скидка
10%
9 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
1 сен в 08:45
46664 200₽ за человека
скидка
10%
6.5 часов
Групповая
Лучший выборСветлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
1 сен в 10:30
19441 750₽ за человека
6 часов
Групповая
до 18 чел.
В Восточную Пруссию: Кранц, Раушен и Филинская бухта. Групповая экскурсия
Пофотографировать Балтийское море с высокого берега и погулять по городам-курортам
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: в субботу и воскресенье в 09:00
14 сен в 09:00
21 сен в 09:00
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина25 августа 2024-
- ННаталья25 августа 2024Не произвела ожидаемого впечатления. Очень обзорная и очень мало времени в городах-назначениях. В Балтийске очень рекомендовали покататься на катере. Ни
- ЛЛюдмила25 августа 2024Замечательная экскурсия в мини-формате группы. Проводил экскурсию Владимир. Интересно, познавательно, комфортно. Охватили сразу 3 города. Узнали основное, увидели все необходимое для общего представления. Спасибо! С удовольствием рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Светлогорск»
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