читать дальше Боюсь ошибиться, но вроде нашего гида звали Амин, очень старался преподнести нам экскурсию как можно интереснее, рассказывал про все посещаемые нами места и не только, ходил с нами по каждой локации, помогал фотографироваться и снимать видео. Водил машину аккуратно. Ездили на Патриоте вчетвером, комфортно. Только окна бы почище для фото из машины)

Большое спасибо, всё очень понравилось! Все места были очень интересные, хоть до некоторых нужно было приложить некоторые усилия, чтобы добраться:)