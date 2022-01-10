Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья

Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика - Кабардино-Балкария

В группе
до 6 чел.
Среди Кавказских гор спряталась небольшая республика — Кабардино-Балкария.

Сюда приезжают, чтобы полюбоваться на знаменитый Эльбрус и покорить его вершину.

Со мной вы отправитесь в небольшое путешествие по самым красивым местам республики.

Мы посетим три водопада, попробуем минеральную воду прямо из источников и насладимся видами на горы со смотровых площадок.
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья
Джилы-су: место силы и красоты северного Приэльбрусья

Что вы можете увидеть 🤩

  • Плато Шаджатмаз
  • Площадка менгиров
  • Скалы Аватары
  • Водопады Шейх, Султан и Каракая
  • Урочище Джилы-Су
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Невероятная Кабардино-Балкария

Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны.
Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды.
Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет.
Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек.
Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мёртвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги водителя гида.
Что не входит
  • Питание в кафе
  • Входные билеты. 100 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник Ленина
Завершение: Железноводск ул. Калинина 4. Памятник Ленина
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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