргарита очень заботливая и приветливая. Безумно рады знакомству🤗
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Маргарита – прекрасный экскурсовод и душа компании! Экскурсия была очень интересной и запоминающейся!! ✨
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А
Спасибо Маргарите, за интересную экскурсию и заботу о нас в ненастную погоду!
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