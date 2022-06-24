«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях

Познакомиться с городом на экспресс-прогулке и отправить привет с побережья Балтики

Эта прогулка вдохновлена серией открыток «Gruss aus Cranz», которые в прошлом отправляли отдыхающие на память о курорте.

Приглашаю вас вместе насладиться безмятежностью улочек бывшего Кранца: я помогу вам подметить любопытные детали, расскажу о жизни рыбаков, проведу мимо чудесных вилл и граффити с котами. А в финале вы сможете сами отправить открытку с берега моря!
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в открытках и историях
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все самое интересное в Кранце за час!

Маршрут нашей прогулки выстроен так, чтобы вы за кратчайшее время смогли ощутить курортную атмосферу Зеленоградска, познакомиться с его знаковыми местами и немного разобраться в истории городка. По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии-открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. Всего за час мы:

  • Пройдем по главной торговой улице Кранца: осмотрим бывшие виллы, доходные дома, отели. Я помогу вам подметить их архитектурные особенности.
  • Встретим прекрасную нимфу, которая лёгким движением руки направит нас в сторону побережья — здесь поговорим о морских купаниях и досуге отдыхающих.
  • На бывшей торговой площади обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту.
  • И, разумеется, на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать живые символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофоре и в башне. С одной из них вы даже сможете покружиться на необычной карусели.

А в финале вы окажетесь на звёздчатом перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с Зеленоградском. Также в завершение прогулки я подарю вам открытку, чтобы вы смогли отправить свой «привет» с побережья Балтики.

Кому подойдет экскурсия

Эта насыщенная экспресс-прогулка разработана для путешественников, которые в городе проездом или просто хотят увидеть в Зеленоградске самое главное за минимальное время, не преодолевая больший расстояний.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы добираетесь самостоятельно (дорога от Калининграда до Зеленоградска на автобусе или электричке займет от 25 до 45 минут)
  • Экскурсию можно провести и для большей группы (максимально 6 участников)
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Ж/Д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

🎩Индивидуальные🚶ПешеходныеНа чём🧒Можно с детьмиДля кого🔭ОбзорныеВид

Похожие туры в Зеленоградске

Атмосферный Кранц
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Марина
4.5
2 отзыва
Атмосферный Кранц
Приятная прогулка по страницам истории красивейшего курорта Калининградской области
24 июня
26 июня
27 июня
28 июня
3 650 за 1-4 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
1.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
Наталья
5
8 отзывов
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
Проникнуться атмосферой прусского курортного города и представить, каким он был в начале 20 века
2 июля
6 июля
7 июля
11 июля
3 900 за 1-12 чел.
Пять городов Калининградской области за один день
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Андрей
Нет отзывов
Пять городов Калининградской области за один день
Познакомиться с историей и архитектурой Калининграда и прибрежных городов, насладиться свежестью морского воздуха
от 1350012 150 за 1-6 чел.
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
1.5 часа
🚶 Пешая
Квест
Наталья
5
20 отзывов
«Тайны Зеленоградска»: экскурсия-квест для всей семьи
Познакомиться с историей и ключевыми местами города, разгадывая загадки и выполняя задания
2 июля
6 июля
7 июля
11 июля
3 900 за 1-12 чел.
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме из Зеленоградска
8 часов
🚣‍♂️ На байдарках
Групповая
до 30 чел.
Бюро
4
2 отзыва
Сплав на байдарках, средневековый город и отдых на ферме из Зеленоградска
Мы отправимся в средневековый Велау, чтобы посетить места, сакральные для пруссов, коренных жителей этих прибалтийских
25 июня
2 июля
6 июля
9 июля
1 840 за 1 человека
Янтарное побережье из Зеленоградска
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Вячеслав
Нет отзывов
Янтарное побережье из Зеленоградска
Не упустите возможность увидеть три ярких городка на побережье Балтийского моря за один день! Вы побываете
10 300 за 1-4 чел.
В Калининград на весь день
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Игорь
Нет отзывов
В Калининград на весь день
Насыщенная обзорная авто-экскурсия из городов побережья (Светлогорск и Зеленоградск)
5 сен
7 сен
8 сен
9 сен
9 000 за 1-3 чел.
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Инна
5
1 отзыв
Светлогорск и Янтарный из Зеленоградска
Мы отправимся с вами в старинный курортный городок, совершенно не тронутый войной - Светлогорск. Здесь увидим старую
8 800 за 1-4 чел.
Сказки Куршской косы
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Инна
Нет отзывов
Сказки Куршской косы
Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона
7 900 за 1-4 чел.
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск из Зеленоградска
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Руслан
5
1 отзыв
Балтийское побережье: Куршская коса, Светлогорск из Зеленоградска
Нас ждёт: Куршская коса - великолепная в любое время года, Зеленоградск с уютной историей его жителей
24 июня
25 июня
26 июня
27 июня
9 000 за 1-6 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
5 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
до 30 чел.
Бюро
5
6 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Форты и бастионы Кёнигсберга»
На нашей экскурсии вы познакомитесь с военной историей Кенигсберга
25 июня
2 июля
6 июля
9 июля
1 140 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Руслан
5
2 отзыва
Обзорная экскурсия по Калининграду, Зеленоградску и Светлогорску
Посмотрите три удивительных города Калининградской области за один день! Вы познакомитесь с самим Калининградом
24 июня
25 июня
26 июня
27 июня
8 800 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Зеленоградске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Зеленоградске
Купить сейчас
ХОРОШО
🧭
ТАМ