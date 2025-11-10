Мои заказы

Аудиоспектакль «Морской променад Кранц-Зеленоградск»

Погрузиться в дух романтики и легенд города у моря - на прогулке в наушниках
Это иммерсивный аудиоспектакль, в котором Балтика становится живой декорацией.

Голоса актёров, звуки волн и крики чаек перенесут вас во времени — от рыбацкого Кранца до курортного Зеленоградска. Вы узнаете о викингах, шторме 1863 года, копчёной камбале и тайне Розы ветров. Это не просто прогулка — это история, оживающая вокруг вас.
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя1
янв8
янв15
янв22
янв
Время начала: 15:30

Описание аудиогида

На прогулке по Балтийскому побережью вы услышите историю города — от крошечного прусского Кранца с тремя сотнями жителей до современного курортного Зеленоградска. Весь променад станет сценой нашего аудиоспектакля.

Итак, вы:

  • Разберётесь в рыбном промысле и представите себя частью рыбацкой семьи
  • Сфотографируетесь с уникальным памятником тюленю
  • Услышите о викингах на драккарах и оцените храбрость пруссов в многолетних противостояниях
  • Пройдёте по пирсу, уходящему в море
  • Оцените, насколько далеко видит «Глаз Балтики» и что означают координаты в центре площади «Роза ветров»

А ещё вы узнаете:

  • Подробности об урагане 1863 года
  • Где был старый причал
  • Почему копчёная камбала считалась кулинарным брендом города
  • Кто такой фишмейстер

Организационные детали

  • Просим учитывать, что на набережной Зеленоградска идут ремонтные работы
  • Аудиоспектакль подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • Мы будем двигаться в комфортном режиме, без спешки
  • В стоимость входит: аренда беспроводных наушников на время экскурсии, сопровождение гида

в четверг в 15:30

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 15:30
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — Организатор в Зеленоградске
Провела экскурсии для 1127 туристов
Профессиональный филолог и редактор радиохолдинга, создательница пешеходных аудиоспектаклей в специальных наушниках по Зеленоградску — одному из красивейших городов Калининградской области.
Задать вопрос

