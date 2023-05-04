Групповая экскурсия по Зеленоградску на пешеходных и автобусных маршрутах
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с городом двух имен, реальным и мифическим, где у каждой улицы есть два имени. Маршрут проходит по сохранившимся кварталам довоенного города, скрытым от глаз несведущего туриста, вдоль внутреннего оборонительного кольца, состоящего из городских ворот, равелинов и башен.
По вторникам, по четвергам, по воскресеньяи в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионно-транспортные услуги
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Зеленоградск, ул. Вокзальная, д. 3, ж/д вокзалЗавершение: г. Светлогорск, ул. Некрасова, д. 3 (отель Универсал)
- Когда и сколько длится?
- Когда: По вторникам, по четвергам, по воскресеньяи в 09:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Важная информация
- После бронирования с Вами свяжется менеджер
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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