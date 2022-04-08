Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья

Северная Осетия - великая часть Северного Кавказа, знаменитая своими живописными ущельями, горными реками

Индивидуальная
Северная Осетия — великая часть Северного Кавказа, знаменитая своими живописными ущельями, горными реками и древними укреплениями.

Во время поездки мы посетим Куртатинское и Кармадонское ущелья, а также взглянем на древние укрепления и «город мёртвых».
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья

Что вас ожидает 🤩

  • Куртатинское ущелье
  • Каньон Кадаргаван
  • Дзивгисская крепость
  • Башня Курта и Тага
  • «Город мёртвых» Даргавс
  • Кармадонское ущелье

Что вас ждет:

    Куртатинское ущелье
    Стартовой локацией в Северной Осетии станет Куртатинское ущелье с протекающей по нему рекой Фиагдон. Здесь мы насладимся живописной природой ущелья и отправимся немного вглубь, чтобы посетить следующую точку.

    Каньон Кадаргаван

    Далее мы посетим Тропу чудес, которая известна как каньон Кадаргаван — один из наиболее примечательных природных памятников Северной Осетии. Образовался каньон благодаря многолетним «стараниям» реки Фиагдон. Теснина в некоторых местах углубляется на 60-70 метров, а в ширину достигает всего 2-3 метров.

    Дзивгисская крепость

    Уже на выходе из Куртатинского ущелья мы посетим древнюю скальную Дзивгисскую крепость, стоящую на левом берегу реки Фиагдон. Крепость построена примерно в XIII-XVI веках и представляет собой комплекс боевых укреплений разной степени сохранности.

    Башня братьев Курта и Тага

    Настоящей жемчужиной ущелья является именно башня братьев Курта и Тага, которая, к тому же, является родовым замков для многих осетин. Находится башня в селе Уаллагсых, на горе с названием Хакун. По легенде, замок построили Курта и Тага — два брата, которые считаются основателями Куртатинского и Тагаурского обществ.

    Даргавс

    На промежутке между Куртатинским и Кармадонским ущельями находится знаменитый древний город Даргавс (с осет. «длинная долина»), который представляет собой целый некрополь (кстати, самый большой на Северном Кавказе), расположенный на склоне горы Раминырах. «Город мёртвых» одновременно выглядит и жутко, и завораживающе, так как в окошках зданий до сих пор можно разглядеть останки бывших жителей города (ещё один «город мёртвых» можно посетить в рамках экскурсии на перевал Ак-Топрак). Село было действующим вплоть до нашего времени, пока в 2002-ом году в Кармадонском ущелье не сошёл ледник Колка и не перекрыл основной подъезд к селу.

    Кармадонское ущелье

    Конечной точкой нашего маршрута станет печально знаменитое Кармадонское ущелье, в котором 20 сентября 2002 года произошёл сход ледника Колка, унесший жизни более ста человек (в числе которых была съёмочная группа фильма «Связной» во главе с режиссёром Сергеем Бодровым-младшим) и стёршим с лица планеты несколько посёлков. Но, если не вспоминать печальное прошлое, то ущелье довольно живописное и аутентичное. По дну ущелья протекает река Геналдон, которая питается водой от ледников Колка и Майли, находящихся на склонах знаменитого Казбека (который замыкает «пятёрку» высочайших вершин Кавказа и Европы после Эльбруса и пятитысячников Безенги).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    • Транспорт
    Что не входит
    • Питание и напитки
    • Сувенирная продукция
    Место начала и завершения?
    г. Железноводск, площадь Ленина
    Когда и сколько длится
    Когда: в 7:00-8:00 ежедневно
    Экскурсия длится около 14 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    в 7:00-8:00 ежедневно

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