Эта экскурсия вдохновлена серией немецких открыток Gruss aus Cranz, которые в прошлом отправляли отдыхающие на память о курорте.
Приглашаю вас вместе насладиться безмятежностью улочек бывшего Кранца: я расскажу об истории города и познакомлю с его символами, помогу подметить интересные детали. А по завершении экскурсии вы сможете отправить свою открытку с берега моря!
Приглашаю вас вместе насладиться безмятежностью улочек бывшего Кранца: я расскажу об истории города и познакомлю с его символами, помогу подметить интересные детали. А по завершении экскурсии вы сможете отправить свою открытку с берега моря!
Описание экскурсии
Всё самое интересное в Кранце!
Маршрут экскурсии выстроен так, чтобы вы в комфортном темпе смогли познакомиться с историей города, ощутить курортную атмосферу Зеленоградска и увидеть его знаковые места.
По пути я отвечу на ваши вопросы и покажу архивные немецкие фотографии и открытки, по которым вы сможете сравнить прошлое и настоящее Кранца. За это время мы:
- Пройдем по главной торговой улице Кранца: осмотрим бывшие виллы, доходные дома, отели. Я помогу вам заметить их архитектурные особенности и познакомлю с символами Старого города.
- Встретим прекрасную нимфу, которая лёгким движением руки направит нас в сторону побережья — здесь поговорим о морских купаниях и досуге отдыхающих в Кранце.
- На бывшей торговой площади обратимся к ранней истории Кранца — рыбакам, их жизни и быту.
- Экскурсия завершится на «звёздчатом» перекрёстке, откуда удобно самостоятельно продолжить знакомство с городом. Я подарю вам открытку, чтобы вы смогли отправить свой «привет» с побережья Балтики.
- И конечно, на протяжении всего маршрута нас будут сопровождать современные символы Зеленоградска — кошки! Живые, нарисованные, на светофорах и в башне. С одной из них вы даже сможете покружиться на необычной карусели.
Кому подойдёт экскурсия
Этот насыщенный маршрут специально разработан для индивидуальных путешественников, семей с любознательными детьми и больших компаний.
Организационные детали
- Вы вносите предоплату на сайте. Остаток оплачивается наличными после экскурсии
- Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска. Из Калининграда удобно и быстро можно добраться на электричке за 25-45 минут
- Погода на берегу Балтики изменчива: одевайтесь удобно и тепло, возьмите с собой зонтик или дождевик
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|855 ₽
|Стандартный билет
|1278 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ж/д вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1167 туристов
Моими первыми экскурсиями на Трипстер были прогулки по сохранившимся районам Кёнигсберга — Амалиенау и Хуфен. Очень рада, что они внесли существенный вклад в популяризацию этих маршрутов в городе. Как и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Юле все подробно и с удовольствием рассказала о городе. Время пролетело незаметно. Подача информации интересная и увлекательная. Еще раз спасибо за экскурсию и памятный подарочек.
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Отличная экскурсия!
Юлия прекрасно подаёт материал. Подкупает её эрудированность, увлеченность и любовь к родному городу.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!
Приятный комплимент от Юлии - зеленоградская открытка в завершении экскурсии.
Юлия прекрасно подаёт материал. Подкупает её эрудированность, увлеченность и любовь к родному городу.
Однозначно рекомендую эту экскурсию и экскурсовода!
Приятный комплимент от Юлии - зеленоградская открытка в завершении экскурсии.
+2
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Была в городе первый раз очень хотелось увидеть город с рассказом и осталась очень довольна что выбрала Юлию и "Привет из Кранца". Прогулка получилась очень насыщенной, даже заглянули в дворики
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Экскурсия очень понравилась, даже превзошла все ожидания. Экскурсовод Юлия, обладая глубокими знаниями по предмету экскурсии, очень доступно и с душой рассказала нам историю стариноого города и провела по интересным местам. Рекомендую всем!
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Ю
Экскурсию с Юлией, на которой мы побывали сегодня всей семьей, смело можно назвать приятной прогулкой, приправленной множеством фактов и экскурсом в глубь истории города! Опредленно любовь Юлии к своему городу
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Благодарим Юлию за проведенную экскурсию! Все понятно и доступно, очень познавательно и интересно. Зеленоградск - необыкновенный и волшебный городок! 🥰
+2
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Входит в следующие категории Зеленоградска
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