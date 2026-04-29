читать дальше уменьшить отличную проделанную работу и профессионализм. Ей удалось влюбить меня в Кавказ ♥️ обязательно вернемся ведь здесь столько красивых мест в которым я еще не побывала!

Все прошло отлично, организация на высшем уровне! Гид порадовал отличными знаниями, был очень вежлив и доброжелателен 👍🏻. Спасибо Екатерине за