Эта прогулка вдохновлена серией открыток «Gruss aus Cranz», которые в прошлом отправляли отдыхающие на память о курорте. Приглашаю вас вместе насладиться безмятежностью улочек бывшего Кранца: я помогу вам подметить любопытные детали, расскажу о жизни рыбаков, проведу мимо чудесных вилл и граффити с котами. А в финале вы сможете сами отправить открытку с берега моря!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все самое интересное в Кранце за час!

Маршрут нашей прогулки выстроен так, чтобы вы за кратчайшее время смогли ощутить курортную атмосферу Зеленоградска, познакомиться с его знаковыми местами и немного разобраться в истории городка. По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии-открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. Всего за час мы:

Пройдем по главной торговой улице Кранца: осмотрим бывшие виллы, доходные дома, отели. Я помогу вам подметить их архитектурные особенности.

Встретим прекрасную нимфу, которая лёгким движением руки направит нас в сторону побережья — здесь поговорим о морских купаниях и досуге отдыхающих.

На бывшей торговой площади обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту.

И, разумеется, на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать живые символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофоре и в башне. С одной из них вы даже сможете покружиться на необычной карусели.

А в финале вы окажетесь на звёздчатом перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с Зеленоградском. Также в завершение прогулки я подарю вам открытку, чтобы вы смогли отправить свой «привет» с побережья Балтики.

Кому подойдет экскурсия

Эта насыщенная экспресс-прогулка разработана для путешественников, которые в городе проездом или просто хотят увидеть в Зеленоградске самое главное за минимальное время, не преодолевая больший расстояний.

Организационные детали