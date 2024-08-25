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о чем. Старый катер, никакой красоты-романтики, с берега корабли гораздо лучше можно рассмотреть. Не ведитесь. И минут 20 на то, чтобы пройтись мимо форта. В Янтарном фабрика-изготовитель ювелирных украшений и кафе (пообедать). Все. В Светлогорске полчаса быстрый променад с экскурсоводом и еще полчаса свободного времени (хватило на туалет и на то, чтобы найти, где припаркован микроавтобус). Информация об истории этих мест во время поездки поверхностная. Думаю, что аналогичная экскурсия на большом автобусе обойдется гораздо дешевле и по качеству будет не хуже.