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Мини-группа
до 8 чел.
В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска)
Найдите средневековые захоронения и мусульманские мавзолеи в «Городе мёртвых» на высоте более 3500 м
Начало: В Железноводске
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:30
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска
Голубое озеро, Черекская теснина, древние родовые башни и смотровая площадка Язык Тролля за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
5000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из Железноводска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
19 июл в 07:00
4700 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска
Замок Шато Эркен, карстовое озеро, старинные башни и захватывающие дух смотровые площадки за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска)
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Начало: По вашему адресу
22 июл в 08:30
23 июл в 08:30
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей
Индивидуальная экскурсия в сердце Кавказа: Тызыльское ущелье и карстовые озера Шадхурей. Откройте для себя уникальные природные чудеса и культурные сокровища
Начало: В Железноводске
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 23 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Маршрут, безопасность, комфорт, соответствует ожиданиям. Наш гид Александр просто великолепен! Путешествуя с ним разные люди стали единой командой. А уж
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Л
Хочу поблагодарить за эту шикарную экскурсию, не хватит слов описать эмоции от увиденного! Особая благодарность гиду Фариду, его чувство юмора, тактичность и увлекательный рассказ добавили поездке особую атмосферу😊
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М
Все прошло отлично, организация на высшем уровне! Гид порадовал отличными знаниями, был очень вежлив и доброжелателен 👍🏻. Спасибо Екатерине за
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Всего 6 отзывов в Железноводске в категории "В Кабардино-Балкарию"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «В Кабардино-Балкарию»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
- В мини-группе - к чудесам Кабардино-Балкарии (из Железноводска);
- Верхняя Балкария: путешествие на джипе в мини-группе из Железноводска;
- Эльбрус + озеро Гижгит + Долина нарзанов из Железноводска;
- Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Железноводска;
- Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко (из Железноводска).
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Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "В Кабардино-Балкарию" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 23 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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