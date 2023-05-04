Знакомство с Городом «Двух Эпох»

Групповая экскурсия по Зеленоградску на пешеходных и автобусных маршрутах

Описание
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Знакомство с Городом «Двух Эпох»
Знакомство с Городом «Двух Эпох»
Знакомство с Городом «Двух Эпох»
Знакомство с Городом «Двух Эпох»
Знакомство с Городом «Двух Эпох»
Ближайшие даты:
4
мая
7
мая
9
мая
11
мая
14
мая
16
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с городом двух имен, реальным и мифическим, где у каждой улицы есть два имени. Маршрут проходит по сохранившимся кварталам довоенного города, скрытым от глаз несведущего туриста, вдоль внутреннего оборонительного кольца, состоящего из городских ворот, равелинов и башен.

По вторникам, по четвергам, по воскресеньяи в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионно-транспортные услуги
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Зеленоградск, ул. Вокзальная, д. 3, ж/д вокзал
Завершение: г. Светлогорск, ул. Некрасова, д. 3 (отель Универсал)
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам, по четвергам, по воскресеньяи в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • После бронирования с Вами свяжется менеджер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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