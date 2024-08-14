Для прогулок по заповеднику выбирайте подходящую обувь и одежду. Обувь должна быть без каблуков на нескользящей подошве.

Дети допускаются только в сопровожждении со взрослыми.

Куршская коса — творение, которого нет больше в мире! Это путешествие — возможность проникнуть в тайны этого удивительного уголка природы и ее легенд, узнать причину образования косы и о разрушительной деятельности человека,которая чуть ее не погубила. Мы разберем научные и мистические версии, почему деревья танцуют. Прогуляемся и насладимся фантастическим по красоте эко-маршрутом российской части косы. Важная информация: