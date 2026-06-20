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«Привет из Кранца»: Старый Кранц в истории и открытках

Познакомиться с городом и отправить свой «привет» с побережья Балтики
Эта экскурсия вдохновлена серией немецких открыток Gruss aus Cranz, которые в прошлом отправляли отдыхающие на память о курорте.

Приглашаю вас вместе насладиться безмятежностью улочек бывшего Кранца: я расскажу об истории города и познакомлю с его символами, помогу подметить интересные детали. А по завершении экскурсии вы сможете отправить свою открытку с берега моря!
5
38 отзывов
«Привет из Кранца»: Старый Кранц в истории и открытках
«Привет из Кранца»: Старый Кранц в истории и открытках
«Привет из Кранца»: Старый Кранц в истории и открытках

Описание экскурсии

Всё самое интересное в Кранце!

Маршрут экскурсии выстроен так, чтобы вы в комфортном темпе смогли познакомиться с историей города, ощутить курортную атмосферу Зеленоградска и увидеть его знаковые места.
По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии и открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. За это время мы:

  • Пройдем по главной торговой улице Кранца: осмотрим бывшие виллы, доходные дома, отели. Я помогу вам заметить их архитектурные особенности и познакомлю с символами Старого города.
  • Встретим прекрасную нимфу, которая лёгким движением руки направит нас в сторону побережья — здесь поговорим о морских купаниях и досуге отдыхающих в Кранце.
  • На бывшей торговой площади обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту.
  • Экскурсия завершится на «звёздчатом» перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с городом. Я подарю вам открытку, чтобы вы смогли отправить свой «привет» с побережья Балтики.
  • И конечно, на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из них вы даже сможете покружиться на необычной карусели.

Кому подойдёт экскурсия

Этот насыщенный маршрут специально разработан для индивидуальных путешественников, семей с любознательными детьми и больших компаний.

Организационные детали

  • Вы вносите предоплату на сайте. Остаток оплачивается наличными после экскурсии
  • Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска. Из Калининграда удобно и быстро можно добраться на электричке за 25-45 минут
  • Погода на берегу Балтики изменчива: одевайтесь удобно и тепло, возьмите с собой зонтик или дождевик

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет855 ₽
Стандартный билет1278 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1167 туристов
Моими первыми экскурсиями на Трипстер были прогулки по сохранившимся районам Кёнигсберга — Амалиенау и Хуфен. Очень рада, что они внесли существенный вклад в популяризацию этих маршрутов в городе. Как и
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прежде, считаю, что душа Кёнигсберга живёт именно там. Я же стала дважды мамой… и переехала с семьей на побережье в Зеленоградск. Этот маленький город влюбляет в себя с первого взгляда, а вернее, с первого вдоха — такой здесь вкусный воздух! Нравятся его цветущие каштаны, низкое небо, море, дома с историей и брусчатые улочки. Город стоит того, чтобы посвятить ему отдельную экскурсию, почувствовать дух старого курорта, его уникальную атмосферу. Я люблю Зеленоградск и хочу поделиться этим чувством с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
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3
2
1
Г
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Юле все подробно и с удовольствием рассказала о городе. Время пролетело незаметно. Подача информации интересная и увлекательная. Еще раз спасибо за экскурсию и памятный подарочек.
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Юрий
Отличная экскурсия!
Юлия прекрасно подаёт материал. Подкупает её эрудированность, увлеченность и любовь к родному городу.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!
Приятный комплимент от Юлии - зеленоградская открытка в завершении экскурсии.
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!+2
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
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Мария
Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что выбрала Юлию и "Привет из Кранца". Прогулка получилась очень насыщенной, даже заглянули в дворики
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и нашли хозяйку потерянной шляпки. Юлия погружает в атмосферу Кранца с первых минут и единственное о чем жалеешь, это о том что на улицах не разрешают старые названия, это бы придало городу особый немецкий акцент, водь мы туристы приезжаем именно за историей. Рекомендую данную экскурсию если вы как и я в городе первый или уже были но хотите узнать историю поближе.

Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что
Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что
Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что
Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что
Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что
Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что
Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что
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Марина
Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень доступно и с душой рассказала нам историю стариноого города и провела по интересным местам. Рекомендую всем!
Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень
Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень
Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень
Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень
Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень
Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень
Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень
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Ю
Экскурсию с Юлией, на которой мы побывали сегодня всей семьей, смело можно назвать приятной прогулкой, приправленной множеством фактов и экскурсом в глубь истории города! Опредленно любовь Юлии к своему городу
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передалась и нам через ее рассказ, настолько интересный, живой и оригинальный! В ходе прогулки Юлия обращала наше внимание на такие особенности архитектуры и улиц, мимо которых мы прошли прежде несколько раз и даже не заметили! Высший бал и огромная благодарность! Побывали в Зеленоградске впервые и очень рады, что наше знакомство прошло вместе с Юлией!

Экскурсию с Юлией, на которой мы побывали сегодня всей семьей, смело можно назвать приятной прогулкой, приправленной
Экскурсию с Юлией, на которой мы побывали сегодня всей семьей, смело можно назвать приятной прогулкой, приправленной
Экскурсию с Юлией, на которой мы побывали сегодня всей семьей, смело можно назвать приятной прогулкой, приправленной
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Алеся
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный и волшебный городок! 🥰
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный+2
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный
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