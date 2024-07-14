читать дальше Спасибо Игорю! Решайтесь на такие путешествия! Посещение Кирхи в Светлогорске, янтарного комбината в Янтарном, Филинская бухта, это отдельный восторг, но в конце Балтийск - прогулка по набережной, холодно, дождь, снег, ветер, но ощущения незабываемые! Мы в восторге!!!!! Спасибо ещё раз!

Какое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, то снег. Но мы справились!