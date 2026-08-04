Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона.



Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора до прекрасных зеленых и белых дюн.



Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники. Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья. 5 10 отзывов

Инна Ваш гид в Зеленоградске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 16 900 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 10 отзывов 4 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ждет Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона. Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора, до прекрасных зеленых и белых дюн. Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники. Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья. Маршрут • Дорога из Зеленоградска на Куршскую косу • Посещение экологических маршрутов • Обед (по желанию) • Возвращение в Зеленоградск Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.

В любое время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? На выбор:

Высота Эфа

Высота Мюллера

Визит-центр или Королевский Бор Что включено Экскурсия по Куршской косе

Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Экологический сбор на въезде на косу: за 1 туриста - 750 руб., за 2 туристов - 1050 руб., далее по 300 руб. за каждого пассажира, за исключением пенсионеров и детей Место начала и завершения? Зеленоградск Когда и сколько длится? Когда: В любое время Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Ограничений по возрасту детей нет

Но учтите

Что на нашем пути будут встречаться лестницы

Подъемы и спуски Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.