Этот маршрут пронизан балтийской романтикой: холодное море и бескрайние пляжи, песчаные дюны и танцующие деревья и маяк в рыбацкой деревушке, легенды о викингах и истории о рыцарях. Битва стихий и
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Куршская коса — творение, которого нет больше в мире! Это путешествие — возможность проникнуть в тайны этого удивительного уголка природы и ее легенд, узнать причину образования косы и о разрушительной деятельности человека,которая чуть ее не погубила. Мы разберем научные и мистические версии, почему деревья танцуют. Прогуляемся и насладимся фантастическим по красоте эко-маршрутом российской части косы. Важная информация:
- Для прогулок по заповеднику выбирайте подходящую обувь и одежду. Обувь должна быть без каблуков на нескользящей подошве.
- Дети допускаются только в сопровожждении со взрослыми.
9.00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дикий пляж
- Куршский залив и немецкий маяк
- Танцующий лес
- Озеро Лебедь или Высота Эфа
- Посёлок Лесной
- Орнитологическая станция «Фрингилла»
- Посёлок Рыбачий
- Королевский бор
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание, Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит в цену
- «Дополнительно оплачивается экологический сбор при въезде на косу - 300 рублей с человека 450 рублей за машину (делится поровну на всех участников группы), Возможны расходы на питание, посещение музея, станции кольцевания птиц, сувениры.», Обед
Место начала и завершения?
Ул. Окружная 15, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: 9.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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