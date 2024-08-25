Экскурсии в Светлогорск из Зеленоградска

Найдено 3 экскурсии в категории «Светлогорск» в Зеленоградске, цены от 1 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
27 отзывов
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
1 сен в 08:45
46664 200 за человека
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
На автобусе
скидка
10%
14 отзывов
6.5 часов
Групповая
Лучший выбор
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
1 сен в 10:30
19441 750 за человека
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
6 часов
Групповая
до 18 чел.
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
14 сен в 09:00
21 сен в 09:00
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    25 августа 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    -
  • Н
    Наталья
    25 августа 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Не произвела ожидаемого впечатления. Очень обзорная и очень мало времени в городах-назначениях. В Балтийске очень рекомендовали покататься на катере. Ни
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    о чем. Старый катер, никакой красоты-романтики, с берега корабли гораздо лучше можно рассмотреть. Не ведитесь. И минут 20 на то, чтобы пройтись мимо форта. В Янтарном фабрика-изготовитель ювелирных украшений и кафе (пообедать). Все. В Светлогорске полчаса быстрый променад с экскурсоводом и еще полчаса свободного времени (хватило на туалет и на то, чтобы найти, где припаркован микроавтобус). Информация об истории этих мест во время поездки поверхностная. Думаю, что аналогичная экскурсия на большом автобусе обойдется гораздо дешевле и по качеству будет не хуже.

  • Л
    Людмила
    25 августа 2024
    Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
    Замечательная экскурсия в мини-формате группы. Проводил экскурсию Владимир. Интересно, познавательно, комфортно. Охватили сразу 3 города. Узнали основное, увидели все необходимое для общего представления. Спасибо! С удовольствием рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Светлогорск»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
  2. Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
  3. В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса
  2. Балтийское море
  3. Самое главное
  4. Танцующий лес
  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Высота Мюллера
  10. Кирха Святой Барбары
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2024
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