Начнём с Пятигорска, где мы проедем по лермонтовским местам, осмотрим дом-музей и некрополь, а также поднимемся на гору Машук, где произошла роковая дуэль.

Далее нас ждёт Железноводск с кофейней в том самом месте, где скончался поэт. Пообедаем ароматным шашлыком с вином, а затем поедем дальше.

В Ессентуках посетим Свято-Георгиевский монастырь. Это — единственная на Кавказе женская обитель. Здесь, в монастырской мастерской, до сих пор пишут «живые» иконы.

Следующий пункт нашей программы — Кисловодск. Поедем на Медовые водопады и поднимемся к Кольцо-горе с незабываемым видом на Кисловодск. По пути заедем в Чайный домик с сотней разновидностей варенья и травяных чаев.

Завершим наш тур самым приятным — купанием в горячих Суворовских источниках. В четырёх бассейнах с термальной водой можно выбрать наиболее подходящую вам температуру, отдохнуть после активного дня и поделиться впечатлениями.

Важно знать:

Поскольку наша экскурсия индивидуальная, изменения в маршрут можем вносить буквально на ходу. Может быть, вы захотите посетить Замок коварства и любви, Железноводское озеро или ещё какую-нибудь достопримечательность. Выбор за вами!