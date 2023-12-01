Каждое место, которое вас ждёт в этом путешествии — яркое и самобытное. В Отрадном мы поговорим о скульптурах Брахерта и полюбуемся с утёса Балтийским морем. В Светлогорске поймём, почему этот город похож на сказку. Влюблённый в котов Зеленоградск расскажет нам свою историю. А я добавлю от себя сюжеты тех времён, когда все эти города звались иначе и жили в них по-другому.