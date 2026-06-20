Эта экскурсия вдохновлена серией немецких открыток Gruss aus Cranz, которые в прошлом отправляли отдыхающие на память о курорте. Приглашаю вас вместе насладиться безмятежностью улочек бывшего Кранца: я расскажу об истории города и познакомлю с его символами, помогу подметить интересные детали. А по завершении экскурсии вы сможете отправить свою открытку с берега моря!

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Описание экскурсии

Всё самое интересное в Кранце!

Маршрут экскурсии выстроен так, чтобы вы в комфортном темпе смогли познакомиться с историей города, ощутить курортную атмосферу Зеленоградска и увидеть его знаковые места.

По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии и открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. За это время мы:

Пройдем по главной торговой улице Кранца: осмотрим бывшие виллы, доходные дома, отели. Я помогу вам заметить их архитектурные особенности и познакомлю с символами Старого города.

Встретим прекрасную нимфу, которая лёгким движением руки направит нас в сторону побережья — здесь поговорим о морских купаниях и досуге отдыхающих в Кранце.

На бывшей торговой площади обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту.

Экскурсия завершится на «звёздчатом» перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с городом. Я подарю вам открытку, чтобы вы смогли отправить свой «привет» с побережья Балтики.

И конечно, на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из них вы даже сможете покружиться на необычной карусели.

Кому подойдёт экскурсия

Этот насыщенный маршрут специально разработан для индивидуальных путешественников, семей с любознательными детьми и больших компаний.

Организационные детали