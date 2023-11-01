Всего за один день мы с вами побываем аж в пяти городах Кавказских Минеральных Вод! Мы остановимся в лермонтовских местах, попробуем разные виды минеральной воды из источников, поднимемся на смотровые площадки с лучшими видами и искупаемся в термальных источниках.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начнём с Пятигорска, где мы проедем по лермонтовским местам, осмотрим дом-музей и некрополь, а также поднимемся на гору Машук, где произошла роковая дуэль.
Далее нас ждёт Железноводск с кофейней в том самом месте, где скончался поэт. Пообедаем ароматным шашлыком с вином, а затем поедем дальше.
В Ессентуках посетим Свято-Георгиевский монастырь. Это — единственная на Кавказе женская обитель. Здесь, в монастырской мастерской, до сих пор пишут «живые» иконы.
Следующий пункт нашей программы — Кисловодск. Поедем на Медовые водопады и поднимемся к Кольцо-горе с незабываемым видом на Кисловодск. По пути заедем в Чайный домик с сотней разновидностей варенья и травяных чаев.
Завершим наш тур самым приятным — купанием в горячих Суворовских источниках. В четырёх бассейнах с термальной водой можно выбрать наиболее подходящую вам температуру, отдохнуть после активного дня и поделиться впечатлениями.
Важно знать:
Поскольку наша экскурсия индивидуальная, изменения в маршрут можем вносить буквально на ходу. Может быть, вы захотите посетить Замок коварства и любви, Железноводское озеро или ещё какую-нибудь достопримечательность. Выбор за вами!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Выездные
На весь день
История и культура
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