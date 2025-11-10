Это иммерсивный аудиоспектакль, в котором Балтика становится живой декорацией.
Голоса актёров, звуки волн и крики чаек перенесут вас во времени — от рыбацкого Кранца до курортного Зеленоградска. Вы узнаете о викингах, шторме 1863 года, копчёной камбале и тайне Розы ветров. Это не просто прогулка — это история, оживающая вокруг вас.
Описание аудиогида
На прогулке по Балтийскому побережью вы услышите историю города — от крошечного прусского Кранца с тремя сотнями жителей до современного курортного Зеленоградска. Весь променад станет сценой нашего аудиоспектакля.
Итак, вы:
- Разберётесь в рыбном промысле и представите себя частью рыбацкой семьи
- Сфотографируетесь с уникальным памятником тюленю
- Услышите о викингах на драккарах и оцените храбрость пруссов в многолетних противостояниях
- Пройдёте по пирсу, уходящему в море
- Оцените, насколько далеко видит «Глаз Балтики» и что означают координаты в центре площади «Роза ветров»
А ещё вы узнаете:
- Подробности об урагане 1863 года
- Где был старый причал
- Почему копчёная камбала считалась кулинарным брендом города
- Кто такой фишмейстер
Организационные детали
- Просим учитывать, что на набережной Зеленоградска идут ремонтные работы
- Аудиоспектакль подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- Мы будем двигаться в комфортном режиме, без спешки
- В стоимость входит: аренда беспроводных наушников на время экскурсии, сопровождение гида
в четверг в 15:30
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 15:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 1127 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.Задать вопрос
