Посетить прусские города и Филинскую бухту, увидеть инклюзы в янтаре и подышать морем
Каждое место, которое вас ждёт в этом путешествии — яркое и самобытное. В Отрадном мы поговорим о скульптурах Брахерта и полюбуемся с утёса Балтийским морем. В Светлогорске поймём, почему этот город похож на сказку. Влюблённый в котов Зеленоградск расскажет нам свою историю. А я добавлю от себя сюжеты тех времён, когда все эти города звались иначе и жили в них по-другому.
Ближайшие даты:
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
5
дек
дек
6
дек
дек
9
дек
дек
10
дек
дек
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Георгенсвальде/Отрадное
- Мы прогуляемся по тихим улочкам и познакомимся с архитектурными особенностями здешних вилл в стиле модерн
- Зайдём в дом-музей скульптора Германа Брахерта, автора символа Светлогорска — скульптуры «Несущая воду»
- Посетим парк камней и скульптур
Филинская бухта
- С высокого утёса вы насладитесь невероятным видом Балтийского моря, постоянно меняющего цвет
- Сделаете фото на фоне бескрайнего моря или в декорациях заросших облепихой и шиповником дюн
- Подышите свежим воздухом под крики чаек и плеск волн
Раушен/Светлогорск
- Вы прогуляетесь вдоль вилл в стиле фахверк, увидите кирху «Мария — Звезда моря» и символ города — водонапорную башню
- В стеклянном лифте спуститесь на променад
- Погуляете в Лиственничном парке и полюбуетесь скульптурами Брахерта
- Заглянете в «Янтарь-холл» и рассмотрите этнографическую коллекцию «Люди моря»
- Зайдёте в магазин янтаря с экспозицией инклюзов
Кранц/Зеленоградск
- Мы прокатимся по историческому центру и полюбуемся его зданиями
- Обсудим, почему Зеленоградск известен как город котов
Организационные детали
Экскурсия авто-пешеходная. По Кранцу мы будет передвигаться только на автомобиле.
Дополнительные расходы
- Вход в дом-музея Г. Брахерта — 300 руб.
- Спуск в стеклянном лифте — 100 руб.
- Вход в музей «Люди моря» — 300 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Зеленоградске
Провела экскурсии для 102 туристов
Я Маргарита, живу в Зеленоградске. Опытный гид с историческим образованием. Путешествую, изучаю, знаю историю Тевтонского ордена на Калининградской земле и легенды средневековых замков.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска
Похожие туры из Зеленоградска
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту
кафе «Солёная ворона». Ул. Железнодорожная, д. 1
Сегодня
Завтра
2 дек
3 дек
3 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
8 часов
Янтарный, Светлогорск и Филинская бухта из Зеленоградска
ул. Ленина, 10, Зеленоградск
30 дек
2 янв
3 янв
4 янв
18001 620₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц
Приятная прогулка по страницам истории красивейшего курорта Калининградской области
в районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
17 дек
18 дек
19 дек
20 дек
3 900₽ за всё до 4 чел.