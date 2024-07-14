Экскурсии в Янтарный из Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Янтарный» в Зеленоградске, цены от 2 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
1 отзыв
8 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
19 июля в 09:00
20 июля в 09:00
46664 200 за человека
Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
На машине
15 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по жемчужинам Балтийского побережья: от Зеленоградска до Филинской бухты
Погрузитесь в уникальное путешествие по Балтийскому побережью, где каждый город расскажет свою уникальную историю
Начало: Зеленоградск, Окружная 15, парковка у магазина «Sp...
22 июля в 09:00
24 июля в 09:00
24 900 за всё до 3 чел.
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
9 часов
Групповая
От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Балтийск, Янтарный, Светлогорск - за 1 день
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
31662 850 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Только что вернулись с этой замечательной экскурсии. Экскурсовод Дмитрий. Получили полное представление о Восточной Пруссии с древних времен до настоящего времени. Очень информативная, насыщенная впечатлениями поездка. Спасибо Дмитрию! Советую всем.
  • Д
    Дмитрий
    10 мая 2024
    Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Экскурсовод Игорь Краснощеков - уникальный человек: писатель, чтец, мыслитель, знаток неформальной истории. Все это позволило сделать нашу поездку не забываемой. Спасибо.
  • С
    Светлана
    7 мая 2024
    Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени, чем первоначально планировалось. Игорь
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    безумно интересно рассказал на протяжении всего дня, даже ребенок 7 лет ни разу не взял в руки телефон (это дорогого стоит!). Игорь, спасибо Вам огромное за полученные эмоции, за подарки и конечно незабываемый день! С Ув. Светлана

    Невероятный день мы провели с Игорем, за что ему огромное спасибо! Экскурсия заняла даже больше времени
  • М
    Марина
    3 апреля 2024
    Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
    Какое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, то снег. Но мы справились!
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    Спасибо Игорю! Решайтесь на такие путешествия! Посещение Кирхи в Светлогорске, янтарного комбината в Янтарном, Филинская бухта, это отдельный восторг, но в конце Балтийск - прогулка по набережной, холодно, дождь, снег, ветер, но ощущения незабываемые! Мы в восторге!!!!! Спасибо ещё раз!

    Какое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, тоКакое у нас сегодня было путешествие! Это незабываемо! С такой погодой было сложно, то дождь, то

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Янтарный»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
  2. Авто-путешествие в Балтийск, Янтарный, Светлогорск и Филинскую бухту
  3. От порта до курорта: групповая экскурсия по Балтийскому побережью из Зеленоградска
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Янтарный" можно забронировать 3 экскурсии от 2 850 до 24 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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