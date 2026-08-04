Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона.
Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора до прекрасных зеленых и белых дюн.
Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники. Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья.
Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора до прекрасных зеленых и белых дюн.
Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники. Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья.
Описание экскурсииЧто вас ждет Мы отправимся с Вами в самое волшебное место нашего региона. Вы сможете увидеть разнообразный ландшафт Куршской косы — от реликтового леса Королевского бора, до прекрасных зеленых и белых дюн. Вы узнаете историю косы, загадочные и страшные легенды старого почтового тракта, по которому проезжали раньше только самые смелые путешественники. Вы попробуете разгадать секреты Танцующего леса и вдохнете чистейший воздух морского побережья. Маршрут • Дорога из Зеленоградска на Куршскую косу • Посещение экологических маршрутов • Обед (по желанию) • Возвращение в Зеленоградск Важная информация: Ограничений по возрасту детей нет, но учтите, что на нашем пути будут встречаться лестницы, подъемы и спуски.
В любое время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На выбор:
- Высота Эфа
- Высота Мюллера
- Визит-центр или Королевский Бор
Что включено
- Экскурсия по Куршской косе
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Экологический сбор на въезде на косу: за 1 туриста - 750 руб., за 2 туристов - 1050 руб., далее по 300 руб. за каждого пассажира, за исключением пенсионеров и детей
Место начала и завершения?
Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Ограничений по возрасту детей нет
- Но учтите
- Что на нашем пути будут встречаться лестницы
- Подъемы и спуски
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Не первое наше посещение Куршской косы, но в этот раз мы получили максимальное удовольствие от экскурсии. Во-первых, она была индивидуальной и мы уже сразу знали, что хотим посетить и как
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И
все прошло хорошо
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О
Наша группа состояла из четырёх человек, ГИД - Людмила. Во время поездки узнали интересную историю о здешних местах, посчастливилось заглянуть на берег Балтийского моря и даже искупаться. Побывали на экскурсии
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Д
Очень интересно и познавательно!!!
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И
Куршская коса - это самое прекрасное место в Калининградской области! Мы уже были там два года назад, но в этот раз ещё больше влюбились в Куршскую косу! Красота, сказки, легенды, страшные истории - это просто был волшебный день! Спасибо Инне огромное!
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М
Мы влюбились в Куршскую косу! Целый день прекрасная природа, вкусная рыбка, красивые фотографии. На орнитологическую станцию мы не пошли - птичек жалко, а все остальное просто отличное!
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