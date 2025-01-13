Скала «Кольцо» – экскурсии в Железноводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Скала «Кольцо»» в Железноводске, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
10 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
Начало: Ул. Ленина, 73, Железноводск, ж/д вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
2 мая в 07:00
3700 ₽ за человека
Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
На автобусе
14 часов
36 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай из Железноводска
Погрузитесь в атмосферу горного курорта Домбай, наслаждаясь панорамами и легендами Кавказа. Включает остановку у озера Кара-Кёль
Начало: Ул. Калинина, 2, Железноводск
Расписание: Чт, Сб, Вс в 06:00
Завтра в 06:00
3 мая в 06:00
2500 ₽ за человека
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
13 часов
33 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Заберем вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
2 мая в 06:30
3900 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Скала «Кольцо»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Урочище Джилы-Су - место, где рождаются легенды + ферма Альпак
  2. Домбай: Встреча с природой и культурой Кавказа
  3. Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Эльбрус
  2. Гижгит
  3. Самое главное
  4. Джилы-су
  5. Плато Бермамыт
  6. Пушкинская Галерея
  7. Дворец Эмира Бухарского
  8. Курортный парк
  9. Долина Нарзанов
  10. Каскадная Лестница
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в апреле 2025
Сейчас в Железноводске в категории "Скала «Кольцо»" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 3900. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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