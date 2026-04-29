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В Кабардино-Балкарию – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «В Кабардино-Балкарию» в Железноводске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
На машине
11 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Найдите средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи в «Городе мёртвых» на высоте более 3500 м
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
4500 ₽ за человека
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
На машине
Джиппинг
12 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
5000 ₽ за человека
Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из Железноводска
На машине
12 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из Железноводска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
4700 ₽ за человека
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
На машине
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
5000 ₽ за человека
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Начало: По вашему адресу
22 июл в 08:30
23 июл в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Индивидуальная экскурсия в сердце Кавказа: Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей. Откройте для себя уникальные природные чудеса и культурные сокровища
Начало: В Железноводске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 23 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

И
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Маршрут, безопасность, комфорт, соответствует ожиданиям. Наш гид Александр просто великолепен! Путешествуя с ним разные люди стали единой командой. А уж
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сколько он знает об истории края, его людях, их достижениях, какие он подбирает локации для фото- это выше всяких похвал! Огромное спасибо! Рекомендую всем!

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Л
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Хочу поблагодарить за эту шикарную экскурсию, не хватит слов описать эмоции от увиденного! Особая благодарность гиду Фариду, его чувство юмора, тактичность и увлекательный рассказ добавили поездке особую атмосферу😊
Хочу поблагодарить за эту шикарную экскурсию, не хватит слов описать эмоции от увиденного! Особая благодарность гиду
Хочу поблагодарить за эту шикарную экскурсию, не хватит слов описать эмоции от увиденного! Особая благодарность гиду
Хочу поблагодарить за эту шикарную экскурсию, не хватит слов описать эмоции от увиденного! Особая благодарность гиду
Хочу поблагодарить за эту шикарную экскурсию, не хватит слов описать эмоции от увиденного! Особая благодарность гиду
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М
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Все прошло отлично, организация на высшем уровне! Гид порадовал отличными знаниями, был очень вежлив и доброжелателен 👍🏻. Спасибо Екатерине за
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отличную проделанную работу и профессионализм. Ей удалось влюбить меня в Кавказ ♥️ обязательно вернемся ведь здесь столько красивых мест в которым я еще не побывала!

Все прошло отлично, организация на высшем уровне! Гид порадовал отличными знаниями, был очень вежлив и доброжелателен
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Всего 6 отзывов в Железноводске в категории "В Кабардино-Балкарию"

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «В Кабардино-Балкарию»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска);
  2. Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска;
  3. Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из Железноводска;
  4. Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска;
  5. Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска).
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "В Кабардино-Балкарию" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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