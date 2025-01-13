Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
Начало: Ул. Ленина, 73, Железноводск, ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
2 мая в 06:30
3900 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККоролева13 января 2025Отличная экскурсия! Виды гор просто потрясающие!
- ККороткова16 декабря 2024Видела Домбай во всей красе! Была замечательная погода.
- ЮЮлия19 ноября 2024Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
- ММария22 сентября 2024Всё было замечательно, отдельное спасибо гиду Андрею 👍👍👍
- ААлександр2 сентября 2024Интересная, коларитная дорога. Прекрасные виды на горы! Хочется вернуться снова в такую красоту! Отличный гид. Рекамендую посетить этот маршрут
- ННиколай20 декабря 2023Словами трудно передать всё великолепие кавказской природы! Это 100% нужно увидеть! Огромное спасибо гиду за поддержку и увлекательные рассказы! Очень довольны знакомством с чудесным ДжилыСу😉😊👍
- ККсения19 октября 2023Все понравилось,водитель вежливый,машина комфортная. Виды, природа завораживающие. Еще обратимся. Спасибо огромное.
- ГГеоргий21 июля 2023Большое спасибо, всё очень понравилось! Все места были очень интересные, хоть до некоторых нужно было приложить некоторые усилия, чтобы добраться:)
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Скала «Кольцо»»
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