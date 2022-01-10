Что вы можете увидеть 🤩

Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Невероятная Кабардино-Балкария
Плато Шаджатмаз — «место, где не лежит трава». Вы рассмотрите Эльбрус от подножия до пиков и раскроете историю одной из крупнейших солнечных обсерваторий страны.
Площадка менгиров — вы увидите загадочные каменные глыбы и услышите связанные с ними легенды.
Скалы Аватары — я раскрою секрет их названия и покажу древние могильники, насчитывающие 4 тысячи лет.
Водопады Шейх, Султан и Каракая — вы оцените мощь и величие горных водопадов и удивитесь, как мал на их фоне человек.
Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками. Вы вспомните старославянские сказания о «живой и мёртвой воде» и узнаете, какие минеральные вещества в ней содержатся с точки зрения современной медицины.
Важная информация
Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание
Услуги водителя гида.
Что не входит
Питание в кафе
Входные билеты. 100 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник Ленина
Завершение: Железноводск ул. Калинина 4. Памятник Ленина
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей
Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно
Константин Я.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них