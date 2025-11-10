Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Это иммерсивный аудиоспектакль, в котором Балтика становится живой декорацией.



Голоса актёров, звуки волн и крики чаек перенесут вас во времени — от рыбацкого Кранца до курортного Зеленоградска. Вы узнаете о викингах, шторме 1863 года, копчёной камбале и тайне Розы ветров. Это не просто прогулка — это история, оживающая вокруг вас.