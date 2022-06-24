Маршрут нашей прогулки выстроен так, чтобы вы за кратчайшее время смогли ощутить курортную атмосферу Зеленоградска, познакомиться с его знаковыми местами и немного разобраться в истории городка. По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии-открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. Всего за час мы:
А в финале вы окажетесь на звёздчатом перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с Зеленоградском. Также в завершение прогулки я подарю вам открытку, чтобы вы смогли отправить свой «привет» с побережья Балтики.
Эта насыщенная экспресс-прогулка разработана для путешественников, которые в городе проездом или просто хотят увидеть в Зеленоградске самое главное за минимальное время, не преодолевая больший расстояний.